Günlük burç yorumları: 12 Kasım Cumartesi günü tüm burç yorumları!

12 Kasım Cumartesi günü yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Kasım Cumartesi günü günlük burç yorumları...

KOÇ

İçgüdüsel olarak doğru olduğuna inandığınız şeyi sorgulayacak türden olmayabilirsiniz, ancak bugün olanlar, belirli sonuçlara ulaşmakta biraz fazla aceleci olup olmadığınızı merak etmenize neden olabilir. Biraz düşünün ve bakış açınızı gözden geçirmekten korkmayın.

BOĞA

Arkadaşlarınızın ve birlikte çalıştığınız insanların emrindeymişsiniz gibi hissettiğiniz geç dönemler oldu, ama endişelenmeyin, bunun için ödüllendirileceksiniz. Kozmik görünüm sizin lehinize çok fazla değişmek üzere.

İKİZLER

En son planınız veya projeniz sizi son birkaç aydır yaptığınızdan daha radikal bir yöne götürecek ve bu iyi çünkü hayatınızda daha fazla çeşitliliğe ihtiyacınız var. İkizler, eylemlerinin tahmin edilmesi zor olduğunda en iyisini yapma eğilimindedir.

YENGEÇ

Sakin olun ve kendinize her şeyin sonunda doğru olacağını söylemeye devam edin. Haritanızın en dinamik bölgesindeki Güneş, korkacak hiçbir şeyinizin olmadığı ve dört gözle bekleyeceğiniz her şeyin olmadığı anlamına gelir, bu yüzden bugün geri adım atmayın, hayata en iyi şansınızı verin.

ASLAN

Geç saatlerde yolculuk biraz inişli çıkışlı olsa da oturup türbülansın geçmesini beklerseniz hiç ummadığınız bir sakinlik bulacaksınız. Başkalarının önemli olmayan konular hakkında gergin olmasına izin verin. Sadece bir Aslan'ın bildiği gibi hayatın tadını çıkarın.

BAŞAK

Gezegenlere göre, zaten başkaları için yeterince şey yapıyorsun. Bugün ve hafta sonu onlar için daha fazlasını yapmak aptallık olur. Arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin, şu andan itibaren ihtiyaçlarınızın her şeyden önce geldiğini bilmelerini sağlayın.

TERAZİ

Herkesin çıkarlarını hesaba katamazsınız, o yüzden denemeyin bile. Bugün kimi destekleyeceğinizi ve kime karşı çıkacağınızı içgüdüsel olarak bileceksiniz ve bu içgüdüleri takip ederseniz çok fazla yanlış yapmış olmazsınız. Başkalarının duygularını incitmek konusunda çok fazla endişelenme.

AKREP

Bazı insanlar dünyanın parça parça ayrıldığına inanabilir, ancak aşırı dramatik olacak türden değilsiniz ve işleri halletmek için rasyonel kararlar vermeye devam edeceksiniz. Hayat bir keder hikayesi değil, harika bir hediye.

YAY

Bazen başınıza gelen tüm iyi şeylerin tamamen hak edilip edilmediğini merak ediyorsunuz ama hak ediyorlar ve kendinizi başka türlü ikna etmeye çalışmamalısınız. Hayatınız önceden belirlenmiş bir yolda ilerliyor, tadını çıkarmaya hem hakkınız hem de göreviniz var.

OĞLAK

Üzerinde çalıştığınız şeye mümkün olan en zorlu açıdan yaklaşmak zorunda değilsiniz, kesinlikle gerekenlere sahip olduğunuzu kanıtlamak için değil. Diğerleri yeteneklerinizin çok iyi farkındadır ve hedefinize daha kolay bir yoldan giderseniz sizi daha az düşünmezler.

KOVA

Bugün kolaylıkla üstesinden gelebileceğiniz bir zorluk önünüze gelecek ve güçlü konumdaki insanlar bile becerilerinizden ve kendinize olan inancınızdan etkilenecek. Hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçin ve başkalarının kendilerini ölçtüğü ölçüt olun.

BALIK

Harekete geçmeden önce adım adım ne yapmayı planladığınızı düşünmelisiniz. Gezegenler, şimdi aceleyle hareket edebileceğiniz ve daha sonra geri dönüp yeniden başlamak zorunda kaldığınızda pişman olabileceğiniz bir tehlike olduğu konusunda uyarıyor.



