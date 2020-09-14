14 - 20 Eylül haftalık burç yorumu (2020) Eylül'ün ikinci haftası burcunuz; aşk, kariyer ve sağlık için ne söylüyor?

Aslan burcunda gerçekleşecek Yeni Ayın etkileri tüm burçlarda olacak. Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın! Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Bu hafta burçları neler bekliyor?// Astrolojide haftalık beklentiler neler? İşte 14 - 20 Eylül haftası haftalık burç yorumları...** 14 - 20 Eylül Haftası Haftalık Burç Yorumları Haftalık burcunuzu okumadan haftaya başlamayın, seyahate çıkmayın ve bir anlaşma imzalamayın. Burçların hayatımızdaki yeri o kadar fazla ki.. Balık, Kova, Oğlak, Yay, Akrep, Terazi, Başak, Aslan, Yengeç, İkizler, Boğa, ve Koç burcunun haftalık burç yorumları nasıl? Astrolojide haftalık beklentiler neler? Bu hafta Aslan burcunda gerçekleşecek dolunayın etkileri nasıl olacak? Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık aşk yorumu ve diğer yorumlar...

İşte 14 Eylül Pazartesi haftalık burç yorumları... Koç Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta yaşamınızın her alanında düzenleme ve yeniliklere gidiyor olacaksınız. Her zamankinden hareketli ve yoğun bir hafta geçirebilirsiniz. Sağlıklı beslenme ve sporlar ruh ve beden sağlığını güçlendirirken, zararlı alışkanlıklar bu hafta daha zarar verici çalışabilir. Kalp ve mide sağlığına özen göstermeli.

İş hayatında toparlanma, güçlenme ve sağlamlaşma döneminde olduğunuz hafta içerisinde, finansal konularda beklenmedik şanslar yakalayabilirsiniz. Bir yandan sürprizli çalışacak bu alanda, plan dışı harcamalar da gündeme gelecektir. İlişkilerde gizli gerçeklerin aydınlanacağı önemli bir hafta. Bazı ilişkilerde ani bir ayrılık, mesafeleşme ve gerilim gündeme gelebilir. Karşınızdaki kişiler her zamankinden yüksek tepkiler ve tavırlar içerisinde olabilir. İlişkinin geleceğiyle ilgili kararlar alabilir, kararını açıklayabilir. Bu hafta dengeli ve kontrollü olmaya, gerilimleri tetiklememeye çalışmak daha iyi olabilir. Devletle iligili işlerde, yasal konularda yeni bir gündem oluşabilir, süreç belirlenebilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta estetik konular sizin için önem kazanabilir. Görüntünüze her zamankinden daha çok önem verebilir, değişiklikler yaptırmak isteyebilirsiniz. Mars retrosunun hakim olduğu bu dönemde estetik kaynaklı operasyonlar beklentinizi karşılamayabilir, problemler çıkabilir. Daha cesur ve net olacağınız, bakış açınızdaki siyah-beyaz ayrımlarınızın keskinleşeceği bir hafta. Fakat pişman olacağınız tavır ve söylemlerden kaçınmalı, uzun vadeli düşünerek; egosal tavırlardan kaçınarak hareket etmelisiniz. Aşk ilişkilerinde stresli bir hafta yaşanabilir. Sakinlik ve denge gerekecektir. Açık konuşmalar yapmak, abartılı sözlerden kaçınmak süreci daha doğru yönetmenizi sağlayacaktır. Bu hafta yaşanacak ayrılıklar, barışmalar geçici etkilerde olabilir. Her deneyime farkındalık kazanmak adına bakmalı, kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız.

İş hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Çalışma ortamında ayrılık ve yeni iş arkadaşları gündeme gelebilir. Süregelen davalarda ise ilerleme sağlanabilir. Meditatif çalışmalar, ibadet ve spiritüel konular sakinleşmeyi ve rahatlamayı getirebilir. İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta kadersel deneyimlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Karşınıza gelen deneyimlerle, hayatla ve akışla mücadeleye girmek yerine yolunuzda ilerlemeye çalışmalısınız. Sonuçlardan ziyade çabanızdan sorumlu olduğunuzu unutmamalısınız. Bazı İkizler burçları için ekilenlerin sonucu gelebilir. Bu ise kendi ektiklerinize göre pozitif veya negatif deneyimler getirebilir. Önünüze açılan fırsatların kıymetini bilmeli, değerlendirmeli; zorluk ve tıkanıklara ise gelişim fırsatı olarak yaklaşmalısınız. Zira hatalarınızı görerek gelişecek ve ilerleyeceksiniz. Partnerlik, arkadaşlık veya aile ilişkilerinde eleştirellik artabilir. Fikir uyuşmazlığı Mars retrosunun etkileriyle daha hızlı tartışmaya dönebilir. Kelimelerinizi seçmeye, fevri kararlar almamaya dikkat etmelisiniz.

Bu hafta bir flört durumu içinde olanlar aniden ilgisini kaybedebilir, ani bir duygusal değişim yaşayabilir. Yalnızlar ise aniden birine ilgi duyabilir. Finansal konularla ilgili adım adım planlama yapmak, detaycı olmak, riskleri ve potansiyelleri hesap etmek önemli başarılara götürebilir. Geçmişten bir dost, eski sevgili gündeminize gelebilir. Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta pek çok konu üzerine daha çok düşünebilir, kafa yorabilir, zaman zaman bazı konulara takılı kalabilirsiniz. Fakat derin düşünme, harekete geçme enerjinizi, yaşama dair motivasyonunuzu azaltabilir. Bu yüzden düşünmeden harekete geçmemek gerektiği gibi, fazla düşünerek eylemden de kaçınmamalı. Kısa yürüyüşler, yakın çevre ile sohbetler enerjinizi tazeleyebilir. Finansal alanda ek kazançların, ek harcamaların gündemde olacağı bir hafta. Arkadaşlık ilişkilerinde ise bazılarıyla daha yakın, bazılarıyla ise normalden daha mesafeli olabilirsiniz. Hoşlanmadığınız durum ve tavırlarda tepkinizi dile getirebilirsiniz. İş ilişkileri, ortaklar ve patronlar gündeminizde olabilir. İleriye dair önemli görüşmeler yapılabilir, bu alanda orta yol bulunabilir, anlaşmalar sağlanabilir.

Bazı ilişkilere daha gerçekçi bakmak isteyebilir, bazı kişileri her yanıyla daha açık görebilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz duygu ve düşünceleri ise Yeni Ayın etkileriyle dışa vurabilirsiniz. Yalnızların bu hafta yaşayacağı tanışmalar oldukça önemli olacaktır. Sizde etki bıracak, size yeni bir şey öğretecek kişiler karşınıza gelebilir. Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta estetik konular gündeminizde olabilir. Sağlığınıza ve görüntünüze önem verebilir, bu doğrultuda harcamalar yapabilirsiniz. Her konuda ve alanda kendi isteklerinize ve beklentilerinize daha çok önem vereceğiniz bu haftada, zaman zaman egosal durumlara ve bencilliğe gitme noktasında dikkat etmelisiniz. Sözleriniz ve kararlarınız her alanda kendi ruh halinizin doğrultusunda olabilir. Bu sebeple uzun vadeli düşünerek, göstereceğiniz tavırlarda sonrasında pişman olmayacağınızdan emin olun. Geleceğe dair merak duygusunun, sorgulamanın ve geleceğe dair planlamaların artacağı bir hafta. Bu ise ilişkiler, iş ve finans konuları gibi farklı alanlarda ortaya çıkabilir. Beklediğiniz bir habere bu hafta ulaşabilir, şanslı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz.

Uzamış davalarınız sonuçlanabilir. Bir süredir başlatmak istediğiniz yasal konuları, devletle ilgili işleri bu hafta gündeme alabilirsiniz. Geçmişten gelen kişiler söz konusu olabilir, eski tanıdıklarınızla tekrar iletişime geçebilir, haber alabilirsiniz. Başak Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta enerjinizi toplamakla ilgilenebilir, daha önce cesaret edemediğiniz veya emin olamadığınız konularda harekete geçebilirsiniz. Hislerin ve sezgilerin çok daha güçlü çalışacağı bugünlerde, doğru tahminlerle doğru adımlar içerisinde olabilirsiniz. Nitekim rüyalar da haberci çalışabilir. Estetik ve sağlık kaynaklı operasyonlar gündeminizde olabilir. Bu alanda bir süredir düşündüğünüz hizmeti almak için araştırma yapabilirsiniz. Hafta içinde önyargı ve korkularla hareket etmekten kaçınmalı, yaşamın size getireceği sürprizlere açık olmalısınız. Bu doğrultuda dualar, olumlamalar çok hızlı sonuç verebilir. Bu yüzden düşüncelerinizi olumlu noktada tutmalısınız. Özellikle Salı günü civarında umutsuz olduğunuz bir konuda şaşırtıcı ve sevindirici bir sonuç alabilirsiniz. Bazı ilişkilerde gerçek yüzleri göreceğiniz, güveneceğiniz kişileri seçeceğiniz günler. Beklemediğiniz kişilerden beklenmedik jestlerle karşılaşabilirsiniz. Çarşamba-Perşembe günleri civarında kaza durumlarına dikkat etmeli.

Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta ruh ve beden sağlığını şifalandırmaya, iyileştirmeye odaklanabilirsiniz. Spiritüel konular, meditatif çalışmalar, ibadetler ve sporlar rahatlamayı getirebilir. Süregelen bir sağlık probleminde ise farklı bir tedavi sürecine gidebilirsiniz. Kendinize, görüntünüze odaklandığınız bugünlerde, ani veya radikal kararlarla estetik değişikliklere gidebilirsiniz. Fakat büyük riskler almamanız gereken bir hafta. Arkadaşlarla ilişkilerde dönemsel bir aşırı yakınlık, aşırı uzaklık hali çalışabilir. Aile içinde bir süredir varolan problemler çözüme gidebilir. Aile üyelerinin yaşamındaki stres verici durumlarda iyileşmeler yaşanabilir. Finansal alanda hatalara dikkat etmeniz gereken bir hafta. Dolandırılma, yanılma ve para kayıplarına dikkat etmeli. Yeni Ayın etkileriyle bir yandan da gizli durumlardan ve etik dışı konulardan kaçınmalısınız. Zira hatalar zorlayıcı bir karma oluşturabilir. Kadersel etkilerin çalıştığı bu haftada, geçmişte yaptığınız iyilik ve yardımların ödülünü alabilirsiniz. Bazı ilişkilerde zorunlu veya gönüllü ayrılıklar gündeme gelebilir. Fakat bu durumlar geçici olabilir. Tartışma ve anlaşmazlıkları bu doğrultuda değerlendirmeli. Geçmişten dönüşler gündemde.

Akrep Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta her alanda daha çok harekete geçebilir, Mars retrosunun getireceği düzen değişiklikleriyle karşılaşabilirsiniz. Kendi değerleriniz ve hedefleriniz doğrultusunda hareket edip, mücadele etmekten çekinmeyeceğiniz bir hafta var. Mars enerjisini hafta boyunca doğru kullanmak adına çaba harcamaktan kaçınmamak, elinizi taşın altına koymak, hedefleriniz için mücadele etmek ve spor yapmak oldukça faydalı olacaktır. Fakat pasif kalmak, her duygu durumunu içinizde yaşarak harekete geçmemek ruhsal ve bedensel rahatsızlıkları ortaya çıkarabilir. Kısa süreli baş ağrıları olabilir. Bu hafta Yeni Ayın etkileriyle iş hayatında yeni bir konu, yeni bir fırsat gündeme gelebilir. Ek kazanç, ek iş veya dönemsel bir proje gündeminizde olabilir. Düşüncelerinizin yaşam yolunuzu belirleyeceği bir hafta. İlişkilerde ise özellikle haftanın ilk yarısında ani, radikal değişimler yaşanabilir. Her duygunun daha yüksek ve daha güçlü yaşanacağı bu zaman diliminde, aşırılıklardan kaçınmak daha sağlıklı olacaktır. Size zarar veren kişilerle mesafeleşmeye gidebilirsiniz. Bu hafta hem kendi içinizde sağlıklı düşünmeye, sağlıklı olmaya hem de ilişkilerde sağlıklı bir dengeyi var etmeye, sahip olmaya odaklanmalısınız.

Eylül Aylık Burç Yorumları 2020! Uzman Astrolog Merve Rençber'den aylık kariyer, aşk ve sağlık yorumları! Yay Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta yaşamın her alanında doğru seçimler yapmaya odaklanma zamanı. Anlık durumlarla hareket etmek yerine geleceği göz önüne almalı, geçmişinizin bilgi birikiminde faydalanmalısınız. Kendinize ve yeteneklerinize, değerinize ve zekanıza güvenmenin sizi her anlamda daha iyiye taşıyacağı bir hafta. Bu sebeple yapabileceklerinizden şüphe duymak yerine gerçek gücünüzü fark etme zamanı. Nitekim hafta ortasından itibaren bu duygu güçlenecek. Ani farkındalıklar oluşabilir, küçük bir deneyim, bir an büyük bir farkındalık yaşatabilir. Yaşamdan önemli mesajlar alacağınız bu hafta, hiçbir durumun tesadüfi olmadığını unutmayın. İş, eğitim konularında, sosyal çevrenizle ilgili meselelerde şans ve fırsatlar oluşabilir. Umuduğunuzun tükendiği veya azaldığı bir konuda, alanda umudunuzu yeşertecek durumlar kapıda. Rüyalarınıza, işaretlere daha çok önem verin. İçinizdeki çocuğu yaşatmak, saflığı korumak çıkış kapınız olacak. Yaşam düzenini değiştirmekle ilgili konularda aceleci olmamalı, sakin ve etraflıca düşünmelisiniz. Süregelen davalarda netleşme, ilerleyiş gündeme gelebilir. Hakkınızı savunmak için mücadele edebilirsiniz.

Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta beklediğiniz haber ve sonuçlanmalara ulaşabilir, uzun vadeli planlarınızda ilerleme kaydebilir, uzun vadeli konularda sonuçlanma yaşayabilirsiniz. Devlet ve kurumlarla ilgili işler, yasal konular gündeminizde olabilir. Uzayan bir dava sonuca gidebilir. Sorunlu evliliklerde boşanma kararı, adımı söz konusu olabilir. Ev içinde fikir ayrılıklarının oluşabileceği bugünlerde, ebeveynle, eşle veya ev arkadaşlarıyla gerilimi tetiklememeye gayret etmek faydalı olabilir. Pek çok duygu ve düşüncenizi her zamankinden daha çok dile getirebilirsiniz. Aşk ilişkilerinde heyecan, tutku öne çıkabilir. Güven duygusunun, heyecan ve sevginin eksik olduğu ilişkilerde mesafeleşme çalışabilir. Bazı Oğlak burçları için gebelik, doğum gündeme gelebilir. Plan dışı gebelik oluşabilir. Aile üyelerinin yaşamındaki konular gündeminizi etkileyebilir. Aile üyeleriyle yardımlaşma ve destek içinde olabilirsiniz. Kova Burcu Haftalık Burç Yorumları (14 - 20 Eylül) Bu hafta her duygu ve düşüncenizi daha çok dile getirmek isteyebilir, açık konuşmalar yapabilirsiniz. Yeni düşünceler, yeni kararlar daha geçici olabilirken, bir süredir düşündüğünüz kararı uygulamaya koymak kalıcı olabilir. Bireysel düşünüp, karar alabileceğiniz bir hafta.