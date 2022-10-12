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Günlük burç yorumları: 13 Ekim Perşembe günü tüm burç yorumları!

12.10.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 13 Ekim Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 13 Ekim Perşembe günü tüm burç yorumları!

13 Ekim Perşembe yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

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KOÇ

Genellikle inancınızı mantığa ve sağduyuya bağlarsınız, ancak bugün olanlar muhtemelen bu bakış açısına meydan okuyacaktır. İçgüdüleriniz size herkesten farklı bir yol izlemenizi söylüyorsa, öyle yapın. Daha derin bir parçanız bunun yapılması gereken doğru şey olduğunu biliyor.

BOĞA

Uzak geçmişte yaptığınız ve bu güçlerin fark etmediğini umduğunuz bir şeyi telafi etmeniz gerekecek. Bu sizin açınızdan çok önemli bir günah değil, bu yüzden yanlış şeyi yaptığınızı kabul edin ve sonra devam edin.

İKİZLER

Bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın sizi aldattığını düşünebilirsiniz, ancak gezegenler kendinizi aldatıyor olmanızın daha olası olduğunu gösteriyor. Hükümdarınız Merkür, abartı gezegeni Jüpiter ile çelişiyor, düşüncelerinizi kontrol altına alma zamanının geldiği anlamına geliyor.

YENGEÇ

Şu anda dünyanızda pek çok heyecan verici şey oluyor ama duygusal olarak yakın olduğunuz biri açıkça keyif almıyor ve nedenini bulmak için bunu kendi işiniz haline getirmelisiniz. Onları tekrar gülümsetene kadar mutlu olmayacaksın.

ASLAN

Popüler olmak güzel ama bazı insanların senin hakkında iyi şeyler söyleyip söylemediğini merak etmeye başlıyorsun, sadece arkadaşlığından yararlanmayı ummaktan başka bir nedenden dolayı değil. Onlara finansal olarak yardım etmek zorunda hissettiğiniz bir duruma girmeyin.

BAŞAK

Hükümdarınız Merkür, aşırılık gezegeni Jüpiter ile bugün haritanızın mali ekseninde bağlantı kuruyor ve para meselelerinin, onlara dikkat etmezseniz size keder verebileceğine dair açık bir kozmik uyarı. Başkalarının sizin adınıza karar vermesine izin vermeyin, tekrar etmeyin.

TERAZİ

Bugün harika bir fikriniz varsa, yapmanız gereken son şey bunun hakkında bağırmak. Gezegenler uyarıyor, eğer çok fazla verirseniz, rakipleriniz harika içgörünüzden yararlanmak için hızlı olacaktır. Kullanmaya hazır olana kadar kendinize saklayın.

AKREP

Bugün bir şeyler ters gittiğinde başkalarının sizi suçlamasına hazır olun ve hatayı gerçekten kimin yaptığını güçlü bir şekilde gösterin. Güçlü konumlardaki insanlar için bile günah keçisi olmanıza gerek yok. Hata onlara aitse, sahip olduklarından emin olun.

YAY

Bugün rakiplerinizi kötü göstermek için çok hevesli olmayın, çünkü çok ileri giderseniz ve onların duygularını incitirseniz, gelecekte bir tarihte size sorun çıkaran bir kin besleyebilirler. Senin inadına herkes sahip değil!

OĞLAK

Bugün birdenbire aklınıza gelen bir fikir sizi çok heyecanlandıracak ama kendinizi çok kaptırmayın. Kişisel düzeyde size yardımcı olabilir, ancak profesyonel dualarınızın cevabı olması pek olası değildir. Bu cevap hala biraz uzakta.

KOVA

Önümüzdeki 24 saat içinde hiçbir anlam ifade etmeyen bir şey olacak, en azından sizin düşünce tarzınız için değil. Belki de sorun budur. Belki de düşünce tarzınız biraz fazla katıdır. Daha az esnek olmayan fikirleri keşfetmek için kendinize izin verin.

BALIK

Bugün yıldızların mesajı, bir süre yavaşlamanız ve hayatı daha rahat bir tempoda almanız gerektiğidir. Bu sadece çalışma rutininiz için değil, aynı zamanda düşünme biçiminiz için de geçerlidir. Fikirleriniz bu kadar yoğun olmak zorunda değil.


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