Günlük burç yorumları: 11 Kasım Cuma günü tüm burç yorumları!

11 Kasım Cuma günü yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Kasım Cuma günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Her şeyi kendi başınıza yapmaya çalışma alışkanlığınızdan kurtulmanız gerekiyor. Evet, elbette, bu şekilde kendinizden başka cevap verecek kimseniz yok ama seçeneklerinizi de sınırlandırıyorsunuz. Bugün biraz daha az bağımsız olmanız size para kazandıracak.

BOĞA

Şu anda büyük bir baskı altında olabilirsiniz, ancak hayatı kendiniz için kolaylaştırmanın yolları var. En iyi yol, olayları bu kadar ciddiye almamaktır. Günün her saati gülmek veya en azından gülümsemek için bir sebep bulun.

İKİZLER

Yöneticiniz Merkür, bugün Satürn ile ters düştüğü için yerine getirmeniz gereken bazı görevler olacak, ancak bu, başkalarının arzularını kendinizin önüne koymanız gerektiği anlamına gelmiyor. Aynaya bak. Şu yüzü görüyor musun? En önemli olan yüz budur.

YENGEÇ

Önümüzdeki 24 saat içinde en az bir ve belki birkaç büyük fedakârlık yapmanız gerekecek, ancak uzun vadede buna değecektir. Bol miktarda sahip olduğunuz fazla enerjinizi, sevdiklerinizin yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmaya kanalize edin.

ASLAN

Günlük kaygılarınızdan uzak durun ve hayata daha geniş bir perspektiften bakın. Geç kalmış bazı aksiliklere maruz kalmış olabilirsiniz, ancak daha büyük düzende hala kazanan sizsiniz. Aslında endişelenmen gereken çok az değerli şey var.

BAŞAK

Bugün kendinizi daha fazla zorlama havasında değilseniz, yapmayın. Gezegenlere göre bu, en azından bir süreliğine, ayağınızı gazdan çekmek ve hayatı daha sakin bir tempoda almak için ideal bir zaman. Bir değişiklik için yavaş gidin.

TERAZİ

Şimdi asıl göreviniz, para ve mülk arzunuzu romantizm ve macera ihtiyacınızla dengelemek. Günü iki saatlik periyotlara bölün ve ciddi şeyleri eğlenceli şeylerle değiştirin. Evet, akıllıysanız her şeye sahip olabilirsiniz.

AKREP

Bugün çok fazla mükemmeliyetçi olmamaya çalışın. İşleri tam olarak istediğiniz gibi elde etmek için ne kadar çok çabalarsanız, o kadar çok hüsrana uğrayacaksınız. Hayat mükemmel değil, olması da gerekmiyor. Seni bu kadar çekici yapan kusurların.

YAY

Tekneyi sallamanın doğru olduğu zamanlar vardır ve barışı korumanın doğru olduğu zamanlar vardır ve bu da ikincilerinden biridir. Zihninizi ve duygularınızı dünyada olup bitenlerden ayırın. Böylece daha sakin olacaksınız.

OĞLAK

Bir izlenim bırakmak için umutsuz olmanıza gerek yok. Gezegenler, sakin kalırsanız ve üzerinde çalıştığınız şeyi adım adım alırsanız, önemli kişilerin dikkatini çekme olasılığınızın daha yüksek olduğunu gösterir. Sen bir profesyonelsin, primadonna değil.

KOVA

Şimdi en önemli şey, zamanınızın ve enerjinizin çoğunu inanabileceğiniz bir projeye yatırmanız. Ödüller ve alkışlar umurunuzda değil, dünyayı herkesin yaşayabileceği daha iyi bir yer haline getirmek için yönlendiriliyorsunuz.

BALIK

Bugün sıra dışı bir şey yapmak isteyebilirsiniz, ancak zihin gezegeni Merkür şu anda Satürn ile ters düştüğünden, her seferinde bir adım atmanız akıllıca olacaktır. Coşkunuzun sağduyu ve dikkatle eşleştiğinden emin olun.



