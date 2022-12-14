Günlük burç yorumları: 14 Aralık Çarşamba günü tüm burç yorumları!

14 Aralık Çarşamba günü yani ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Aralık Çarşamba günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün yıldızların mesajı, arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın da istediklerini almasını sağlarsanız hayattan istediğinizi elde edeceğinizdir. Başarı için basit bir formül: başkalarına iyi davran, onlar da sana iyi davranacaklardır.

BOĞA

Bugün hassas bilgileri kendinize saklamanız önemlidir, çünkü yanlış türden insanlar bunu öğrenirse, sonuçları hoşunuza gitmeyecektir. Bilgi, başka herhangi bir şey gibi alınıp satılabilen bir metadır.

İKİZLER

Emrinizi başkalarına yaptırma yetkiniz olabilir ama bu, onu kullanmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Gezegenler, bugün işleri halletmenin en iyi yolunun zorlamak yerine önermek ve davet etmek olduğunu gösteriyor.

YENGEÇ

Bir kez daha sebepsiz yere endişeleniyor gibi görünüyorsunuz ve bunun devam etmesine ne kadar izin verirseniz, hedeflerinizden o kadar uzaklaşacaksınız. Uzaktan gelen haberler size, her şey düşünüldüğünde oldukça iyi bir hayat sürdüğünüzü hatırlatacak.

ASLAN

Sizden çok daha yavaş düşünen ve hareket eden insanlara kızmamaya çalışın. Sabırsızlığınızı hissederlerse bu, üzerlerinde daha fazla baskı oluşturabilir ve onları yalnız bıraktığınızda yapacaklarından daha kötü bir iş çıkarabilirler.

BAŞAK

Bugün işverenlerle ve diğer önemli insanlarla tanışırken verdiğiniz ilk izlenimin iyi bir izlenim olduğundan emin olun, çünkü başka bir şansınız olması pek mümkün değil. İşinizin ve sorumluluklarınızın zirvesinde olduğunuzdan emin olmaları gerekir.

TERAZİ

İş yükünüz bugün beklediğinizden daha ağır olabilir ve bu akşam biraz boş zaman geçirmek istiyorsanız yardım almanız gerekecek. Size seve seve yardım edecek bir sürü insan var ama onlar aklınızı okuyamıyorlar. O yüzden sorun.

AKREP

Size büyük bir endişeye neden olan bir durum hakkında daha rahat olmaya çalışın. Daha büyük şemada, muhtemelen gerçek bir önemi yoktur, bu yüzden endişelenmeyi bırakın ve sonunda iyi olacağına inandırın ve olacak.

YAY

Bugün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı ve meslektaşlarınızı sizin için bir şeyler yapmaya ikna etmek için cazibenizi kullanın, ancak onlara yerine getiremeyeceğiniz türde ödüller vaat etmeyin. Onlar için ne olduğunun söylenmesine gerek yok, senden hoşlandıkları için yardım edecekler.

OĞLAK

Ortak çabalar şu anda iyi, ancak çok fazla şey üstlenmeniz ve çabalarınızın biraz daha aşağıyı hedeflemiş olsaydınız başarılabilecek olanın yetersiz kaldığını görmeniz tehlikesi var. Kimse sizden her şeyi yapmanızı beklemiyor.

KOVA

Zodyak'ın hava burçlarından biri olarak, güçlü duygu gösterileri biraz utanç verici olabilir, ancak bugün sevginiz herkesin görmesi için sergilenecek. Hayatınızın aşkını ne kadar özel düşündüğünüzden hiç şüphe duymadan bırakın.

BALIK

Gezegenler, ters gitmesi durumunda çok büyük sonuçlara yol açabilecek bir risk almayı düşünüyor olabileceğiniz konusunda sizi uyarıyor. Her şeyi mahvetmediğinizden emin olmanın en iyi yolu, geçmişte benzer riskler almış kişileri incelemektir. Hatalarından ders alın.



