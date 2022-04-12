Günlük burç yorumları: 12 Nisan Salı günü tüm burç yorumları!

12 Nisan Salı yani ayın on ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 12 Nisan Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

Hayatı her zaman ciddiye alıyorsun ama gezegenler şimdi seni biraz daha rahat olmaya davet ediyor. Hayatın zirvesinde kalmak için oraya, buraya ve her yere acele etmen gerektiğini düşünebilirsin ama yapmıyorsun. Önümüzdeki 24 saat içinde öncelik sıralamasında ilk sıralarda olan bir işinizi halletmelisiniz.

BOĞA

Dünyanın geri kalanına kendinizden her zaman çok eminmişsiniz gibi görünebilirsiniz. Ama herkes gibi şüpheleriniz var ve bu şüphelerin bazıları kendini göstermeye başlıyor. Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin bugün hassas yanınızı görmelerine izin verin.

İKİZLER

Tüm dünyanın sana karşıymış gibi göründüğü bazı dönemler oldu ama önümüzdeki 24 saat içinde olanlar sana hâlâ birçok arkadaşın olduğunu hatırlatacak. İş cephesinde bile işverenler ve meslektaşlar size nezaketle davranacaktır.

YENGEÇ

Balık burcundaki arkadaşınızdaki kozmik aktivite, karşılaştığınız her durumu kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçmenizi ister. Bu, kariyeriniz için olduğu kadar sosyal hayatınız için de geçerlidir. Arkadaşlar arasındasın, neden savunmaya geçiyorsun?

ASLAN

Sıklıkla dünyaya daha yumuşak, daha nazik yönünüzü göstermezsiniz. Rakiplerinizin ve düşmanlarınızın yanlış bir fikre kapılmasını istemezsiniz ama bunu şimdi yapmalısınız. Desteğinize ihtiyacı olan herkes, hiçbir soru sorulmadan bunu alacak. Bugün herkese çok iyi davranıyorsunuz.

BAŞAK

Geçmişte belirli bir kişinin dürüstlüğü hakkında şüpheleriniz olmuş olabilir, ancak gezegenler artık onlara güvenmemek için hiçbir neden olmadığını gösteriyor. Aksine, sizin için önemli bir şey yapmalarına izin verirseniz, aranız daha da iyi olacaktır.

TERAZİ

Bugün rutin işleri minimumda tutmanız gerekiyor çünkü aklınız işinizde olmayabilir ve yaptığınız küçük hatalar çok büyük sonuçlara yol açabilir. Neden kendinizi bir gün izinle ödüllendirmiyorsunuz. Kesinlikle hak ettiniz.

AKREP

Jüpiter ve Neptün, bugün haritanızın en dinamik alanında birleşiyor, bu nedenle yaratıcı yetenekleriniz çok fazla kanıtlanacak. Eğer peşinden gitmek istediğiniz sanatsal nitelikte bir şey varsa, o zaman sadece bunun için deneyin. Kimseden izin almak zorunda değilsiniz.

YAY

Bugün alternatif bakış açılarına olağanüstü açık olacaksınız, öyle ki bazı insanlar yumuşadığınızı düşünebilir. Fikirlerinizde o kadar sabit olmadığınız için... Hem zihin hem de beden olarak maceraya açıksınız.

OĞLAK

Bilinmeyenden korkmanıza gerek yok. Aslında onu kucaklamalısın. Mevcut gezegen resmi sizin lehinize, bu nedenle yeni olasılıklara açık olun ve birkaç risk almaya hazır olun. Pişman olma ihtimaliniz çok düşük.

KOVA

Etrafınıza özellikle para konularında şu sıra kayıtsız davranıyorsunuz. Bir bakıma, hayatın maddi yönüne pek aldırış etmemeniz ama tamamen ihmal etmemeniz iyi bir şey. Yine de dikkatli olmakta fayda var.

BALIK

Şans gezegeni Jüpiter, yöneticiniz Neptün ile ve burcunuzda da birleşerek, bu potansiyel olarak yılın en iyi günlerinden biri haline geliyor. Bununla ne yapacaksın? Bir numaralı hayalinize bir isim koyun, sonra onu gerçekleştirin.



