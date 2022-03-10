Günlük burç yorumları: 10 Mart Perşembe günü tüm burç yorumları!

10 Mart Perşembe yani ayın onuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 10 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün sevdiklerinizi olaylara sizin açınızdan bakmaları için ikna etmeye çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Onlarla daha dostane bir zeminde buluşmak için sakinliğinizi korumalısınız. Hatta geri adım atıp bir süreliğine ortalığın sakinleşmesine izin vermek isteyebilirsiniz. Bunu başarabilirseniz, kalpten kalbe sohbet etmek ikiniz için de gerçekten faydalı olacaktır.

BOĞA

Özel birini arıyorsan, bugün iş yerinde işler ilginçleşebilir. Görünüşte zararsız bir sohbet, uzun süreli bir ilişkinin başlangıcı olabilir, ancak sizi ilk önce bir araya getirecek olan zihinsel düzeyde bağlanma hissi olacaktır. Birkaç görüşmeden sonra işler ciddileşebilir.

İKİZLER

Olması gerekenden daha fazla toksik bir ilişkide kalma olasılığınız var. Tüm varoluşun sana gitmeni söylüyor ama sen sonuçlardan korktuğun için bu dürtüye direniyorsun. Kendinize karşı daha nazik olmayı ve yapmanız gereken buysa, büyümek ve değişmek için kendinize bir şans vermeyi öğrenmeniz gerekir.

YENGEÇ

En savunmasız duygularınıza erişmek için içsel benliğinizi keşfedin. İlişkinizdeki temel zorlukları ele almazsanız, yalnızca daha da karmaşık hale gelecektir. Sadece biraz çaba ile ilişkinizde önemli iyileştirmeler yapabilirsiniz. Geleceğiniz için değerli bir yatırım yapabilirsiniz.

ASLAN

Bugün, özellikle kalp meseleleri söz konusu olduğunda, kendinizden biraz emin olmayabilirsiniz. Şüpheleriniz mantıksız değil, bu yüzden sezginize güvenin ve içgüdülerinizle hareket edin. Bir adım geri atın ve üzerinde bulunduğunuz yolu tekrar tekrar gözden geçirin. Hayatınızda ilerleme kaydedemeyecek kadar kendinizden şüphe etmeyin.

BAŞAK

Romantik bir kaçamak için ideal bir gün. Sevdiğiniz kişiyle bir yolculuğa çıkmak iyi bir fikir olabilir. Günlük rutininizi bozmak için doğaya yakın olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Siz ikiniz birlikte bir yürüyüşe çıkmaktan keyif alabilirsiniz. Canlı bir metropole bir gezi de düşünebilirsiniz. Birbirinizin arkadaşlığının tadını çıkarın.

TERAZİ

Şimdi partnerinizle geçirdiğiniz zamanın miktarından çok kalitesine değer vereceksiniz. İlişkinizi derinleştirmek için düşüncelerinizi ve duygularınızı açık ve dürüst bir şekilde iletmeye çalışın. Sevdikleriniz onları ne kadar önemsediğinizi bilirse, çabalarınız gelecekte değer görecek.

AKREP

Bugün muhabbet kuşları için işler iyi gidiyor. Son zamanlarda eşinizle paylaştığınız en unutulmaz deneyimlerden bazıları nelerdir? Bağınızı nasıl geliştirebilirsiniz? Eğer gerçekten aşıksanız, her zaman diğer kişinin mutlu olmasını ve onunla güzel anlar paylaşmasını istersiniz.

YAY

Sevgilinize onu ne kadar önemsediğinizi göstermek için yaratıcı yollar bulmaya çalışın. Sonuç olarak takdir edildiğini hissedecekler. Kendilerini sunan fırsatlar göz ardı edilmemelidir. Partnerinize bir hediye vermek isteyebilirsiniz. Hediyenizin düşünceliliğini takdir edecekler.

OĞLAK

Bugün ilgi çekici biriyle karşılaşmanız için iyi bir şans var. Ancak bu kişiye karşı dikkatli olun çünkü birinden yeni ayrıldıktan sonra teselli ilişkisi arıyor olabilir! Birini tanımak sorun değil, ancak durumu ve gelecekteki sonuçlarını değerlendirmeden kararlı bir ilişkiye girmeyin.

KOVA

Bazen birine karşı duygularınızın yoğunluğuyla başa çıkmak zor olabilir. Aynı zamanda başka bir birey için sabır ve koşulsuz sevgi konusunda bir derstir. Dışarıdan, duygularının ne kadar yoğunlaştığını görebilirsiniz. Partnerinize size geri dönmesi için bir şans verin. Bu, ilişkinin gelişmesine izin verecektir.

BALIK

Şu anki ilişkinizden daha iyisini hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? Durum buysa, belki de bekar kalman senin için en iyisi. Diğer kişiye, kalbinin buna dahil olmadığını düşünüyorsan bu adil değil. Duygularınız üzerinde çalışana kadar ilişkiye ara vermeyi düşünün.



