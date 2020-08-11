Günlük burç yorumları (11 Ağustos 2020 Salı) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
11 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün ihtiyaçlarınızla ilgili harcamalar yapabilirsiniz. Önceki günün aceleci ve dürtüsel enerjisine nazaran bugün daha akılcı, sakin düşünüp emin adımlar atabilirsiniz. Elinizde olmayan durumlar söz konusu olabilir. İlahi fırsatlar gelebilir.
Bugün sağlıkla ilgili konular gündemde olabilir. Olayları kendi açınızdan değerlendirebilir, buna göre hareket edebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde uyumsuzluk, bir araya gelememe hali söz konusu olabilir.
Bugün beklemediğiniz bir haber, telefon alabilirsiniz. Planlı hareket etmek yerine duygularınızla, cesaretle hareket edebilirsiniz. Özgüven ve cesaret engelleri aşmanızı sağlatabilir. Bir gecikme, bekleyiş son bulabilir. Gün içinde planlar değişebilir.
Bugün ilişkilerde, ortaklıklarda ben-sen ayrımını iyi yapmak gerekebilir. Kişilere veya ilişkilere bağımlı kalmak yerine kendi mutluluğunuzu, özgürlüğünüzü seçebilirsiniz. Plan dışı paralar elinize geçebilir.
Bugün iş veya özel hayatınızda özgürleşme isteği artabilir. Bildiğinizi yapma, isteklerinizi gerçekleştirme çabasında olabilirsiniz. Saf niyetler, kalpten dilekler gerçekleşebilir. Takıntı, stres ve korkulardan özgürleşme zamanı.
Bugün hayaller, umutlar, beklentiler öne çıkabilir. Hayallerle gerçekler ayrılabilir. Umutsuz olduğunuz bir durumda bir umut ışığı doğarken, yönetmeye çalıştığınız konular elinizde olmadan ilerleyebilir. Sağlık ve tedaviler gündemde.
Bugün eski dostlar, geçmiş ilişkiler gündeminizde olabilir. İlişkiler ve arkadaşlıklarda duygular ve mantık arasında bir seçim yapmanız gerekebilir. Heves ve heyecan duyacağınız noktaya gidebilirsiniz.
Bugün kazalara dikkat etmeli. Dalgınlıklar ve dikkatsizlikler olabilir. Üstlerinizden beklenmedik bir teklif alabilirsiniz. İş, eğitim veya özel hayatınızda bir süredir beklediğiniz netleşmeyi elde edebilirsiniz. Bir kararınızdan, bir düşüncenizden gün içinde vazgeçebilirsiniz.
Bugün plan dışı harcamalar gündeme gelebilir. Maddi konfor isteği artabilir. Genel olarak yaşamınızda daha iyisini arzulayabilirsiniz. Beklemediğiniz bir fırsat önünüze gelebilir.
Bugün karamsarlıktan ve negatif enerjiden uzaklaşma zamanı. Kazalara karşı dikkatli olmalı. İş, finans veya ilişkiler alanında bir kriz ortaya çıkabilir. Bir süredir devam eden bir krizden, bir yükten özgürleşebilirsiniz.
Bugün ilişkiler, ortaklıklar farklı bir noktaya taşınabilir. Bazı ilişkilerde mesafeleşme çalışırken, bazı ilişkilerdeki belirsizlik gündeme taşınarak konuşulabilir. Karşınızdaki kişilerden cesur ve cömert adımlar görebilirsiniz.
Bugün yaşamınızdaki kişilere daha cömert davranabilir, duygularınızın doğrultusunda hareket edebilirsiniz. Sağlıkla ilgili rahatsızlıklarda şifa çalışabilir. Sağlıksız olandan uzaklaşma zamanı. Yaşamınızdaki eril figürler, aile büyükleri, patronlar gündeminizde yer alıyor.
Astrolog Merve Rençber
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