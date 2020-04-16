Günlük burç yorumları 16 Nisan Perşembe - Ay , Kova burcundaki hareketine devam ediyor!

16 Nisan Perşembe günü için günlük burç yorumları haberimizde. Ay'ın Kova burcundaki hareketini sürdüreceği bugün için burç yorumları ile tavsiyeler, astroloji takipçileri için hazır. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Günlük burç yorumları ile bugün ve bu hafta sizleri nelerin beklediği hakkında çeşitli fikirler edinebilirsiniz. Siz de burcunuzla ilgili fikir almak, isterseniz her gün Mynet'te burç yorumlarını takip edebilirsiniz. İşte günlük burç yorumları...
Koç Günlük Burç Yorumu
Bugün teknik hatalar ve arızalar günü olabilir. Sinir bozucu bir durum ancak bu durumda gülmekten başka elnizden bir şey gelmeyeilir. Devamını okumak için tıklayınız
Boğa Günlük Burç Yorumu
Bu akşam bir etkinliğe katılacaksanız tanıştığınız herkese açık olun. Hayatınız üzerinde önemli bir etkisi olacak yeni birisinin gelmesi muhtemeldir. Devamını okumak için tıklayınız
İkizler Günlük Burç Yorumu
Bugün evi toplamak için ekstra bir çaba sarf edebilirsiniz. Muhtemelen bazı beklenmedik misafirleriniz olabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yengeç Günlük Burç Yorumu
Bugün kendinizi bir işten diğerine, diğer işten başka bir işe koşarken bulabilirsiniz. Dikkatinizi bir projeden diğerine yönlendirebilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Aslan Günlük Burç Yorumu
Finansal bağımsızlık hedefinize ulaşmak için çok çalışıyorsunuz. Tüm işaretler iyi yolda olduğunuzu gösteriyor. Devamını okumak için tıklayınız
Başak Günlük Burç Yorumu
Bugün meşgul ama mutlu bir gün geçirebilirsiniz. Evinizle ilgilenmek, bahçe düzenlemesi yapmak size iyi gelecek. Devamını okumak için tıklayınız
Terazi Günlük Burç Yorumu
Bugün sizin için oldukça yoğun bir gün olabilir. Zihniniz yetiştirmeniz gereken projelerle dolu. Çok sıkıştığınız anlarda bir meslektaşınızdan yardım alabilirsiniz. Devamını okumak için tıklayınız
Akrep Günlük Burç Yorumu
Bugün kendinize vakit ayırmayı planlasanız da arkadaşınızdan gelen bir telefonla yoğun bir gün geçirebilir zaman zaman dikkatiniz dağılabilir. Devamını okumak için tıklayınız
Yay Günlük Burç Yorumu
Bilinçli bir çabayı olumlu kılmak için uğraşlarınız gezegen enerjilerinin de katkısıyla güzel bir sonuç verecek. Bununla birlikte biriken ev işleri bugün gün sonuna kadar vaktinizi alacak. Devamını okumak için tıklayınız
Oğlak Günlük Burç Yorumu
Teknik aksaklıklar gün boyunca sizi rahatsız edecek. Ancak biraz fazla hassas ve gerginsiniz. Gezegen hareketleri de sizi huzursuzluğa sürükleyebilir. Devamını okumak için tıklayınız
Kova Günlük Burç Yorumu
Bütün günü fiziksel aktivite ile geçirmek için hazırsınız. Enerji seviyeniz çok yüksek olabilir. Biraz huzursuz hissedebilirsiniz, bu nedenle biraz egzersiz yapmanız önemli. Devamını okumak için tıklayınız
Balık Günlük Burç Yorumu
Bugünü uykulu ve dikkatiniz dağınık bir şekilde geçirebilirsiniz. Kendinizi sorgulamayın. Muhtemelen gezegensel enerjilerin yoğunluğundan kaynaklanıyor. Devamını okumak için tıklayınız
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