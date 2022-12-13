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Günlük burç yorumları: 13 Aralık Salı günü tüm burç yorumları!

13.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 13 Aralık Salı günü aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 13 Aralık Salı günü tüm burç yorumları!

13 Aralık Salı günü yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Aralık Salı günü günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugün doğru sözler size tam zamanında gelecek ve başkalarının bir şeyleri görmesini ve sizin istediğiniz gibi yapmasını sağlamak dünyanın en kolay şeyi olacak. Evet, harika bir oyundan bahsediyorsun ama arada bir dinlemeyi de dene.

BOĞA

Her ne pahasına olursa olsun, dünyaya açılın ve bugün eğlenin, ancak finansal olarak hala darda olduğunuz gerçeğini de gözden kaçırmayın. Önümüzdeki 24 saat içinde dikkatsizce para harcarsanız, nakit akışı sorunları doruk noktasına ulaşabilir.

İKİZLER

Bir iş arkadaşı, arzularını yerine getirmek için acele edeceğiniz görüşünde gibi görünüyor. Kaba bir uyanış içindeler. Bugün onlara, verilecek emirler varsa, onları verenin sen olacağını bilsinler!

YENGEÇ

Bugün canın sosyal olmak istemiyorsa kendini zorlama. Partinin canı ve ruhu olmanız gerektiğini söyleyen bir yasa yok, bu yüzden arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize biraz yalnız kalmaya niyetli olduğunuzu bildirin. Anlayacaklar.

ASLAN

Sır olarak kalmasını umduğunuz bir şey bugün herkesin bilgisi haline gelecek ve bu biraz utanç verici olabilir. Yaptığınızı inkâr etmenin bir anlamı yok, o yüzden tam tersini yapın ve hatanızı kucaklayın. İnsan olmanın bir suçu yok.

BAŞAK

Herhangi bir şekilde iddialıysanız, şimdi ilgi odağı haline gelme zamanı. Size kolay gelmeyebilir. Başaklar genellikle doğaları gereği mütevazıdır, ancak yeteneklerinizi sergilemek için çaba harcarsanız, onlar iyi bir şekilde ödüllendirileceklerdir.

TERAZİ

Son zamanlarda çok daha açık ve güvenilir görünüyorsun ve bu iyi bir şey. Gezegenler, olumlu tutumunuzun kapıları açabilecek ve sizin için bir şeyler olmasını sağlayabilecek insanları çekeceğini gösteriyor. Her şey kimi tanıdığınla ilgili.

AKREP

Bugün bir noktada, etrafınızda olup bitenlerin bir modeli olduğu aşikâr hale gelecek. Bu özel dramada oynayacağınız önemli bir rolünüz olduğu da aşikâr olacaktır. Şüpheniz varsa, iç sesinizi dinleyin.

YAY

Aşırı iddialı olmak istemeyebilirsiniz, ancak gezegenler, kendiniz için karar vermeniz gerekirken bazı insanların sizin yerinize karar vermesine izin verdiğinizi gösteriyor. Başkalarını rahatsız etse bile, bugün sizi memnun eden şeyi yapmaya özen gösterin!

OĞLAK

Gezegenler, ne kadar maceracı ve hırslı olursanız olun, kendinizi çok zorladığınız ve biraz yavaşlamanız gerektiği konusunda sizi uyarıyor. Şimdi ile Güneş'in 21'inde burcunuza girdiği zaman arasında kendinize hak ettiğiniz bir nefes verin.

KOVA

Önünüzde pek çok yeni fırsat var ama garip bir nedenle tek düşünebildiğiniz geçmişe dönüp geçmişte olanları değiştirmek. Elbette bunu yapamayacağını biliyorsundur? Önemli olan sadece gelecek, o yüzden onu kucakla.

BALIK

Bugün asıl endişeniz, bazı insanlara sizin için hala çok şey ifade ettiklerini göstermek olmalıdır. Son zamanlardaki bazı sözleriniz ve davranışlarınız onları artık umursamadığınıza inandırmış olabilir ama bu kesinlikle doğru değil. Onlar için heceleyin.


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