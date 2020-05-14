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Günlük burç yorumları 14 Mayıs Perşembe - Venüs retrosu başlıyor!

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? 14 Mayıs Perşembe için günlük burç yorumları yayında. Venüs'ün retro hareketine başladığı bugün için aşk, ekonomi, aile ve sağlık konularında burcunuz size ne diyor, neler tavsiye ediliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçları için günlük yorumlar haberimizde. İşte günlük burç yorumları...

Günlük burç yorumları 14 Mayıs Perşembe - Venüs retrosu başlıyor!

14 Mayıs Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Aşk'ın ve mutluluğun gezegeni Venüs'ün retro hareketine başladığı bugün bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 MAYIS

Koç Günlük Burç Yorumu
Bugün uzun zamandır yapmadığınız kıyafet alışverişine çıkmak için mağazanın yolunu tutabilirsiniz. Ancak kalabalık ve sosyal mesafeye uymayan insanlar sizi tedirgin edebilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu
Bugün acele etmeyin. Her şeye her açıdan bakmaya çalışın. Eğer ileriye doğru koşarsanız ve bir şeyler düşünmeden konuşursanız istemediğiniz sonuçlar alabilir, canınız sıkılabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün çevrimiçi alışveriş için uzun bir zaman ayırabilirsiniz. Çevrimiçi alışveriş yaparken, çok müstehcen veya eski moda olmalarından korktuğunuz için gerçekten sevdiğiniz öğeleri reddetme eğilimindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Yengeç Günlük Burç Yorumu
Nefes almakta zorluk çekiyormuş gibi hissediyorsanız ya da bugün her zamankinden çok kendinizi bunalmış hissediyorsanız dışarı çıkıp hava almayı düşünün. Devamını okumak için tıklayınız

Aslan Günlük Burç Yorumu
Havalar mutlu olmaya pek de uygun gözükmüyor, uzun zamandır evde olmanız nedeniyle de sıkılmış hissedebilirsiniz. Ancak güzel günler için biraz daha sabretmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız

Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün bir dönüm noktası yaşayabilir, farkına varacağınız olaylarla şaşırabilirsiniz. Hayatınızda bir yön seçip diğerini devre dışı bırakmanız gereken zamanlardan biri. Devamını okumak için tıklayınız

Terazi Günlük Burç Yorumu
Haftalar önce başladığınız projeleri bugün artık bir düzene sokmalı ve bitirme aşamasına gelmelisiniz. Her şey beklediğinizden çok daha yavaş ilerliyor olabilir hızlanmak için konsantre olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız

Akrep Günlük Burç Yorumu
Göksel enerji bugün sizin için hoş bir değişikliğe işaret ediyor. Son olarak, ilişkilerinizden kaynaklanan aşırı güçlü duygular azalır. Şimdi daha düşünceli bir aşamaya başlıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Yay Günlük Burç Yorumu
İyi şeyler hakkında bazı ipuçları alıyor olabilirsiniz. Ne olursa olsun, hayatınızın bir sonraki aşamasına başlamak için sabırsızlanıyorsunuz. Devamını okumak için tıklayınız

Oğlak Günlük Burç Yorumu
Hayatında yeni bir aşama başlıyor. Önceki aşama, size ciddi olmayı ve profesyonel sorumluluklara bağlı olmayı öğretmiş olarak yorumlanabilir. Devamını okumak için tıklayınız

Kova Günlük Burç Yorumu
Bugünün yönleri, profesyonel geleceğiniz hakkında kabataslak fikirler verebilir. Daha sanatsal bir arayış içinde olmak gibi bir değişikliği arzu ediyorsanız, şimdi tam olarak nasıl yapılacağını planlamaya başlama zamanı. Devamını okumak için tıklayınız

Balık Günlük Burç Yorumu
Kendinize hiç olmadığı kadar güven kazandınız. Şimdi, hayatınızda kullanmak için bunu gösterme zamanı. Devamını okumak için tıklayınız

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