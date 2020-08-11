KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

11 Ağustos 2020 Salı günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak. Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...

Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2020 Salı)

11 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ihtiyaçlarınızla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Önceki günün aceleci ve dürtüsel enerjisine nazaran bugün daha akılcı, sakin düşünüp emin adımlar atabilirsiniz. Elinizde olmayan durumlar söz konusu olabilir. İlahi fırsatlar gelebilir.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün sağlıkla ilgili konular gündemde olabilir. Olayları kendi açınızdan değerlendirebilir, buna göre hareket edebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde uyumsuzluk, bir araya gelememe hali söz konusu olabilir.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün beklemediğiniz bir haber, telefon alabilirsiniz. Planlı hareket etmek yerine duygularınızla, cesaretle hareket edebilirsiniz. Özgüven ve cesaret engelleri aşmanızı sağlatabilir. Bir gecikme, bekleyiş son bulabilir. Gün içinde planlar değişebilir.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkilerde, ortaklıklarda ben-sen ayrımını iyi yapmak gerekebilir. Kişilere veya ilişkilere bağımlı kalmak yerine kendi mutluluğunuzu, özgürlüğünüzü seçebilirsiniz. Plan dışı paralar elinize geçebilir.

10 -16 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün iş veya özel hayatınızda özgürleşme isteği artabilir. Bildiğinizi yapma, isteklerinizi gerçekleştirme çabasında olabilirsiniz. Saf niyetler, kalpten dilekler gerçekleşebilir. Takıntı, stres ve korkulardan özgürleşme zamanı.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün hayaller, umutlar, beklentiler öne çıkabilir. Hayallerle gerçekler ayrılabilir. Umutsuz olduğunuz bir durumda bir umut ışığı doğarken, yönetmeye çalıştığınız konular elinizde olmadan ilerleyebilir. Sağlık ve tedaviler gündemde.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün eski dostlar, geçmiş ilişkiler gündeminizde olabilir. İlişkiler ve arkadaşlıklarda duygular ve mantık arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Heves ve heyecan duyacağınız noktaya gidebilirsiniz.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün kazalara dikkat etmeli. Dalgınlıklar ve dikkatsizlikler olabilir. Üstlerinizden beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. İş, eğitim veya özel hayatınızda bir süredir beklediğiniz netleşmeyi elde edebilirsiniz. Bir kararınızdan, bir düşüncenizden gün içinde vazgeçebilirsiniz.

AĞUSTOS 2020 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün plan dışı harcamalar gündeme gelebilir. Maddi konfor isteği artabilir. Genel olarak yaşamınızda daha iyisini arzulayabilirsiniz. Beklemediğiniz bir fırsat önünüze gelebilir.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün karamsarlıktan ve negatif enerjiden uzaklaşma zamanı. Kazalara karşı dikkatli olmalı. İş, finans veya ilişkiler alanında bir kriz ortaya çıkabilir. Bir süredir devam eden bir krizden, bir yükten özgürleşebilirsiniz.

10 -16 AĞUSTOS HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün ilişkiler, ortaklıklar farklı bir noktaya taşınabilir. Bazı ilişkilerde mesafeleşme çalışırken, bazı ilişkilerdeki belirsizlik gündeme taşınarak konuşulabilir. Karşınızdaki kişilerden cesur ve cömert adımlar görebilirsiniz.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları

Bugün yaşamınızdaki kişilere daha cömert davranabilir, duygularınızın doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili rahatsızlıklarda şifa çalışabilir. Sağlıksız olandan uzaklaşma zamanı. Yaşamınızdaki eril figürler, aile büyükleri, patronlar gündeminizde yer alıyor.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

Instagram: astrolojionline

Youtube: Astroloji Online

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İşte günlük burç yorumlarıİşte günlük burç yorumları
Zencefil zayıflatır mı? Zayıflamak için zencefil nasıl kullanılmalı?Zencefil zayıflatır mı? Zayıflamak için zencefil nasıl kullanılmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Berkan’ın sevgilisi güzelliğiyle mest etti!

Survivor Berkan’ın sevgilisi güzelliğiyle mest etti!

Dakikalar içinde beğeni rekoru kırdıran bikinili poz

Dakikalar içinde beğeni rekoru kırdıran bikinili poz

Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...

Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...

Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...

Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...

Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

Ünlü oyuncu cildindeki gözenekli ve pütürlü görüntüden bu yöntemlerle kurtuldu...

Dikkat! Banyo temizliğinde bu hataları herkes yapıyor! Mikroplar yayılabilir...

Dikkat! Banyo temizliğinde bu hataları herkes yapıyor! Mikroplar yayılabilir...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ağustos Aylık burç yorumları

Ağustos Aylık burç yorumları

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Günlük Burç Yorumları (22 Temmuz 2020 Çarşamba )

Günlük Burç Yorumları (22 Temmuz 2020 Çarşamba )

Günlük Burç Yorumları (19 Temmuz 2020 Pazar)

Günlük Burç Yorumları (19 Temmuz 2020 Pazar)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları (10 Ağustos 2020 Pazartesi) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

İşte günlük burç yorumları!

10 - 16 Ağustos haftalık burç yorumu (2020) Ağustos'un ilk haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Haftalık burcunuz ne söylüyor?

Günlük burç yorumları (7 Ağustos 2020 Cuma) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

İşte günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları (6 Ağustos 2020 Perşembe) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları (5 Ağustos 2020 Çarşamba) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları (4 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.