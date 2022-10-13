Günlük burç yorumları: 14 Ekim Cuma günü tüm burç yorumları!

14 Ekim Cuma yani ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Ekim Cuma günlük burç yorumları...

KOÇ

Başkalarını ne yaptığınızı bildiğinize ikna etmeye ne kadar çok çalışırsanız, size inanmamaları o kadar olasıdır. Bu, egonuz için pek bir şey yapmayabilir, ancak sizi daha da çok denemenizi sağlayarak profesyonel itibarınız için iyi olabilir.

BOĞA

Giriş tepsiniz, yapılması gereken şeylerle dolup taşıyor olabilir, ancak akıllıysanız, onu bir kenara itip onun yerine eğlenceli bir şeyler yaparsınız. Bu biraz sorumsuzca gelebilir ama iş yarın yine sizin için orada olacak, ne önemi var?

İKİZLER

Önümüzdeki 24 saat içinde başkaları yöntemlerinizden ne kadar şikâyet ederse, eskisi gibi devam etmekte o kadar kararlı olacaksınız. Neden sadece onları memnun etmek için değişesin ki? Yöntemleriniz sizin için iyi çalışıyorsa, gerçekten önemli olan tek şey budur.

YENGEÇ

Hayal kırıklıklarına olumsuz tepki vermemeniz son derece önemlidir. Bir arkadaşınız bugün sizi hayal kırıklığına uğratsa bile sakin kalmalısınız. Başkalarının ne yaptığını kontrol edemezsiniz ama nasıl tepki vereceğinizi kontrol edebilirsiniz.

ASLAN

Gezegenler, bugün sizin kadar hızlı düşünmeyen veya hareket etmeyen insanlarla uğraşırken tasmanın altında biraz ısınabileceğiniz konusunda uyarıyor. Sinir bozucu olabilir, ancak sinirlenmek onları daha hızlı hareket ettirmez. Hatta kasıtlı olarak yavaşlamaya bile başlayabilirler.

BAŞAK

Doğası gereği pratik olabilirsiniz, ancak diğer insanların düşüncelerinde sizin kadar mantıklı olmalarını bekleyemezsiniz. Para meseleleri söz konusu olduğunda, bir arkadaşınızın veya aile üyenizin onlara söylemeye çalıştığınız şeyi gerçekten “anlamadığını” kabul etmeniz gerekebilir.

TERAZİ

Günün sonunda sıkıntılarınız için göstereceğiniz birkaç duygusal çürük olabilir, ancak diğer kişi sizden çok daha kötü görünecek! Çok rahat olmayın, çünkü bazı insanlar bunu kolayca zorlanabileceğinizin bir işareti olarak alabilir.

AKREP

Hayatın büyük sorunlarına odaklanmayı sevdiğiniz için küçük şeyler sizi olması gerektiğinden daha fazla rahatsız edebilir ve bu bugün bir sorun olabilir. Başkaları düşüncelerinde küçük olmak istiyorsa bu onlara kalmış, ama aynısını yapmak zorunda değilsiniz.

YAY

Bugün, gerçekte hiçbir adaletsizliğin olmadığı bir yerde adaletsizlik görme tehlikesi vardır. Her halükârda dünyaya dahil olun, ancak önemsiz meseleler için kavga çıkarmayın, aksi takdirde yarardan çok zarar verebilirsiniz.

OĞLAK

Bugün yıldızların mesajı esnek olmanız gerektiğidir. Düşüncelerinizdeki katılıktan kurtulur ve daha uyumlu bir bakış açısıyla değiştirirseniz hem evde hem de işte daha fazlasını ve minimum güçlükle yapacaksınız.

KOVA

Bugün her şeyi basit tutun ve gerçekten çok basit bir durumu karmaşıklaştırmak için nedenler aramayın. Bazen diğer insanların ne yaptığını çok fazla okursunuz ve bu mantıklı kararlar verme yeteneğinizi gölgeler. Temiz bir zihin şarttır.

BALIK

Seyahat planlarınızın önümüzdeki 24 saat içinde kesintiye uğraması muhtemeldir, ancak artık sakin kalmayı ve sabırsız olmamayı kararlaştırabileceğinizi biliyorsunuz. Sonunda gitmeniz gereken yere varacaksınız, hedefinize ulaşmanız biraz daha uzun sürebilir.



