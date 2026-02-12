Günlük burç yorumları 12 Şubat 2026 (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık)

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Bugün Koç burçları için enerji dolu bir gün. Kendinizi yaratıcı projelere adamak için harika bir zaman. Ayrıca, sosyal çevrenizle olan ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Takıldığınız konuların üstesinden gelmek için cesaretinizi artırın ve yeni fırsatların kapılarını aralayın. Gün ortasında yapacağınız planlar, çevreniz tarafından desteklenecek ve keyif verici sonuçlar getirecektir.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Boğalar için maddi konular ve yatırımlar ön plana çıkıyor. Bugün özellikle bütçe yapma veya uzun vadeli tasarruf planları üzerinde düşünmenizde fayda var. Yeni iş fırsatları ile karşılaşabilir, kazancınızı artıracak projelere dahil olabilirsiniz. Bu süreçte, değer verdiğiniz insanlarla paylaşımlarınızın da artacağı bir dönemdesiniz. İlişkilerinizde güven duygusu güçleniyor.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): İkizler için iletişim ve sosyal etkileşimler açısından verimli bir gün. Kendinizi ifade etme yeteneğiniz, ilişkilerinizde daha da güçlenecek. Yeni arkadaşlıklar edinme veya mevcut ilişkilerinizi derinleştirme fırsatınız olabilir. Akşam saatlerinde katılacağınız bir sosyal etkinlikte, ilginç insanlarla tanışma şansınız yüksektir. Kendinizi özgür hissetmek, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Yengeçler, bugünü kendinize dönme ve içsel duygularınızı gözden geçirme fırsatı olarak değerlendirebilir. Duygusal derinliklerinizi keşfetmek için bu gün iyi bir zaman. Geçmişte yaşadığınız bazı deneyimlerin bugünkü kararlarınıza etkisi olabilir. Meditasyon veya yaratıcı aktivitelerle zihninizi dinlendirmeye çalışın. Ailevi konular da gündeminizi meşgul edebilir; destek arayışında olabilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aslan burçları için sosyal ilişkiler ve grup etkinlikleri ön planda. Bugün, arkadaşlarınızla vakit geçirmek ve ortak projelerde yer almak için mükemmel bir gün. Enerjiniz ve karizmanız etrafınızdakiler üzerinde olumlu bir etki bırakacak. Kendinizi gösterme arzusuyla dolup taşabilirsiniz, bu nedenle ilgi alanlarınıza odaklanmak için şansınızı iyi değerlendirin.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Başaklar, iş hayatında yoğun bir gün geçirecekler. Detaylara olan dikkatiniz sayesinde karmaşık problemleri çözme yeteneğiniz artacak. Projelerdeki katkılarınız takdir edilebilir ve bu durum kariyerinizde yeni kapılar açabilir. Aynı zamanda sağlığınıza da dikkat etmek, fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Gün sonunda, önemli bir gelişme ile moral bulabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Terazi burçları için bugün eğitim ve öğrenim konuları ön planda. Yeni bir bilgi edinme isteği, ilgi duyduğunuz alanlarda kendinizi geliştirme fırsatı sunabilir. Seyahat etme veya yeni kültürlerle tanışma arzunuz artabilir. İlişkilerinizde denge arayışında olacaksınız; yakın arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, size farklı bakış açıları kazandıracak.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Akrepler için içsel dönüşüm ve dönüşüm süreçleri ön planda. Bugün, ilişkilerde daha derin ve tutkulu tartışmalar yaşayabilirsiniz. Duygusal olarak derin bağlara yönelme isteği içindesiniz. Gizli kalmış sırların açığa çıkması veya önemli bir itiraf gün yüzüne çıkabilir. Güçlü sezgileriniz sayesinde hareket etme yeteneğinizi kullanarak, sorunların üstesinden gelebilirsiniz.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Yay burçları için sosyal ortamlarda parlayacakları bir gün. İnsanlarla bir araya gelmek ve fikirlerinizi paylaşmak size keyif verecek. Sorunları ve zorlukları espri anlayışınızla aşabilirsiniz. Yabancı kültürlere olan ilginiz artarken, bu alanda yapacağınız planlar yeni ufuklar açacak. Farklı bakış açıları edinmek, düşünce yapınızı zenginleştirebilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Oğlak burçları için bugün kariyer hedefleri ve gelecek planları ön planda. İş yerinde ciddi kararlar almak için uygun bir zaman gibi görünüyor. Hedeflerinize ulaşmak adına attığınız adımlar, olumlu sonuçlar verebilir. Ayrıca, finansal konularda kendinizi güvence altına alacak stratejiler geliştirebilirsiniz. Kendinize güvenin, zira azminiz günün en büyük destekçisi olacak.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Kova burçları için yenilikçi fikirler ve yaratıcı projeler açısından verimli bir gün. Bugün, özgün düşüncelerinizi hayata geçirme konusunda daha cesur olabilirsiniz. Arkadaşlarınız veya iş ortaklarınızla yapacağınız işbirlikleri, hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracak. Duygusal olarak da kendinizi yenilemek, ilişkilerdeki bağları güçlendirmek adına fırsatlar bulabilirsiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burçları için duygu ve sezgiler bugün oldukça belirgin. Kendi içsel dünyanıza yolculuk yapabilir, sanatsal aktivitelere yönelerek kendinizi ifade etme şansını yakalayabilirsiniz. Empati yeteneğiniz artarken, başkalarının hislerine duyarlı olacaksınız. Ayrıca, sağlık konuları üzerine düşünmeniz gereken bir zaman dilimi. Kendinize biraz zaman ayırmayı unutmayın.