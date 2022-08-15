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Günlük burç yorumları: 15 Ağustos Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

15.08.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 15 Ağustos Pazartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 15 Ağustos Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

15 Ağustos Pazartesi yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün kariyer ve iş anlamında kendinizi sınayacağınız bir gün olacak. Bekleyen projeleri bitirin ve bir sonraki adımda ne yapmak istediğinizi düşünün. Olaylar size karmaşık gelse de çözümlemek için fırsatlarınızı değerlendirin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün gezegensel dizilimlerin etkilerini daha derinden hissedeceğiniz bir zaman dilimi olacak. Gün içinde ruh halinizdeki tutarsızlıklar sizi mutsuz edebilir. Bu nedenle mümkün olduğunca sevdiklerinizle zaman geçirin ve sevdiğiniz bir aktiviteyi yapmaya özen gösterin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün geçmişten gelen birtakım konuları gün yüzüne çıktığını fark edecek ve bunlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız. Halının altına süpürdüğünüz sorunlarla yüzleşmek omuzlarında biriken yüklerin hafiflemesine yardımcı olacak. Her gün yaptığınız sıkı çalışma için kendinizi ödüllendirmek adına özel bir şey yapın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda zorluk yaşayacağınız bir gün olacak. Özellikle yeni tanıştığınız bir kişiyle aranızda yaşanacak problem sizin tüm ilişkilerinizi sorgulamanıza neden olacak. Sevdiklerinizle iletişiminizde daha dikkatli olun ve insanları kırmamaya özen gösterin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bu dönemde sizin yardımınıza ihtiyaç duyacak pek çok kişi olabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde uzun zamandır görüşmediğiniz bir aile üyesi ya da arkadaşınızdan gelen yardım isteği karşısında şaşıracaksınız.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün günlük sorumluluklarınızı yerine getirmenin bile angaryaya dönüştüğü bir zaman dilimi olacak. Endişelenmeyin, gün içinde kontrolü kaybetmeden bütün işlerinizi sıraya koyduğunuzu göreceksiniz. İşiniz bittikten sonra, mümkünse arkadaşlarınızla bir araya gelmek veya gerçekten ilginizi çeken bir etkinliğe katılmak gibi biraz eğlence için planlar yapın. Hakediyorsunuz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları sınırlar ve kısıtlamalar arasında kaldığınızı hissettiğiniz bir gün olacak. Özellikle iş ve kariyer anlamında kendinizi yorgun hissedeceksiniz. Yapılması gerekeni yaptığınızdan emin olun. Gerektiğinde sabır ve özen göstermeyi başarmanız gerekebilir.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün kendinizi iyimser ve pozitif hissedeceksiniz. Bu enerjiyi sevdiklerinizle paylaşmaya özen gösterin ve çevrenizde oluşacak pozitif havanın tadını çıkartın. Sevdiklerinizle zaman geçirmek sizi son zamanlarda etkisinde kaldığınız olumsuz ruh halinden dışarı çıkartacak.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün mükemmelliyetçiliğin zirvesini yaşayacağınız bir gün olacak. İhtiyacınız olan her şeye veya gerekli tüm bilgilere sahip değilseniz, düşünmek için biraz zaman ayırın. Eksik parçaları bulmak konusunda paniklemek yerine bir bağlantı listesi oluşturun ve yaptığınız planlama doğrultusunda emin adımlarla hedefinize yönelin.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün karamsarlığın seni hayal kırıklığına uğratmasına izin verme. Hâlâ beklemede olan birtakım işleri halletmek için en doğru zaman! Tünelin sonunda bir ışık varsa, sadece işler hızlanmakla kalmayacak, aynı zamanda neredeyse tamamladığınızı bilerek daha iyi hissedeceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün sizler için zorlu bir gün olabilir.
Çünkü farklı olduğunuzu hissettiğiniz bir güne adım atıyorsunuz ve rutinlerinizin dışına çıkıyorsunuz. Yeniliklerden korkmadan cesur bir şekilde adım atın ve önünüze çıkan fırsatları mutlaka değerlendirin.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün kariyer ve özel hayatınızda hiç beklemediğiniz sürprizlerle karşılabilirsiniz. Sosyal anlamda kendinizi ifade etme konusunda yaşayacağınız problemlerin gün boyunca sizi umutsuz bir ruh halinde tutmasına izin vermeyin.

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