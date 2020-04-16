Günlük burç yorumları 16 Nisan Perşembe - Ay , Kova burcundaki hareketine devam ediyor!

16 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcundaki hareketini sürdüreceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 NİSAN

Koç Günlük Burç Yorumu

Bugün teknik hatalar ve arızalar günü olabilir. Sinir bozucu bir durum ancak bu durumda gülmekten başka elnizden bir şey gelmeyeilir. Devamını okumak için tıklayınız

Boğa Günlük Burç Yorumu

Bu akşam bir etkinliğe katılacaksanız tanıştığınız herkese açık olun. Hayatınız üzerinde önemli bir etkisi olacak yeni birisinin gelmesi muhtemeldir. Devamını okumak için tıklayınız

İkizler Günlük Burç Yorumu

Bugün evi toplamak için ekstra bir çaba sarf edebilirsiniz. Muhtemelen bazı beklenmedik misafirleriniz olabilir. Devamını okumak için tıklayınız