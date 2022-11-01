Günlük burç yorumları:1 Kasım Salı günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

1 Kasım Salı yani ayın ilk günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 1 Kasım Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, yol boyunca tüm adımlardan gerçekten zevk almadan yolun sonuna çok hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu, özellikle şu anda dahil olabileceğiniz herhangi bir proje veya romantik ortaklık söz konusu olduğunda sizleri zorlayacak. Yolculuğunuzun her bölümünün tadını çıkarmıyorsanız, belki de gitmeniz gereken yol bu değildir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, geçmişte bıraktığınız bazı duygularınızın yeniden gün yüzüne çıktığını görecek ve büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Varlığından dahi haber olmadığınız bu duygularınız sayesindeki kendinizi yeni bir sürecin kapısında bulacaksınız. Kendinizi kabul ederek derin bir nefes alın ve yolunuza devam edin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sosyal anlamda zorlandığınız bir gün olacak. Özellikle arkadaşlıklar konusunda kendinizi ve adımlarınızı gözden geçirmeniz gerektiğini fark edeceksiniz. Adeta bir ilkokul çocuğu gibi arkadaş edinmenin püf noktalarını yeniden öğrendiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bu yolda kendinize biraz zaman tanıyın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün maddi konuların gündeminizde yer aldığını göreceksiniz. Tüm günün enerjisinde bir rahatlama hatta bir ironi söz konusu. Bu gibi durumlar için tek gerçek onları kabul etmek ve bu konuda şaka yapmaktır. Kendinizi çok ciddiye almaya çalışırsınız özellikle manevi konular söz konusu olduğunda başarısız olursunuz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün kararsızlık rüzgarının gölgesinde kalacaksın. Bugün özellikle kalp meseleleri söz konusu olduğunda kendinizi yeniliklerin kapısında bulacaksınız. Doğru kişiyle karşılaşabilirsiniz ve yeni bir ilişkinin eşiğinde kendinizi bulabilirsiniz.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün romantizmin zirvede olduğu bir gün olacak. Kendinizi ve partnerinizi mutlu etmek için birbirinden güzel sürprizlere imza atacaksınız. İlerleyen saatlerde kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Özellikle atılan küçücük bir adım bile sinirlerinizin bozulmasına ve mutsuz hissetmenize neden olabilir.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün her zamankinden daha gerçekçi bir şekilde olaylara yaklaşacaksınız. Romantik tavrınıza bir son verecek ve durumları kendi açınızdan değerlendirmeye başlayacaksınız. Duyguları ciddiye almadan önce kendinizi ve sevdiğiniz kişileri çözümlemek isteyeceksiniz.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün iş ve kariyer anlamında başarılar elde edeceğiniz bir gün olacak. Yaratıcılığınız ve sorumluluk bilinciniz sayesinde işlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. İş yerindeki başarınızın fark edilmesiyle birlikte bir terfi durumu söz konusu olabilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, günün sonunda aynaya bakması ve kim olduğunu bilmesi gereken kişi sizlersiniz. Kötü bir gün geçirdiğinizde ya da bir hata yaptığınızı hissettiğinizde mutlaka bunu kendinize hatırlatın. Sevdiğiniz kişilerle birlikte zaman geçirmek için harika bir gün. Bu fırsatı değerlendirmeyi unutmayın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, konu romantizim olduğunda bugün tam da sizin gününüz olacak. O kadar duygusal olacaksınız ki duruma sizler bile şaşıracaksınız. Kendinizi ve sevdiğiniz kişi mutlu etmek için uzun zamandır düşündüğünüz sürprizi yapmak için adım atacaksınız. Şu anda romantik bir partneriniz yoksa doğru kişiyi bulmak adına doğru yoldasınız.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün duygusal anlamda kendinizi sınadığınız bir gün olacak. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiden gelen teklifle birlikte şaşıracak ve hayatınızı yeniden sorgulamaya başlayacaksınız. Kendinizi düşündüğünüz bir döneme giriş yapıyorsunuz. Artık biraz bencil olmanın kimseye zararı dokunmaz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, hayatınızda huzuru bulmayı zorlaştıran güçlü sorunlar ortaya çıkıyor. Onlarla mücadele etmek için bütün gardınızı topladığınız ve kendinizi sorgulamaya başladığınız bir süreç içindesiniz. Biraz yalnız kalmak ve durumları değerlendirmek isteyebilirsiniz.



