Günlük burç yorumları: 14 Mayıs Cumartesi günü tüm burç yorumları!

14 Mayıs Cumartesi yani ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Akıllı insanlar kendilerini bir çukurda bulduklarında kazmayı bırakırlar, aptal insanlar ise daha hızlı ve daha derin kazarlar. Bu hafta sonu akıllı olun ve şimdilik çözülemeyecek bir sorun için kendinizi yıpratmayın. Bazen akışına bırakmak en iyisidir. Bir süre kendi haline bırakın. Kendi kendine düzelebilir.

BOĞA

Bir arkadaşınız veya sevdiğiniz biri bu hafta sonu garip davranmaya başlarsa, bu gerçeğe dikkat etmeyin. Şu anda onları rahatsız eden şey her neyse, gezegenler bunun sadece birkaç saat içinde biteceğini gösteriyor, bu yüzden bunu sorun etmeyin.

İKİZLER

Yöneticiniz Merkür gerileme evrelerinden birini geçirirken emin olabileceğiniz tek şey hiçbir şeyden emin olamamanızdır. Ama sorun değil. Beklenmedik şeylerde başarılı olan birisin ve bu hafta sonu gelişecek çok şey olacak.

YENGEÇ

Dünyada neler olup bittiği hakkında konuşmanız önemlidir çünkü fikirleriniz birçok insan tarafından saygı görür, bu yüzden söyledikleriniz önemlidir. Hiçbir şey söylememek kolay bir seçenek olabilir ama aynı zamanda bir kaçış olarak düşünülebilir. Bu hafta sonu bir şeyler zamanı gelmiş olabilir.

ASLAN

Bu hafta sonu üzerinde çalıştığınız bir şey duvara toslarsa ve daha ileri gidemeyeceğinizi görürseniz endişelenmeyin. Bir süre için arka cebinize koyun ve daha sonra geri dönün. Bir çözüm bulmak için bilinçaltınıza güvenin.

BAŞAK

Ne kadar çok insan sırtını sıvazlasa ve ne kadar harika bir iş çıkardığını söylese, o kadar şüphelenirsin. Niye ya? Söylediklerini kastetmediklerine dair bir işaret yok. Gerçek şu ki, aldığın tüm övgüleri hak ediyorsun. Tadını çıkar.

TERAZİ

Bir arkadaşınızın ne yaptığını ciddiye almakta zorluk çekebilirsiniz, ancak bunun onlar ve sizin için ciddi sonuçları olabileceği gerçeği, bu nedenle seçimlerini yeniden düşünmeleri gerektiğini bilmelerini sağlayın. Aptallıkları yüzünden acı çekmeyin.

AKREP

Bu hafta sonu gördüğünüz veya duyduğunuz bir şeye aşırı tepki gösterme tehlikesi var ve sakin kalacağına güvenilebilecek biri olarak itibarınızı arttırırsanız, bir darbe alacak. Düşüncelerinizi kendinize saklayın ve bırakın gerçekler konuşsun.

YAY

Buna tamamen inanmayabilirsiniz ama hayatınız kozmik bir tasarıma göre gelişiyor ve bu hafta sonu o tasarımın ne olduğuna dair birkaç önemli ipucu olacak. İyi haber şu ki, zaten doğru yöne gidiyorsunuz, o yüzden devam edin.

OĞLAK

Güneş, bu hafta sonu yöneticiniz Satürn'le ters düşüyor, sanki tüm zorluklara karşı savaşıyormuşsunuz gibi hissettiriyor, ancak diğer etkiler rüzgârı arkanızda olduğunu gösteriyor. Bu yüzden cesur olun ve hayallerinize kurmaya devam edin. Çok yakında gerçekleşecekler.

KOVA

Gelecek ay, hatta gelecek yıl için planlar yapıyor olmanız yeterli değil, şimdi çok daha ilerisini planlıyor olmalısınız. Bu hafta sonu kim olacağınızı ve bundan on yıl sonra ne yapacağınızı hayal ederek kendinize ilham verin.

BALIK

Mevcut projeniz istediğiniz gibi gitmiyorsa, acımasız olmanız gerekir. Hemen şimdi bitirin ve sıfırdan yeniden başlayın. Bu kulağa fazla gelebilir, ancak bazen yalnızca ya hep ya hiç yaklaşımı işe yarar ve bu o zamanlardan biridir.



