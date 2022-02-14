Günlük burç yorumları: 14 Şubat Pazartesi günü tüm burç yorumları! Burçları bugün neler bekliyor?

14 Şubat Pazartesi yani ayın on dördüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 14 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, romantik ve eğlenceli bir Sevgililer Günü sizi bekliyor. İlişki durumunuz ne olursa olsun, iyi vakit geçirmeye ve hayattan zevk almaya odaklanın. Kalbiniz kesinlikle neşeyle dolacak. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca aklınız benzersiz fikirlerle dolup taşacak. Yaratıcılığınızı ön plana çıkarmaya çalışın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, aklınızda romantik fikirler uçuşuyor. Lüks bir restoranda keyifli bir gece geçirme ihtimaline sıcak bakıyorsunuz. Kendinizi oldukça rahat hissedeceksiniz. İlişkisi olmayan Boğa burçları sevgililer gününe özel kendilerini şımartacak planlar yapmak isteyebilir.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, çevrenizle iletişiminizin çok güçlü olduğu bir gün geçireceksiniz. Konulara olan bakış açınız ve fikirleriniz sayesinde popülariteniz yükselişe geçecek. Hedefleriniz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyorsunuz. Mesajlarınızı net bir şekilde dillendirebilirsiniz. Umutlarınızı ve hayallerinizi dillendirerek kendinizi motive edebilirsiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, yılın en romantik günü kendinizi biraz baskı altında hissedebilirsiniz. Ancak havalı duruşunuz sayesinde günü çok güzel bir şekilde geçirmeyi başarabileceksiniz. Sevgililer Günü beklentilerinizin sınırlarını aşarak, kendinizde ve dahil olabileceğiniz tüm ilişkilerde kendinizi güvende hissetmenize yardımcı olacaktır. Zihinsel bir değişim yaşıyor olabilirsiniz. Güçlü yönlerinizi belirlemeli ve bunları nasıl geliştireceğiniz üzerine kafa yormalısınız.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, hassasiyetleriniz günün tümüne etki edecek. Alışık olduğunuzdan daha duygusal olabilirsiniz. Özellikle 14 Şubat’ın yarattığı aşk dolu hava bekar Aslan burçlarını etkileyebilir. İster bekar ister ilişki içinde olun bugüne fazla anlam yükleyerek kendinizi strese sokmamaya çalışmalısınız. Romantizmden ziyade sizi neyin mutlu edeceğine odaklanmalısınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Sevgililer Gününe olan alaycı bakışınız gün yüzüne çıkıyor. Hem zihninizde hem kalbinizde sevgililer gününü kutlamanın gereksiz olduğunu düşünerek dile getireceksiniz. Etrafınızdaki duygular fark etmeden yeteneğinizde olumlu yeni bir şeyleri tetikleyecektir. Önümüzdeki günlerde ilişkilerinizde devrimsel bir değişim gerçekleşebilir. Bu yüzden kişisel bakım için kendinize bol bol vakit ayırmayı ihmal etmeyin.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, gökyüzü bugün evinizi aydınlatacak. Gardınızı düşürmeyin ve ne olursa olsun olumlu düşünmeye özen gösterin. Kendinizi güvensiz ve savunmasız hissetseniz bile sezgilerinize güvenin. Öğleden sonra rahat bir nefes alabilirsiniz. Son birkaç aydır kalbinizde, zihninizde ve ruhunuzda olup bitenleri anlamlandırmaya çalışacaksınız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, enerjinizi romantizme ve aşka adasanız da siz arkadaşlıklarınızla daha çok ilgileneceksiniz. Arkadaşlarınızın sevgililer gününde yaşadıkları hayal kırıklarını dinleyip onların yaralarını sarabilirsiniz. Aklınızdan çıkmayan biri varsa veya ilişkiniz varsa bu özel günde o insanın kalbini kırmamaya çalışın.

YAY

Sevgili Yay burçları, en iyimser burçlardan biri olduğun için herkes yılın en romantik gününe odaklanırken onlar da romantik nüanslar sayesinde enerjinizi çok yüksek tutacaksınız. İlişki durumunuz ne olursa olsun, özellikle bekar arkadaşlarınız söz konusu olduğunda, neşe ve sevgi yayma havasında olacaksınız. Bekar ve mutsuz arkadaşlarınızı da unutmayacaksınız.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, duygularınız konusunda her zaman açık sözlü olmasanız da Sevgililer Günü ile birlikte ilişkilerinizi yeni derinliklere taşıma umudu size ilham verecek. Ne yazık ki, yeni bir ilişkiniz varsa, bu enerji biraz daha güçlü görünmenize neden olabilir. Bugün baskılara boyun eğmemeniz çok önemlidir. Gelecekle ilgili konuşmalara çok fazla dalmadan önce partnerinizin enerjisini okuduğunuzdan emin olun.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün kendinizle ve sevme şeklinizle gurur duyacaksınız. İster romantik bir ilişki içinde olun, ister en iyi arkadaşınıza hoş bir jest yapın... Bugün yakın arkadaşlarınızın sizin için ne kadar önemli olduğunu fark edeceksiniz. Her şeye rağmen kalbinizden geçenleri dile getirmek iyi hissettirecek.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bu gece sevdiğiniz birinin beklentilerinizi karşılayıp karşılayamayacağına kendinizi kaptırmayacaksınız. Günün nasıl gelişeceği konusunda endişelenmek yerine, tipik rutininize ve günlük işlerinize bağlı kalarak rahat edeceksiniz. Bununla birlikte, basit zevkleri kucaklayarak minnettarlığınızı ortaya çıkarırken, havada uçuşan sevgiyi hissetmeyi yine de başaracaksınız.



