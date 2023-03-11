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Günlük burç yorumları: 11 Mart 2023 Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

11.03.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 11 Mart Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2023 Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

11 Mart 2023 Cumartesi yani ayın on birinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 11 Mart 2023 Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugünün güne her zamankinden fiziksel olarak biraz daha yorgun başlayabilirsiniz. Ancak gün boyunca devam eden günlük işlerinizi yerine getirmek adına enerjinizi toplayacaksınız. Bugün fikirlerinize daha çabuk ulaşıp hızlı kararlar veremeyebilirsiniz. Durumun farkında olmanız yeterli olacaktır.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün projelerinizi ve sorumluluklarınızı yerine getirmek için her zamankinden daha hızlı bir şekilde hareket etmeniz gerekebilir. Attığınız adımların sonuçlarını ilerleyen günlerde göreceksiniz. Bu durum sevdiklerinizle aranızda kısa süreliğine de olsa gerilimlein yaşanmasına neden olabilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün uyandığınızda enerjik ve hevesli hissedecek olsanız da, yapmanız gereken her şeyi düşündüğünüzde moraliniz biraz bozulabilir. Bazı önemli değişiklikler yapmanız gerekip gerekmediğini sorgulamanın zamanı gelmiş olabilir. Duvarlar üzerinize mi geliyor? Eğer öyleyse, belki de size daha fazla hareket özgürlüğü veren veya belki de zamanın bir kısmında sizi dışarı çıkaran bir fırsat aramalısınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün kendinize ait bazı durumların farkına varacak ve kendinizi ifade etme konusunda dah büyük adımlar atacaksınız. Daha öncesinde sahip olduğunuzu bilmediğiniz bazı özelliklerinizi keşfedebilirsiniz. Bu keşif beraberinde yeni fırsatları da getirecek.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün sosyal anlamda bazı hesaplaşmaların ortasında kalabilirsiniz. Tarafların arasında kalmak bazı seçimler yapam zorunluluğunu da beraberinde getirecek. Sevdiklerinizle aranızdaki bağı gözden geçirerek yeni kararlar vereceksiniz. Bu kararların sonuçlarını almak sizi uzun vadede biraz zorlayabilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün güne endişeli ve stresli başlayabilirsiniz. Bu durum tüm günün enerjisini etkileyerek seçimler konusunda kendinizi zor durumda hissetmenize neden olabilir.İş yükünüz özellikle ağır olabilir ve uzun saatler harcıyor olabilirsiniz. Başkalarıyla ilişkiler de biraz gergin olabilir. Yarın işler çok daha rahat olacak!

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün muhtemelen hayatınızın gidişatından oldukça sıkılmış, huzursuz ve hayal kırıklığına uğramış hissedeceksiniz. Karşılanması gereken sorumluluklarınız var, ancak sizi sıradan görevlerden çok daha fazla ilgilendiren başka projeleriniz var. Sonuç olarak, etrafınızdakilere karşı biraz sabırsızlandığınızı fark edebilirsiniz. Hayal kırıklıklarınızı başkalarından çıkarmayın! Unutmayın “Bu da geçecek."

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün aşk kapınızı hiç ummadığınız anda çalacak. Eros’un gizemli okları sizin için adrese teslim ediliyor. Karşınıza çıkan bu mükemmel aşk hikayesiyle birlikte kendi iç dünyanızda bir hesaplaşma içerisine girebilirsiniz. Kendinize karşı acımasız olmamaya özen gösterin.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün aşk ve romantizmle alakalı konularda sorunlar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerde hissettiğiniz bu gerginlik tüm günün enerjisinde etkili olacak. Sabırlı olun ve iletişim kurmak için aceleci davranmamaya çalışın. Muhtemelen şu anda özellikle ihtiyacınız olmayan ve hatta istemeyeceğiniz öğelere aşırı harcama yapmak isteyebilirsiniz. Dürtüsel harcamaları frenlemeye özen gösterin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün sosyal anlamda çok fazla konuya müdahil olmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum ilerleyen aşamalarda mevzulara dair bir tavır göstermenize neden olabilir. İsterseniz dinleyin, ancak doğru olduğundan emin olmadığınız hiçbir şeyi başkalarına iletmeyin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, para konularındaki karamsarlık bugün sizi rahatsız edebilir. Hafta sonu olmasına rağmen özellikle iş ve kariyer anlamında yeni fırsatların karşınıza çıktığını göreceksiniz. Bu durum uzun vadedeki planlarınızda belirliyici rol üstelenecek. Kararlarınızı kendi iş sesinize odaklanarak vermeye çalışın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün bugün duygusal olarak biraz gergin olabilirsiniz. Her zamankinden daha az özgüvenli ve ayrıca biraz sıkılmış hissedebilirsiniz. Ayrıca, yapılması gereken aşırı derecede bunaltıcı ve sıkıcı bir işiniz olabilir. Müzik dinleyerek ve sık sık ara vererek stresi azaltmayı deneyin. Kendinizi yıpratmaya bırakmazsanız kimseye yardım edemezsin!


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