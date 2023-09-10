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  4. Günlerdir kayıptı! Emekli memurun cansız bedeni Mirvan Çayı'nda bulundu

Günlerdir kayıptı! Emekli memurun cansız bedeni Mirvan Çayı'nda bulundu

10.09.2023 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da kendisinden 4 gündür haber alınamayan emekli sağlık memuru Hüseyin Gökalp, Mirvan Çayı'nda ölü bulundu. Jandarma ekipleri Mirvan'ın ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Günlerdir kayıptı! Emekli memurun cansız bedeni Mirvan Çayı'nda bulundu

Olay Elazığ'ın Arıcak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Hüseyin Gökalp'in ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bunun üzerine Arıcak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda Gökalp'in cansız bedeni Mirvan Çayı'nda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gökalp'in cansız bedeni Arıcak İlçe Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. (İHA)

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Elazığ kayıp

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