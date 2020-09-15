Günlük burç yorumları! (15 Eylül 2020 Salı) Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları!

Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da günlük burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki…
15 Eylül 2020 Salı günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
15 Eylül 2020 Salı günlük burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 15 Eylül günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün çocuklarınızla ilgilenebilir, onlara göre hareket edebilir, ortak aktiviteler içinde olabilirsiniz. Flört durumları olabilir, keyifli birliktelikler gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce dile getirmediğiniz duyguları dile getirebilir, daha önce fark etmediğiniz durumları fark edebilirsiniz. Sezgileriniz çok güçlü çalışıyor. Bazı Koçlar geçmişteki kişiye adım atabilir.
Bugün her duygu daha yoğun ve güçlü çalışabilir. Sahip olma, kazanma isteği veya hırs öne çıkabilir. Kıskançlık durumlarına dikkat. Tanıdık, tanımadık pek çok kişi tarafından konuşulabilirsiniz. Geçmişe kafa yorabilirsiniz.
Bugün sosyalleşmek ve sohbet etmek, kısa görüşmeler yapmak, sevdiklerinizle iletişime geçmek motivasyonunuzu arttırıyor. Eski bir dosttan haber ve dönüş alabilirsiniz. Karşılaşmalar olabilir. Akşam saatlerinde planlar değişebilir.
Bugün saat 11.22'ye kadar Ay boşlukta ilerliyor. Bu saate kadar enerjiniz daha dağınık olabilir. Beklenmedik haberler, beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu saatten sonra ise kendi ihtiyaç ve isteklerinize odaklanacaksınız. Daha hassas ve alıngan olabilirsiniz. İyileşme, sağlıkla ilgili konular gündemde olabilir.
Bugün daha motive ve canlı hissediyor, enerjinizi topluyorsunuz. Yaşama ve geleceğe dair inancınız artabilir, küçük şeylerden mutlu olabilirsiniz. Geçmişten gelen tanıdıklardan haberler, adımlar olabilir. Eski tanıdıklarınızla keyifli veya adrenalini yüksek görüşmeler yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinize odaklanabilirsiniz.
Bugün gizli gerçekleri öğrenebilir, daha önce bilginiz dahilinde olmayan durumları fark edebilir, önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Bazı Başak burçlarının ise daha önce gizlediği durumlar ortaya çıkabilir. Yardımlaşma, merhamet ve anlayış enerjisiyle hareket etmeli, gizli egodan sakınmalısınız.
Bugün daha dışa dönük ve sosyal olabilirsiniz. Pek çok ilişki hayatınızda ve gün içinde öne çıkabilir. Geçmişte bıraktığınız bir kişiden dönüş alabilir, bazı ilişkilerde ikili bir durum içinden seçim yapabilirsiniz. Kararsızlığı, eyleme geçerek bitiriyorsunuz. Barışmalar olabilir.
Bugün iş arkadaşlarıyla ilişkiler öne çıkıyor. Çalışma ortamında sorunlar çözülebilir, yapıcı bir enerji hakim olabilir. İş hayatında bir süredir beklenen netleşme yaşanabilir. Sınav sonuçları, başvurulardan yanıtlar gelebilir. Sevindirici haberler ve güzel telefonlar alabilirsiniz. Yaşamın sürprizlerine açık olun.
Bugün küçük şeylerden mutlu olabilir, daha canlı ve motive hissedebilir, sevdiklerinizle, çocuklarla keyifli vakitler geçirebilirsiniz.
Farkındalığınızın oldukça yükseleceği bir gün. Finansal durumunuzu etkileyen bir konuda netleşme olabilir. Yasal konular, adli meseleler ve başvurular söz konusu olabilir. Sezgiler güçleniyor.
Bugün ev içindeki düzenlemeler, evle ilgili masraf ve ödemeler gündeminizde olabilir. Yaşam alanınızda küçük değişiklikler yapmak havanızı yenileyebilir. Aile üyeleriyle ortak finansal planlamalar içinde olabilir, maddi yardımlaşmalar yapabilirsiniz.
Bugün yakın çevrenizle bir arada olmak enerjinizi yükseltebilir. Sevdiklerinizle bir araya gelmek, iletişime geçmek oldukça iyi gelecektir. Kardeşler, kuzenler ve komşularla ilişkiler öne çıkabilir. Partnerlik ilişkisinde anlayış ve uyum enerjisinin daha güçlü çalışacağı bir gün.
Bugün gün içinde finansal fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Uygun fiyatlı harcamalar yapabilir, emek harcadığınız alandan kazanç elde edebilirsiniz. Kendinizi takdir etmek, onaylamak gün boyunca önemli. Beslenmeye özen göstermeli.
Astrolog Merve Rençber
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