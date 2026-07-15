Günlük burç yorumları 15 Temmuz 2026 (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık)

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Bugün, Koç burçları için enerjinin yüksek olduğu bir gün. Hedeflerinize ulaşmak için kendinize güven duyacağınız bir zamanı yaşıyorsunuz. Sosyal ilişkilerde kendinizi ifade etme konusunda cesur olacaksınız. Akşam saatlerinde sürpriz bir teklif veya yeni bir iş fırsatıyla karşılaşmanız mümkün. Bu dönemde liderlik özelliklerinizi ön plana çıkarmalı ve fırsatları değerlendirmelisiniz.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Boğa burçları için, maddi konulara odaklanmak için uygun bir gün. Yatırımlarınızı gözden geçirmeniz, bütçenizi düzenlemeniz gerekebilir. Sevdiğiniz insanlarla huzurlu sohbetler edebilir, ilişkilerinizi güçlendirecek kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda sanatsal çalışmalara yönelmek için güzel bir gün. İçsel huzurunuzu arttırmak için doğal ortamlarda zaman geçirin.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): İkizler için iletişim ve ifade yeteneklerinin ön plana çıktığı bir gün. Sosyal çevrenizle yapacağınız görüşmelerde kendinizi net bir şekilde ifade edebilir, yeni bağlantılar kurabilirsiniz. Eğitim ve öğrenme konularında ilerleme kaydetmek için fırsatlar var. Ancak, bazı konularda düşüncelerinizi başkalarıyla paylaşırken dikkatli olmalısınız. Akşam saatlerinde yeni bir romantik ilişki ortaya çıkabilir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Yengeç burçları, duygusal olarak oldukça hassas bir dönemden geçiyor. Bugün, yaşamınızdaki bazı karmaşık duygularla yüzleşme fırsatı bulabilirsiniz. Aile ve ev ile ilgili konular üzerinde durmak, ruhsal rahatlama sağlayabilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın ve yapmak istediğiniz şeylere odaklanın. Geçmişle ilgili düşünceler aklınızı kurcalasa da, geleceğe dönük olumlu adımlar atmanız mümkün.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Aslan burçları için gün, eğlence ve sosyalleşme ile dolu. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek, grup aktivitelerine katılmak hoşunuza gidecek. Yaratıcılığınızı ve yeteneklerinizi sergileme fırsatı bulabilirsiniz. İş yaşamında ise, liderlik vasıflarınızla dikkat çekeceksiniz. Risk almaktan korkmamalı ve kendi projelerinizi geliştirmek için harekete geçmelisiniz. Akşam, yeni bir tutkulu ilişkiye zemin hazırlayabilir.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): Başak burçları için detaylarla ilgilenmek ve düzen sağlamak için uygun bir gün. İş ve kariyerle ilgili konular ön plana çıkacak. İş arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi güçlendirmek için çaba gösterin. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz; iyi beslenme ve spor yapma planları yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde evde aile üyeleri ile birlikte keyifli bir zaman geçirebilirsiniz.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Terazi burçları, ilişkilerde dengeyi sağlamak için çaba göstereceği bir günde. Partnerinizle veya arkadaşlarınızla olan sorunları çözmek için yapıcı bir tutum sergilemelisiniz. Sosyal organizasyonlar ve etkinliklerde yer alarak yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Bununla birlikte, sanata ve estetiğe yönelik aktiviteler ilginizi çekecek. Duygusal ve zihinsel olarak kendinizi yenileme fırsatı bulabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Akrep burçları için gün, içsel sorgulamalar ve dönüşümle dolu. Kendinizi yeniden değerlendirme fırsatı bulduğunuz bu dönemde, geçmişle yüzleşmek isteyebilirsiniz. Maddi durumlarınıza dışarıdan bir bakış açısı getirmeniz faydalı olacak. İş yerinde dikkatli olmalı ve kararlarınızı iyi düşünerek vermelisiniz. Akşam saatlerinde, ruhsal olarak beslenmek için meditasyon veya benzeri aktiviteler yapmanız önerilir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Yay burçları için keşif ve macera dolu bir gün. Yeni yerler görmek ve farklı kültürlerle tanışmak için harika bir zaman dilimi. Eğitim ve seyahat fırsatları karşınıza çıkabilir. Duygusal açıdan özgürleşmek istediğiniz bir dönemde olduğunuz için, önceden belirlediğiniz hedefleri güncelleyebilirsiniz. Bugün sosyal medya üzerinden yeni insanlarla tanışabilir, ilginç hikayelere ortak olabilirsiniz.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Oğlak burçları için kariyerle ilgili yeni fırsatların gündeme gelebileceği bir gün. Çalışkanlığınız ve disiplininiz sayesinde, yöneticilerinizin takdirini kazanabilirsiniz. Maddi konularda ise dikkatli davranmakta fayda var; ani harcamalardan kaçınmalısınız. Aile içindeki iletişimi güçlendirici adımlar atmak önemli. Duygusal olarak kendinizi işe odaklamak, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Kova burçları, yeniliklere açık bir gün geçiriyor. Sosyal hayatta aktif olmanın keyfini çıkaracaksınız. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, ilginç fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olabilir. Eğitimlerine devam edenler için başarılı bir sonuç almak mümkün. Ancak, bazı durumlarda kaygı duyabilirsiniz; zihinsel sağlığınıza önem vermelisiniz. Akşam saatlerinde bir davete katılmanız, yeni insanlarla tanışmanızı sağlayabilir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart): Balık burçları için duygusal olarak yoğun bir gün. İlişkilerde empati kurmanın önemi artıyor; sevdiklerinizin duygularını anlamaya çalışmalısınız. Sanatsal yeteneklerinizin ön plana çıktığı bir dönemdesiniz; ilham verici projeler üzerinde çalışabilirsiniz. Kendi iç dünyanıza çekilmek, size huzur verecek. Gecede, ruhsal arınma ve yenilenme ihtiyacı hissedebilirsiniz.