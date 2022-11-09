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Günlük burç yorumları: 10 Kasım Perşembe günü tüm burç yorumları!

09.11.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 10 Kasım Perşembe günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 10 Kasım Perşembe günü tüm burç yorumları!

10 Kasım Perşembe günü yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 10 Kasım Perşembe günü günlük burç yorumları...

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KOÇ

Şimdi biraz planlama, ayın ilerleyen saatlerinde sizin için her şeyin yolunda gitmesini sağlayacaktır, bu nedenle önemli olmayan faaliyetlerle zaman kaybetmeyi bırakın ve hedeflerinizi ciddiye alın. Hiçbir şeyi hafife almayı göze alamazsınız.

BOĞA

Başlamak üzere olduğunuz şeyin hem kişisel hem de profesyonel olarak yapılacak doğru şey olduğundan tam olarak emin değilseniz, o zaman geri durmalı ve daha fazla düşünmelisiniz. Zamana karşı sen değilsin, istediğin gibi durup başlayabilirsin.

İKİZLER

Etrafınızdakilere bugün ne istediğinizi bildirirseniz, onu elde etme şansınız her zaman vardır. Elbette, kendin için istediğini almanı engelleyen hiçbir şey yok, öyleyse neden başkalarının onu sana vermesini bekleyesin?

YENGEÇ

Bugün işverenlerin ve diğer yetkili kişilerin duyabileceği mesafede söylediklerinize dikkat edin, çünkü duyduklarını beğenmezlerse ay içinde size geri gelebilirler. Bazı düşünceler en iyi kendiniz ve güvendiğiniz insanlar arasında kalır.

ASLAN

İyi sonuç vermeyen bir şeyden vazgeçmeyi düşünüyor olabilirsiniz, ancak gezegenler uyarıyorsa, büyük olasılıkla pişman olacaksınız. En azından hafta sonuna kadar biraz daha zaman verin. Kaderinizde bir değişiklik geliyor.

BAŞAK

Şu anda kararları başkalarının verdiği doğru olabilir, ancak bunun kendiniz için karar vermenizi engellemesine izin vermeyin. Sizi yalnızca birlikte üzerinde çalıştığınız projeler üzerinde harekete geçmeye zorlayabilirler. Kendi başınıza yaptığınız şey onları ilgilendirmez.

TERAZİ

Yaptığınız şeyi yapmaya devam edin ve vazgeçebileceğinizi söyleyen eleştirmenleri ve alaycıları dinlemeyin. Zodyak'ın ana işaretlerinden biri olarak, doğuştan kazanansınız ve hiç kimse, ama hiç kimse sizi bir kaybeden olarak etiketlemeyecek!

AKREP

Bu hala sizin için yılın en iyi zamanlarından biri ve özellikle yaratıcı konularda çok iyi ilerliyorsunuz. Bunu söyledikten sonra, yolunuza çıkan her yeni fikre atlamayın, tutkularınızda seçici olun. Nitelikle ilgilidir, nicelikle değil.

YAY

Duygularınızla iletişim kurmaktan hoşlanan biri olmayabilirsiniz, ancak mevcut kozmik düzen sizi sevdiğiniz insanlarla daha açık olmaya teşvik ediyor. Duygusal zorluklardan kendi başınıza geçmek zorunda değilsiniz.

OĞLAK

Başkalarının aktiviteleriniz hakkında ne düşündüğünü umursamayabilirsiniz, ancak gezegenler en yakın arkadaşlarınızın ne söylediğine dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Başarılı olmak için acele ederken gözden kaçırdığınız engelleri ve tuzakları görebilirler.

KOVA

Şu anki rakibiniz sizden daha büyük ve daha iyi gibi görünebilir, ancak gezegenler, bugün sert görünür ve sert davranırsanız, ilk göz kırpanların onlar olacağını gösteriyor. Sizden farklı olarak, istismar edilebilecek bir zayıflıkları var. Buna kendinden şüphe etmek deniyor.

BALIK

Yılın bu zamanında başladığınız yeni herhangi bir şey muhtemelen en iyisi için işe yarayacaktır. Ancak bugünün Merkür-Uranüs bağlantısı, hiçbir şeyi hafife almamanız gerektiği konusunda uyarıyor. Başkalarının amaçlarının sizinkiyle çelişebileceği gerçeğini gözden kaçırmayın.


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