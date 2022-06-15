Günlük burç yorumları: 15 Haziran Çarşamba günü tüm burç yorumları!

15 Haziran Çarşamba yani ayın on beşinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 15 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Bugün kalbiniz yerine aklınızla düşündüğünüzden emin olun. Hem kişisel hem de profesyonel nitelikteki sorunlarla başarılı bir şekilde başa çıkmak istiyorsanız sağduyu şarttır. Diğer insanlar duygusallaşıp hata yapabilirler ama sen yapamazsın.

BOĞA

Ortaklıklar şu anda stresli bir dönemden geçiyor olabilir, ancak işler göründüğü kadar kötü değil. Büyük olasılıkla durumu çok fazla okuyorsunuz ve diğer insanlardan çok fazla şey bekliyorsunuz. Birlikte oturun ve ihtiyaçlarınızı tartışın.

İKİZLER

Bazı düşünceleri kendinize saklamak akıllıca olabilir, özellikle de bunlar başkalarını kötü yansıtan türden düşüncelerse. Daha sonra pişman olacağınız şeyler söyleme eğiliminiz var ve gezegenler bugün birkaç soruna neden olabilecek uyarılarda bulunuyor.

YENGEÇ

Hayatınıza daha olumlu bir ışıkla bakmaya başlamalısınız. Bir neden için burada olduğunuzu ve kullanmanız gereken yeteneklerle doğduğunuzu kabul edin. Önümüzdeki birkaç gün içinde potansiyelinizi gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapın.

ASLAN

Geçmişin üzerine bir çizgi çekme zamanı geldi. Geleceğe doğru hızlı ve cesurca ilerleyebilirsiniz. Bugünün yıldızlarının mesajı, her zaman ileriye bakmanız ve asla geriye bakmamanız gerektiğidir, bu yüzden dün ve önceki gün olanları unutun, önemli olan kesinlikle şimdi.

BAŞAK

Bugün dedikodularda duyduklarınız hoşunuza gitmeyebilir ama bu, güvendiğiniz herkesin bunu hak etmediği konusunda sizi uyaracaktır. Birinin sizi hayal kırıklığına uğratmasına şaşırdınız mı? Şaşırma. Onlara karşı çok yumuşak davrandın.

TERAZİ

Bir arkadaşınız bugün size bir şey söyleyecek ama bir aile üyesi size tamamen farklı bir şey söyleyecek. Peki kime güveniyorsun? İyi haber şu ki, hemen bir karar vermek zorunda değilsiniz. Gerçekleri kendiniz kontrol etmek için bolca zamanınız var.

AKREP

Hedeflerin çok mu yüksek? Çabalarınız başarısızlığa mahkûm mu? Cevaplar yine hayır ve hayır, bu yüzden kendinize yüzde yüz inanın ve yaptığınız şeyi yapmaya devam edin. Bugün ne kadar zorlanırsan o kadar çok eğleneceksin.

YAY

Dikkatli davrananları dinleyen biri olmayabilirsiniz ama kendinizi tehlikeli bir şekilde geç döneme doğru ittiğinizi siz bile görebilirsiniz. Akıllı olun ve önümüzdeki 24 saat içinde biraz geri çekilin. Başka bir gün savaşmak için yaşa.

OĞLAK

Eski bir deyişi bilirsiniz; eğer bir şeyin düzgün yapılmasını istiyorsanız, bunu kendinizin yapması en iyisidir. Bu yüzden hemen harekete geçin ve şu anda üzerinde çalıştığınız şeyin iyi ve zamanında yapıldığından emin olun. Başkalarının sizin adınıza bir şeyler yapmasına izin vermeyin.

KOVA

Hayal gücünüzü çılgına çevirmek size göre değil ama artık küçük endişelerin kendi zihninizde büyük felaketlere dönüşmesine izin verme tehlikesi var. Sakin olun ve mevcut zorluklara dünyanın sonu değil fırsatlar olarak bakın.

BALIK

Sizinle ilgisi olmayan bir anlaşmazlığın içine sürüklenmeyin. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu ve ne yapılması gerektiğini bildiğinizi düşünebilirsiniz, ancak bunu söylediğiniz için iki taraf da size teşekkür etmeyecektir. Devam etsinler.



