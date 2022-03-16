Günlük burç yorumları: 16 Mart Çarşamba günü tüm burç yorumları!

16 Mart Çarşamba yani ayın on altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 16 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sizin için bir şeyler yolunda gitmiyorsa, doğanızın sabırsız tarafı sizi bundan tamamen vazgeçmeye ikna edebilir, ancak gezegenler bunun çok kötü bir hareket olacağı konusunda uyarıyor. Bir veya iki gün kendi haline bırakın. Daha sonra yenilenmiş olarak geri dönün.

BOĞA

Hayatınızda neler olup bittiğine dair ne kadar mantıklı bir açıklama ararsanız, onu görme olasılığınız o kadar azalır. Bu, sonunda her şeyin en iyisi için çalışacağına güvenmeniz gereken durumlardan biridir ve olacaktır.

İKİZLER

Bugün anında harekete geçme dürtüsüne karşı koymalısınız çünkü neredeyse kesinlikle yanlış hareketi yapacaksınız. Burada, orada ve her yerde acele etmek için daha az zaman harcarsanız, eylemlerinizin sonuçlarını düşünmek için daha fazla zamanınız olabilir.

YENGEÇ

Önümüzdeki birkaç gün içinde, yanlış yöne gidip gitmediğinizi ciddi olarak merak ettiğiniz zamanlar olacak. Hemen rotayı değiştirir misin? Hayır yapma. Cuma günkü dolunay bundan sonra ne yapmanız gerektiğini fazlasıyla netleştirecek, o yüzden biraz bekleyin.

ASLAN

Gezegenler, başarı umudu çok az olan projelere para harcamanız tehlikesi olduğu konusunda uyarıyor. Neptün, grafiğinizin zenginlik alanında, uzun vadeli finansal planlarınız hakkında biraz belirsiz olabileceğiniz anlamına gelir, bu nedenle dikkatli olun.

BAŞAK

Önümüzdeki iki veya üç gün boyunca, bir ilişkiyi onu yok edebilecek türden bir baskı altına sokmamaya dikkat edin. Bazen diğer insanlardan beklentilerinizde çok titiz olabilirsiniz. Başkalarını gülünç derecede yüksek standartlarınızla yargılamamaya çalışın.

TERAZİ

Büyük sorunlar sizi pek endişelendirmiyor gibi görünüyor. Ancak küçük kuruntular kolaylıkla aklınızda yer edinebilir. Şu andan cuma günkü dolunay arasında uğraşmanız gereken bir şeydir. Hayattan geri durun ve büyük resmi görmek için çaba gösterin.

AKREP

Bugünün tek tehlikesi, olumsuz bir olaya tepkinizle aşırıya kaçarak tepki verebilmenizdir. Daha büyük şemada, muhtemelen o kadar önemli değil, bu yüzden yavaşça ona kadar sayın ve durumun kendi kendine çözülmesine izin verin.

YAY

Hayatınızda oldukça büyük değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz ve önümüzdeki birkaç gün içinde olacaklar tam da bunu yapmak için fırsatlar getirecek. Yine de dikkatli ol. Gökyüzünde dolunay olduğunda rasyonel kararlar vermek zor olabilir.

OĞLAK

Diğer insanları davranışları için eleştirmek çok kolay olabilir ama gezegenler sizi kendi işlerinizi yürütme şeklinize odaklanmaya teşvik ediyor. Köşeleri keserseniz veya kuralları bükerseniz, zorlanmanıza rağmen, öğrenmeniz kaçınılmazdır.

KOVA

O koca beyninin etrafında dönen bir sürü harika fikrin var, ama bunlardan kaç tanesi gerçekten pratik? Bugün yıldızların mesajı, hırs seçiminizde biraz daha az hevesli ve biraz daha seçici olmanız gerektiğidir.

BALIK

Elinizde çok miktarda bastırılmış enerji var, ancak bunu akıllıca kullanmazsanız, evrenin onu size geri yönlendirdiğini görebilirsiniz. Yaptığınız her hareketi kendinizin yanı sıra diğer insanların da yararına yapmayı hedefleyin.



