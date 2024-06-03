HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Günlerdir kayıptı! Cansız bedeni bulundu

Günlerdir kayıptı! Cansız bedeni bulundu

03.06.2024 06:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de boş bir arazide piknik yapanlar tarafından erkek cesedi bulundu. Silahla vurulmuş şekilde bulunan kişinin yapılan incelemesinde polis, cesedin günlerdir kayıp olan Furkan Ç.’ye(25) ait olduğunu tespit etti.

Günlerdir kayıptı! Cansız bedeni bulundu

Halkalı Merkez Mahallesi'nde boş bir arazide saat 20.30 sıralarında piknik yapan vatandaşlar, erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme sırasında kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.

GÜNLERDİR KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Silahla vurulmuş halde cesedi bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, cesedin Bağcılar'da ailesi ile yaşayan ve günlerdir kayıp olan Furkan Ç.’ye(25) ait olduğunu belirledi. Ailenin Frukan Ç.'den günlerdir haber alamadığı ve çocuklarını aradıkları belirtildi.

_62547 (1)

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Furakan Ç.’nin başından vurulduğu ve silahın da olay yerine yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki bina kontrollü şekilde yıkıldı!Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın bitişiğindeki bina kontrollü şekilde yıkıldı!
Maltepe'de intihar! Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildiMaltepe'de intihar! Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Önce iş yerini kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açtıÖnce iş yerini kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açtı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Mourinho sonrası Lewandowski'den F.Bahçe açıklaması!

Mourinho sonrası Lewandowski'den F.Bahçe açıklaması!

17 yaşındaki depremzede kız çocuğu uğradığı cinsel istismarı anlattı

17 yaşındaki depremzede kız çocuğu uğradığı cinsel istismarı anlattı

Mansur Yavaş miting düzenlemişti! Fark 289... Pınarbaşı'nda CHP'li aday kazandı

Mansur Yavaş miting düzenlemişti! Fark 289... Pınarbaşı'nda CHP'li aday kazandı

Rezidansa fuhuş baskını! Yabancı kadınlar: 'Dadı olmaya geldik...'

Rezidansa fuhuş baskını! Yabancı kadınlar: 'Dadı olmaya geldik...'

Önce iş yerini kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açtı

Önce iş yerini kundakladı, sonra itfaiyenin önünü kesip havaya ateş açtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.