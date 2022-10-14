Günlük burç yorumları: 15 Ekim Cumartesi günü tüm burç yorumları!

15 Ekim Cumartesi yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün, patlamalara neden olanın siz olmamanız nedeniyle olağandışı bir durum olan patlayıcı bir durumu etkisiz hale getirmek size düşecek! Aile üyeleri arasında bir düşmeye gerek yoktur. Onlara geçinmenin ne kadar kolay olduğunu gösterin.

BOĞA

Bir sorun ortaya çıktığında, mümkün olduğunca sert bir şekilde üzerine bastığınız zaman, o ruh hallerinden birindesiniz. Bununla birlikte, gezegenler daha ince bir yaklaşıma ihtiyaç duyulacağını gösterdiğinden, bu muhtemelen bugün işe yaramayacak.

İKİZLER

Bugün kendinizi iş cephesinde çok fazla zorlamayın. Aslında, çok fazla çaba sarf etme havasında değilseniz, kendinizi hiç zorlamayın. Çoğu insandan daha çok çalışıyorsun, bu yüzden izin günü talep etme konusunda kendini kötü hissetme.

YENGEÇ

Genelde duygularınızı gizleyen türden bir Yengeç olsanız bile, bugün biraz kırılgan hissettiğinizi başkalarına bildirmeniz önemlidir. Sevdiklerinize ve akrabalarınıza sakince kendinize biraz zamana ve alana ihtiyacınız olduğunu söyleyin.

ASLAN

Garip bir nedenle, kendinizi diğer insanlara kanıtlamanız gerektiğine inanıyor gibisiniz. Bu, diğer insanlardan kendilerini size kanıtlamalarını talep ettiğinizde çoğu durumun tam tersidir. Endişelenmeyin, normal hizmet yakında yeniden başlayacak!

BAŞAK

Şu anda emrinizde çok fazla enerji var ama bunu doğru şekillerde kullanmıyor gibisiniz. Gezegenler, para durumunuzu ciddiye almanın ve bu enerjinin bir kısmını cebinize daha fazla para çekmek için kullanmanın zamanı geldiğinde ısrar ediyor.

TERAZİ

Burcunuzdaki Venüs sizi inanılmaz derecede ikna edici kılıyor ama Satürn haritanızda da güçlü olduğu için insanları bir şeyleri sizin istediğiniz gibi yapmaya zorlayamazsınız. Sevilen biri bugün farklı bir yol izlemekte ısrar ederse, bunu kişisel bir hakaret olarak algılamayın.

AKREP

Çoğu zaman kişiliğin saf gücüyle yolunuzu bulursunuz, ancak gezegenler, biraz rahatlarsanız ve ortakların ve meslektaşların kendi işlerini kendi zamanlarında yapmalarına izin verirseniz, bugün daha fazlasını başaracağınızı gösteriyor. Acele etmeye gerek yok.

YAY

Bugün herkesin sizin kadar dürüst olmadığını ve bazı insanların başarıya giden yolda hile yapmaktan gerçekten keyif aldıklarını unutmayın. Birazcık şüpheniz, önümüzdeki 24 saat içinde sizi ciddi zararlardan kurtarabilir.

OĞLAK

Eğer güçlü bir konumda olan biri size bugün reddedemeyeceğiniz meşhur bir teklifte bulunursa, davetlerinin uygun seviyede olmaması çok uzak bir ihtimaldir. Venüs, yöneticiniz Satürn ile bağlantılı olduğundan, şu anda herkesin favorisi gibi görünüyorsunuz.

KOVA

Şu anda güveniniz çok yüksek olsa da seyahat ederken ve motivasyonları sizin için bir gizem olan insanlarla uğraşırken yine de dikkatli olmanız gerekir. Şüpheniz varsa, yalnızca güvenebileceğinizden emin olduğunuz kişilerle iş yapın.

BALIK

Kıskançlık bugün bir sorun olabilir, özellikle de bir iş arkadaşınızın daha fazlasını hak ettiğiniz türden olumlu muamele gördüğünü düşünüyorsanız. Belki öyledirler ama bunu sorun etmeyin. Sadece çabalarınızı ikiye katlayın ve görmezden gelinemeyeceğinizden emin olun.



