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Günlük burç yorumları: 1 Haziran Çarşamba günü tüm burç yorumları!

01.06.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 1 Haziran Çarşamba aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 1 Haziran Çarşamba günü tüm burç yorumları!

1 Haziran Çarşamba yani ayın ilk günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 1 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

Ast5

KOÇ

Bundan sonra olacaklar, sosyal çevrenizdeki biri hakkında yaptığınız varsayımları sorgulamanıza neden olacak. Onları kötü bir şekilde yanlış değerlendirdiğinizi hem kendinize hem de etrafınızdakilere itiraf etmek zorunda kalacaksınız. Bir dahaki sefere, hemen sonuca varmak için acele etmeyin.

BOĞA

Mevcut kozmik resim, hayatınızın hareket ettiği yöne ilişkin bir karar vermeniz gerekeceği anlamına geliyor. Olduğun gibi devam ediyor musun? Yoksa sizi yeni bir yola sokacak düzenlemeler mi yapıyorsunuz? Önce iç sesinizi dinleyin.

İKİZLER

Şu anda hayatınızda bir miktar kafa karışıklığı olabilir, ancak sakin kalırsanız ve başkalarının söylediklerini ve yaptıklarını ciddiye almayı reddederseniz, yara almadan kurtulacaksınız. En önemli şey, kendinize inanmaya devam etmenizdir.

YENGEÇ

Pek saygı duymadığınız biriyle pazarlık yapmak istemeyebilirsiniz, ancak bugün kendinizi o pozisyonda bulursanız, yüzünüze bir gülümseme çizmeli ve devam etmelisiniz. Tehlikede olan şey, kişilik çatışmalarının yoluna girmesine izin vermeyecek kadar önemlidir.

ASLAN

Aslan doğasının önümüzdeki 24 saat içinde kendini gösterecek acımasız bir yanı var. Açıkça ihtiyaçlarınızı umursamayan insanlarla uğraşırken, yalnızca kendi çıkarlarınızı önceleme hakkınız değil, aynı zamanda yükümlülüğünüz de vardır.

BAŞAK

Önemi olmayan şeylere çok fazla zaman ve enerji harcıyorsunuz. Bu şeylerin ne olduğunu, Merkür Cuma günü gerileme aşamasını sona erdirdiğinde belirlemek daha kolay olacak. Şimdi ve sonra daha fazla rahatlamaya çalışın, bunu hak ettiniz.

TERAZİ

Bir karar verdikten sonra, başkaları sizden ne kadar rica ederse etsin, geri dönmeyi reddedeceksiniz. Dünyanın geri kalanı yanlış olduğunu düşünse bile, haklı olduğuna ikna olduğun o ruh hallerinden birindesin!

AKREP

Bugün bir meslektaşınızla ortak noktalarınıza odaklanmaya çalışın. Bazı fikirleriniz ve yöntemleriniz çok farklı olabilir, ancak akıllıysanız, yine de onlarla birlikte çalışmanın yollarını bulabilirsiniz, bu ikinize de büyük fayda sağlayacaktır.

YAY

Gezegenlere göre yanlış bir dönüş yaptığınızı artık inkâr edemeyeceğiniz bir noktaya geldiniz. Aşağıya inmek için seçtiğiniz yola tekrar bakın ve ilk yanlış adımı nerede attığınızı öğrenin. O zaman geri dön ve daha iyisini yapmaya çalış.

OĞLAK

Bugün birlikte çalıştığınız birine iyi davranmak için özel bir çaba gösterin. Aptalca bir hata yaptıkları için rahatsız olabilirsiniz ama onlar da sizden daha az insan değiller ve yıllar içinde siz de birkaç hata yaptınız. Hem bağışlayıcı hem de alçakgönüllü olun.

KOVA

Önümüzdeki birkaç gün içinde bir noktada, işinize daha fazla zaman ayırmak ve sevdiklerinizle daha fazla zaman geçirmek arasında seçim yapmak zorunda kalacaksınız. Önce aileni koymalısın. Onların desteği olmadan hiçbir şey gerçekten önemli değil.

BALIK

Bugün birkaç sert söz havada uçuşacak ama hiçbirini çok ciddiye almamalısınız. Gezegenler, şimdi söylenenlerin yakında unutulacağını söylüyor, öyleyse neden bu kadar büyütelim? Aşırı hassas olmaya gerek yok.


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