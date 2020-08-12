Günlük burç yorumları (12 Ağustos 2020 Çarşamba) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
12 Ağustos günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ni ipucu veriyor? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün ruh haliniz ve keyfiniz daha dalgalı olabilir. Finansal konularda riskli, kritik adımlardan kaçınmak faydalıyken bu alanda daha dürtüsel ve aceleci olabilirsiniz. Aile ilişkileri ruh halinizi etkileyebilir.
Bugün görüntünüz ve tarzınız için harcamalar yapabilirsiniz. Yemeklerde ve beslenmede aşırılıklar, kontrolsüzlükler olabilir. Estetik kaygılar artabilir. İhtiyaç ve istekleriniz önem kazanıyor.
Bugün saat 16.45'e kadar dağınıklıklar içerisinde olabilirsiniz. Elinizde olmayan şart ve koşullarla karşılaşabilirsiniz. Saat 16.45'ten sonra daha sosyal, hareketli olabilirsiniz. İlişkiler öne çıkarken, iletişim kurmak, sevdiklerinizle bir araya gelmek daha keyifli hissettirir.
Bugün duygusal ihtiyaçlarınız, ilişkilerden beklentileriniz artabilir. Daha fazlasını isteyebilir, arayabilirsiniz. Bu ise elinizdekilerin kıymetini bilememeye neden olabilir. Saat 16.45'ten itibaren rahatlamaya odaklanabilir, akışa uyum sağlayabilirsiniz.
Bugün saat 16.45'e kadar bildiğiniz gibi hareket etmek isteyebilir, kontrolcü ve mükemmeliyetçi yanınızın öne çıktığını görebilirsiniz. Başarı, destek ve takdir ihtiyacı artabilir. Saat 16.45'ten itibaren sosyalleşebilir, görüşmeler içerisinde olabilirsiniz.
Bugün alınganlık ve hassasiyetlere dikkat etmeli, kendinizi mutlu edecek, motivasyon sağlayacak eylemlere, kişilere yönelmelisiniz. İç huzur ve mutluluk size bağlı olacak. Saat 16.45'ten sonra harekete geçme ihtiyacı artabilir. Akıl ve mantık öne çıkabilir.
Bugün saat 16.45'e kadarki zaman diliminde keyfi hareket etme, arzu ve isteklerinize göre eyleme geçme hali artabilir. Rahatınızı ve konfor alanınızı korumak isteyebilir, konforunuzun bozulmasından rahatsızlık duyabilirsiniz. Saat 16.45'ten itibaren keyifli görüşmeler yapabilirsiniz.
Bugün ilişkilerde ve finansal konularda, yaşam içinde güven ihtiyacınız artabilir. Güven konusunda hassaslaşırken, daha alıngan olabilirsiniz. İlişkilerde beklentilerinizi bulmak yüksek tatminiyeti getirirken, bulamamak mesafeleşmeye neden olabilir. Saat 16.45'ten itibaren harcamalar ve para konuları gündemde.
Bugün iş hayatında, günlük rutininizde dağınıklık ve aksamalar olabilir. Planlarınızda mecburi değişimler yapabilir, gecikmeler yaşayabilirsiniz. Hobilerinize ve keyif alacağınız şeylere yönelmek ise keyifli bir gün geçirmenizi sağlıyor.
Bugün beklenmedik sevindirici gelişmelerle karşılaşabilir, şansınızı inanarak şansı çekebilirsiniz. Çocuklarla ilişkileriniz, çocukların hayatı ve sağlığıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. Saat 16.45'ten itibaren sorumluluklar, planlar gündeminizde olacak.
Bugün uyku düzensizlikleri ve yorgunlukla güne başlayabilirsiniz. Tembellikler, konfor isteği, rahatınıza düşkünlük hali öne çıkabilir. Saat 16.45'ten itibaren aşk hayatında keyifli gelişmeler olabilir. İlginizi çeken kişilerle tanışabilir, ilginizi çeken kişiyle keyifli paylaşımlarda bulunabilirsiniz.
Bugün saat 16.45'e kadar Ay boşluktayken planlarınızda değişimler olabilir, seyahat ve ulaşımda aksaklıkla karşılaşabilirsiniz. Olaylara somut yanıyla bakma ihtiyacınız artarken detayları gözden kaçırabilir, duyguları doğru değerlendiremeyebilirsiniz. Saat 16.45'ten sonra ailenizle bir araya gelebilir, ev içinde davetler verebilirsiniz. Alım-satım konuları gündeme gelebilir.
Astrolog Merve Rençber
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