KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 10 Ekim Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 10 Ekim Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

10.10.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 10 Ekim Pazartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 10 Ekim Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

10 Ekim Pazartesi yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte10 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi geriye çektiğiniz ve iş ile kariyer kapısında adımlar attığınız bir gün olacak. Adeta yarınlar yokmuşçasına çalıştığınız bir döneme giriyorsunuz. Bu aşamada kendinizi düşünmeyi unutmayın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün beklenmedik ama geldiğine mutlu olacağınız birtakım misafirler ağırlayacaksınız. Sosyal anlamda kendinizi iyi hissetmeye başladığınız bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Kendinizi akışa bırakın ve sohbetin bol kahkaha ile oldukça ciddi konuların tartışılması arasında değişmesini bekleyin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sosyal anlamda aktif olduğunuz ve yeni insanlarla tanıştığınız bir gün olacak. Yeni tanıştığınız kişilerin enerjisi sayesinde hayatınızda yeni bir kapı açılacak. Yeni arkadaşlıklarınızla birlikte hayatınızda birtakım durumların değiştiğini gözlemleyeceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, son zamanlardaki harcamalarınızın maddi olarak yükümlülüklerini hissetmeye başlayacaksınız. Uzun zamandır istediğiniz bir satın alma işlemini yapmak için beklemeniz gerekebilir ve bu sinir bozucu olabilir. Yine de endişelenme. Bunu zarar görmeden atlatacaksınız ve maddi anlamda bir planma yapacaksınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün sevdiğiniz kişilerin derdini dert edineceğiniz ve onlara derman olmak isteyeceğiniz bir gün olacak. Onları üzgün görmek sizi mutsuz ediyor ancak yere çakılmadan zirveye çıkmanın mümkün olmadığını hatırlayın. Sadece orada kalın ve onların zamanı geldiğinde konuşmasına izin verin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçlar bugün belirsizliklerin canınızı sıkmaya başladığı ve olayları netleştirmek istediğiniz bir gün olacak. Belirgin bir sebep olmamasına rağmen kendinizi yorgun ve mutsuz hissedebilirsiniz. En kötüsünü varsaymayın. Durumunuz muhtemelen biraz yoğun sinir gerginliği ve ekstra stresten kaynaklanıyor. Sakin olun ve bugünü rahatlayarak geçirin. Yarın her zamanki rutininize geri dönün.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün aşk hayatınız söz konusu olduğunda bazı gecikmeler, üzüntüler ve beklenmedik dönüşlerle karşılacaksınız. Bugün ikili ilişkilerde kıskançlık çirkin yüzünü gösterebilir. Çünkü bir noktada sevgilinizin başka birini fark ettiği izlenimini edinebilirsiniz. Bu izlenimlerin yanıltıcı olma ihtimalinin yüksek olduğunu ve gerçeğin göründüğünden tamamen farklı olabileceğini unutmayın. Odaklanmaya özen gösterin. Gerçekleri öğrenene kadar yargıyı saklayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün ev ve hane hayatını doğrudan etkileyen birtakım sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Aile üyeleriyle aranızdaki gerginlik gün boyunca enerjinizin düşmesine neden olabilir. Sakin olun ve çevrenizdekilere saygı göstererek sorunların üstesinden gelmeye çalışın.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün beklenmedik ve belki de hoş olmayan bir çağrı alacaksınız. Özellikle sevdiğiniz bir kişi yakındna ilgilendiren bu haberle birlikte gün boyunca kararsızlık dalgasıyla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi ve sevdiklerinizi daha fazla yormadan konulara yeni bir bakış açısıyla yaklaşın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, son birkaç gündür özellikle maddi konularla alakalı olarak kendinizi huzursuz hissedeceksiniz. Yüklü bir miktar borç ödemesi yapacak ya da sevdiğiniz bir aile üyesine borç vermek isteyeceksiniz. Bu para çıkışı bütün planlarınızı alt üst edecek ve yeni bir aile bütçesi hesaplaması yapmak zorunda kalacaksınız.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün ikili ilişkilerinizdeki küçük çaplı kriz büyük bir üzüntüye yol açabilir. Partnerinizle geçici bir ayrılık yaşabilirsiniz. Güvensizlik temelinde ortaya çıkan bu sorunların yakın bir zamanda çözüleceğini göreceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün gerçekleri göz önünde bulundurmadan tek doğru cevabı bildiğinizi düşündüğünüz yola saplanıp kalmayın. Adım atmadan önce olayları enine boyunca düşünmelisiniz. Bütün resme dikkatli bir şekilde baktığınızın farkında olmalısınız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burçların cinsellik beklentileri ve yatak performanslarıBurçların cinsellik beklentileri ve yatak performansları
Saç boyasına son! Saçtaki beyazları azaltacak doğal çözümSaç boyasına son! Saçtaki beyazları azaltacak doğal çözüm
Fark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyorFark etmeden yapılıyor ama elektrik faturasını ikiye katlıyor
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları günlük burç yorumu günlük burçlar günlük burç yorumları 2022 burçlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir dizi daha reytinglere yenildi! Ekrana veda tarihi belli oldu

Bir dizi daha reytinglere yenildi! Ekrana veda tarihi belli oldu

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

Ezgi Mola'yı fena ti'ye aldı! Yanıt gecikmedi

"Deri taytım çok sevildi" dedi yine giydi!

"Deri taytım çok sevildi" dedi yine giydi!

Nazar değdi! Yakışıklı oyuncu spor salonundaki kızlarla...

Nazar değdi! Yakışıklı oyuncu spor salonundaki kızlarla...

Burçların cinsellik beklentileri ve yatak performansları

Burçların cinsellik beklentileri ve yatak performansları

Kirpikleri anında ok gibi uzatıyor: Yöntem oldukça basit

Kirpikleri anında ok gibi uzatıyor: Yöntem oldukça basit

İlginizi Çekebilir

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Huzurevinde erotik parti şoku! Bir yaşlı kalp krizi geçirince...

Huzurevinde erotik parti şoku! Bir yaşlı kalp krizi geçirince...

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Reflüyü başladığı gibi bitirir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.