Günlük burç yorumları 14 Mayıs Perşembe - Venüs retrosu başlıyor!

14 Mayıs Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Aşk'ın ve mutluluğun gezegeni Venüs'ün retro hareketine başladığı bugün bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları... GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 MAYIS Koç Günlük Burç Yorumu

Bugün uzun zamandır yapmadığınız kıyafet alışverişine çıkmak için mağazanın yolunu tutabilirsiniz. Ancak kalabalık ve sosyal mesafeye uymayan insanlar sizi tedirgin edebilir. Devamını okumak için tıklayınız Boğa Günlük Burç Yorumu

Bugün acele etmeyin. Her şeye her açıdan bakmaya çalışın. Eğer ileriye doğru koşarsanız ve bir şeyler düşünmeden konuşursanız istemediğiniz sonuçlar alabilir, canınız sıkılabilir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Bugün çevrimiçi alışveriş için uzun bir zaman ayırabilirsiniz. Çevrimiçi alışveriş yaparken, çok müstehcen veya eski moda olmalarından korktuğunuz için gerçekten sevdiğiniz öğeleri reddetme eğilimindesiniz. Devamını okumak için tıklayınız Yengeç Günlük Burç Yorumu

Nefes almakta zorluk çekiyormuş gibi hissediyorsanız ya da bugün her zamankinden çok kendinizi bunalmış hissediyorsanız dışarı çıkıp hava almayı düşünün. Devamını okumak için tıklayınız Aslan Günlük Burç Yorumu

Havalar mutlu olmaya pek de uygun gözükmüyor, uzun zamandır evde olmanız nedeniyle de sıkılmış hissedebilirsiniz. Ancak güzel günler için biraz daha sabretmelisiniz. Devamını okumak için tıklayınız Başak Günlük Burç Yorumu

Bugün bir dönüm noktası yaşayabilir, farkına varacağınız olaylarla şaşırabilirsiniz. Hayatınızda bir yön seçip diğerini devre dışı bırakmanız gereken zamanlardan biri. Devamını okumak için tıklayınız Terazi Günlük Burç Yorumu

Haftalar önce başladığınız projeleri bugün artık bir düzene sokmalı ve bitirme aşamasına gelmelisiniz. Her şey beklediğinizden çok daha yavaş ilerliyor olabilir hızlanmak için konsantre olmalısınız. Devamını okumak için tıklayınız