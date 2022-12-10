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Günlük burç yorumları: 10 Aralık Cumartesi günü tüm burç yorumları!

10.12.2022 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 10 Aralık Cumartesi günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 10 Aralık Cumartesi günü tüm burç yorumları!

10 Aralık Cumartesi günü yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 10 Aralık Cumartesi günü günlük burç yorumları...

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KOÇ

Şenlikli bir projeye dahil olmak niyetinde olmayabilirsiniz ama önemli bir rolü üstlenmeye en uygun kişi sizsiniz gibi görünüyor. İnsanların yardımınıza ihtiyacı var ve sadece biraz huzur bulmak için de olsa, istediklerini kabul edene kadar birer birer size yaklaşacaklar.

BOĞA

Katıldığınız etkinlikler ve faaliyetler yaratıcılık ve hayal gücü gerektirecektir. Sen de eksik olmayacaksın. Daha önce denediğiniz her şeyden çok farklı bir şey yapmak için bu şansı kullanın. Denemeden başarılı olup olamayacağınızı asla bilemezsiniz.

İKİZLER

Son birkaç gün içinde çok şey başardınız ve geçen haftanın başarılarını kutlamanın zamanı geldi. Kendinizi hak ettiğiniz gibi özel bir şeyle şımartın. Arkadaşlar ekstra canlı ve şenlikli bir ruh hali içindedir. Onların önerileriyle birlikte gitmekten mutluluk duyacaksınız.

YENGEÇ

Ailenizin düşündüğü planlar sizi daha önce deneyimlemediğiniz alanlara, faaliyetlere veya alanlara götürebilir. Bu nedenle, herkesin ne söyleyeceğini dinleyeceksin ama bu teklifi çok ciddi bir şekilde düşünmek için kendi başına biraz zaman talep edeceksin.

ASLAN

Başkalarını farklılıklarını çözmenin bir yolunu bulmaya teşvik etmeye kararlısınız. Son zamanlarda bir tartışmaya ikiden fazla kişi dahil olduysa, nasıl uzlaşmaya varılacağını tartışmak için bir toplantı düzenleyin. Bunun önümüzdeki haftalarda başınıza gelmesini istemezsiniz.

BAŞAK

Büyük umutlar beslediğiniz düzenlemeler, şimdilik hiçbir yere varamayacakmış gibi geliyor. Çalışmayan bir şeyle devam ederek zaman ve para harcıyorsunuz. Diğer insanlar bundan çoktan vazgeçtiler. Senin de yapma zamanın geldi.

TERAZİ

Bu gerçekten yeni bir şey başlatmak için doğru zaman mı? Hayatınızda bir değişiklikten fayda sağlayabilecek birçok alan olmasına rağmen, beklemek, farklı seçenekleri değerlendirmek ve düşündüklerinizden hayatları etkilenebilecek diğer kişilere danışmak daha iyi olabilir.

AKREP

Bir şenlikli etkinlik veya bağış toplama, birlikte çalıştığınız birini veya profesyonel bir müşteriyi içerecektir. Bu, ilişkinize yeni bir boyut katacaktır. Birini sadece iş anlamında değil, altındaki kişi için takdir edersiniz.

YAY

Çalıştığınız projede bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yükümlülüklerini yerine getirmesi için güvendiğiniz birinin hiç çaba göstermediğini merak etmekte haklı olabilirsiniz. Derinlerde, bir süredir bununla ilgileniyorsun ama başkalarında en iyiyi görmeye çalışıyorsun. Belki de bu yüzden bu kadar uzun süre yanlarına kaldılar.

OĞLAK

Yakında aileye yeni birini davet ediyor olabilirsiniz. Hane halkı sorunları tipik türden değildir. Bir ev arkadaşı evinizi yenilemek istiyor ve zamanlamanın tamamen yanlış olduğunu hissetseniz de, bu niyetinden konuşularak vazgeçilmesi pek olası değil.

KOVA

Bir partnerin veya yakınınızın sizden uzaklaşmaya başladığını hissediyorsunuz. Nasıl tepki vereceğiniz, bu ilişkinin sizin için ne anlama geldiğine bağlı olacaktır. Ayrıca bir gün demeye hazır olabilirsiniz veya onlarsız bir hayat hayal edemiyorsanız, onu değerli kılmak için daha fazla çaba gösterebilirsiniz.

BALIK

Çok koşturup, yorulacağınız bir gün. Yapacak çok şeyiniz varken çok yorgun hissettiğiniz için kendinize karşı sinirli hissedebilirsiniz. Asıl yapman gereken yardım istemek olduğunda, kendini her zamankinden daha fazla zorluyorsun.


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