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Günlük burç yorumları: 14 Nisan Perşembe günü tüm burç yorumları!

14.04.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 14 Nisan Perşembe aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 14 Nisan Perşembe günü tüm burç yorumları!

14 Nisan Perşembe yani ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugün gözlerinizi ve kulaklarınızı açık tutarsanız, şimdiye kadar tavırları ve eylemleri biraz gizemli olan insanlar hakkında bazı ilginç gerçekleri öğreneceksiniz. Onlar hakkında öğrendikleriniz size kendiniz hakkında da birkaç şey öğretecektir.

BOĞA

Bugün kendinizi aynı eski yüzlerle, aynı eski mekanlarla sınırlamayın, dışarı çıkın ve yeni deneyimler deneyin. Ne kadar çok yeni insanla tanışırsanız ve ne kadar çok yeni şey yaparsanız hayattan o kadar çok keyif alırsınız.

İKİZLER

Kariyer cephesinde birtakım değişiklikler olmak üzere ve aniden karşınıza çıkan olaylar yeni fırsatları ortaya çıkaracak. Başkasının pahasına fayda sağlıyorsanız kendinizi kötü hissetmeyin, çünkü durum tersine dönseydi kendilerini kötü hissetmezlerdi.

YENGEÇ

Birinin sizi alt etmek ve ufkunuzu sınırlamak için elinden gelenin en iyisini yapıyor olması, size doğru yönde ilerlediğinizi söylemelidir. Eylemleri korku tarafından motive edilir, özellikle onlar başarısız olmaya devam ederken sizin başarılı olacağınızın korkusu değil.

ASLAN

Şansını kaybeden bir arkadaşınıza yardım etmek için elinizden geleni yapın. Daha derin bir parçanız, başkaları için ne kadar çok şey yaparsanız, yardıma ihtiyacı olanın siz olduğunuz durumlarda evrenin sizin için o kadar çok şey yapacağını biliyor.

BAŞAK

Bugün olanlar, gerçek potansiyelinizin çok altında yaşadığınız konusunda sizi uyaracak. Hoş bir deneyim olmayabilir, ancak daha sonra değiştirmek için çok geç olabileceğinden, şimdi bir uyandırma çağrısı aldığınız için şükredin.

TERAZİ

Bir zamanlar tutkulu olduğun bir şey artık seni ilgilendirmiyor gibi görünüyor ve sorun değil, ama ondan öylece uzaklaşabileceğini düşünme. Diğer insanlar işin içinde olduğundan, kendinizi adım adım çözmeniz gerekir. Neden senin için acı çeksinler?

AKREP

Bir zamanlar size aşikâr görünen bir şey hakkında şüpheleriniz var ve fikirlerinizi kolayca değiştirmeyen türden bir insan olmak, başa çıkması zor bir durum olabilir. Önemli değil. Değişim kaçınılmazdır, bu yüzden akışa devam edin.

YAY

Şimdi hayattan en iyi şekilde yararlanmanız önemlidir, çünkü önümüzdeki hafta Güneş burç değiştirdiğinde, istediğiniz gibi gelip gitmek o kadar kolay olmayacak. Bugün ve hafta sonu boyunca aktif ve maceracı olun. Unutmak istemeyeceğiniz bazı anılar yaratın.

OĞLAK

Bugün birden fazla kişi iradesini size dayatmaya çalışacak ama baskı altında çatlamanıza imkân yok. Mars tekrar lehinize hareket etmek üzereyken, savaşçı ruhunuz yüzeye yakın. Aldığın kadar ver!

KOVA

Yapmayı planladığınız şey etik mi? Kendinize olduğu kadar başkalarına da faydası olacak mı? Elbette kendi ihtiyaçlarınızı ön planda tutun, ancak bunun sonucunda arkadaşlarınızın ve iş arkadaşlarınızın zarar görmemesini sağlayın. Bazı insanlar doğası gereği bencildir ama sen bundan daha iyisin.

BALIK

Planlarınızı devam ettiremediğiniz için biraz hayal kırıklığına uğradıysanız, önümüzdeki 24 saat içinde bu hayal kırıklığı ortadan kalkacaktır. Kozmik resim hızla değişiyor ve bundan faydalanacak şanslı azınlıktan birisin.


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