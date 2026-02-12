KADIN

Postiş kullananlar dikkat: Büyüyen 14 milyar dolarlık sektörde tehlikeli kimyasallar çıktı!

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, yaygın olarak kullanılan postiş ürünlerinde yüzlerce kimyasal madde tespit edildiğini ortaya koydu. İnternet üzerinden ve güzellik mağazalarından satın alınan popüler ürünlerin incelendiği çalışma, güzellik sektöründeki denetim eksikliklerini yeniden gündeme taşıdı.

Sedef Karatay Bingül

Araştırmacılar hem insan saçı hem de sentetik liflerden üretilen 43 farklı postiş ürününü mercek altına aldı. Analizler sonucunda ürünlerde 900’den fazla kimyasal madde tespit edildi.

Çalışmanın sonuçları Amerikan Kimya Derneği’nin bilimsel dergisinde yayımlandı.

KANSER VE HORMON BOZUKLUĞU RİSKİ

Tespit edilen kimyasalların bir kısmının kanser, hormonal dengesizlik ve bağışıklık sistemi sorunlarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Uzmanlar, özellikle uzun süreli kullanımda ve kafa derisiyle doğrudan temas halinde risklerin artabileceğine dikkat çekti.

Araştırmada yer alan uzmanlar, bu kimyasalların çoğunun ürünlere yanmaya dayanıklılık ve su geçirmezlik gibi özellikler kazandırmak amacıyla eklendiğini vurguladı.

"GÜZELLİK ÜRÜNLERİ YETERİNCE DENETLENMİYOR"

Uzmanlar, güzellik sektöründe yer alan birçok ürünün yeterli denetime tabi olmadığını ifade etti. Özellikle ithal ürünlerde içerik şeffaflığının sınırlı olması, tüketicilerin maruz kaldığı riskleri artırabilir.

Araştırmacılar, mevcut düzenlemelerin bu tür ürünlerde kullanılan kimyasalları kapsamlı biçimde kontrol etmek için yetersiz kalabileceğini belirtti.

14 MİLYAR DOLARLIK PAZAR BÜYÜYOR

Küresel postiş pazarının 2028 yılına kadar 14 milyar dolara ulaşmasının beklendiği belirtilirken, uzmanlar büyüyen sektörle birlikte denetim ve içerik analizlerinin de artırılması gerektiğini söyledi.

Tüketicilere ise ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri, güvenilir markaları tercih etmeleri ve uzun süreli kullanımlarda uzman görüşü almaları önerildi.

Anahtar Kelimeler:
hormonal bozukluk kanser saç bakımı kimyasal
