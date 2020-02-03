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Günlerdir kayıp olan iş insanı yol kenarında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 15:43 | Son Güncelleme

Düzce'de, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iş insanı Fethi Gürsoy'un (70), yol kenarındaki çalıların arasında, cansız bedeni bulundu.

Günlerdir kayıp olan iş insanı yol kenarında ölü bulundu

Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde yaşayan Fethi Gürsoy, 28 Ocak'ta evinden ayrıldı. Gürsoy'un bir daha dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen Gürsoy, bulunamadı. Çamköy Mahallesi'nde bugün yol ile fındık bahçesi arasındaki çalıların ortasında yatan kişiyi görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedenin, 6 gündür haber alınamayan Fethi Gürsoy'a ait olduğu anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürsoy'un cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Bir süredir unutkanlık sorunu yaşadığı öğrenilen Fethi Gürsoy'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Düzce fethi gürsoy iş adamı

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