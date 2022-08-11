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Günlük burç yorumları: 11 Ağustos Perşembe günü tüm burç yorumları!

11.08.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 11 Ağustos Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor? 

Günlük burç yorumları: 11 Ağustos Perşembe günü tüm burç yorumları!

11 Ağustos Perşembe yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...

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KOÇ

Aşırıya kaçar ve bugün gerçekten kastetmediğiniz şeyleri söylerseniz, karşılığını da almaya hazır olmalısınız. Birinin yeteneği veya dürüstlüğü konusunda şüpheye düşerseniz, para cezası da ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu kadar açık sözlü olmaya değer mi?

BOĞA

Bugünkü Güneş-Uranüs bağlantısı, kaçınmanın daha iyi olabileceği biriyle kavga edebileceğiniz konusunda uyarıyor. İçten öfkeyle kaynıyor olsanız bile, dışarıda sakin kalmaya çalışın. Anlaşmazlığınız ne olursa olsun, buna değmez.

İKİZLER

Şu anda inanılmaz derecede kararlı olabilirsiniz, ancak diğerleri yapılması gerekenler konusunda karar vermek için bir yaş alıyor gibi görünüyor. Bağları koparıp kendi işinizi yapmaktan başka seçeneğiniz olmayabilir. Aslında onlara ihtiyacın yok.

YENGEÇ

Önümüzdeki birkaç gün içinde ay dolunayda olacaklar, koşullarınızda ani ve istenmeyen bir değişiklikle uzlaşmanız gerekeceği anlamına gelir. Uzun vadede iyi olacaksın ama bir süre için hırslarını sınırlaman gerekebilir.

ASLAN

Bugünün Güneş-Uranüs bağlantısı hem evde hem de işte, özellikle de ikincisinde değişikliklere hazır olmanız gerektiği konusunda uyarıyor. Meslektaşlarınızın veya işvereninizin yaptıklarına katılmıyorsanız, onlara bildirin… ama dinlemelerini beklemeyin.

BAŞAK

Bir arkadaşınız bugün en az bir ve belki birkaç garip talepte bulunacak ve onların isteklerine uymanın sizin yararınıza olup olmadığına hızlı bir şekilde karar vermeniz gerekecek. “Hayır” demek zorundaysanız, bunu ciddiymiş gibi söyleyin.

TERAZİ

Bugün ya da yarın size zor anlar yaşatan herkes, onun yerine yolunuzdan çekilmiş olmayı dileyecek. Hiç kimse tarafından, en azından sadece sınırlı saygı duyduğunuz kişiler tarafından dikte edilecek bir ruh halinde değilsiniz. Dikkat et dünya!

AKREP

Ne söylediğinize ve nasıl söylediğinize dikkat edin, çünkü gözlemlerinizde doğru olsanız bile arkadaşlarınız ve sevdikleriniz, onları haksız yere eleştirdiğinizi hissederlerse kötü tepki verebilirler. Aslında hiçbir şey söylemene gerek yok.

YAY

Bugün kritik mali kararlar almanız gerekebilir. Uzun vadeli bir sigorta veya emeklilik poliçesi arıyorsanız, doğru olanı seçmenize yardımcı olacak tavsiye sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Size verilen tavsiyenin güvenilir olduğundan emin olmak işe yarayabilir. İkinci, hatta üçüncü bir görüş aramanın zararı yoktur.

OĞLAK

Bahisler bugün size karşı ne kadar ağır olursa olsun, günün sonunda hepsiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Rakiplerinizi pes etme ve size istediğiniz her şeyi verme noktasına kadar yıpratma yeteneğiniz var!

KOVA

Hayat dolusunuz... Yollara düşmek için can atıyor olabilirsiniz, ancak herkes sizinle aynı yüksek fiziksel, zihinsel ve duygusal enerjiye sahip değildir, bu yüzden izin verin. Başkalarını arkanıza alabilirseniz harika şeyler mümkündür, ancak hassas bir dokunuşa ihtiyacınız olabilir.

BALIK

Mali ve mülkiyet konularında doğru seçimi yapmak esastır. Nasıl gittiğine bağlı olarak, bugünün işlemleri ya daha fazla mutluluk ve memnuniyet ya da gelecekte çok fazla hayal kırıklığı getirebilir. Kararınızı vermeden önce herkesin duygularını dikkate almaya çalışıyorsunuz.


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