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Günlük burç yorumları: 16 Temmuz Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

16.07.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 16 Temmuz Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 16 Temmuz Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

16 Temmuz Cumartesi yani ayın altıncı günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 9 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bugün kendinizi anlamak ve çevrenizdeki olayları anlamlandırma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Tüm günün enerjisinde ruh halinizdeki değişiklikler etkili olacak. Özellikle aşk hayatınız ve ikili ilişkileriniz söz konusu olduğunda birkaç kez düşünmeden harekt etmemeye özen gösterin.

BOĞA

Bugün yeni ve umutlu bir güne başlamanın mutluluğunu derinden hissedeceksiniz. Özellikle sosyal anlamda kendinizi bulduğunuz ve ikili ilişkilerde kendinizi ifade etme anlamında zirve yaşadığınız bir gün olacak. Yeni tanıştığınız insanlarla aranızda gelişen bağ sizleri şaşırtasa da hayatınızın geri kalanı için mükemmel bir şey keşfettiğinizi göreceksiniz.

İKİZLER

Son dönemde hayatınız ve geleceğinize dair sorgulamaları her zamankinden fazla yaptığınız bir dönem yaşıyorsunuz. Maddi anlamda yakaladığınız fırsatlar sayesinde kaygılarınızın finansal kısmını kısa bir süre içinde çözeceksiniz. Kariyer ya da iş değişikliği yapmayı düşündüğünüz bir süreç için karar vermek üzeresiniz, aman dikkatli olun!

YENGEÇ

Bugün adeta sebepsiz bir şekilde mutlu hissederek güne başlayacaksınız. Tüm günün enerjisine de bu durumu taşıyacak ve mantığınızı bir kenara bırakara daha duygusal adımlar atmak için cesareti bulacaksınız. Bugünü durumları anlamaya çalışmak yerine sadece anının tadını çıkartarak değerlendirebilirsiniz.

ASLAN

Olumsuz gelişen olayların arkasında aradığınız nedenlerden dolayı uzun süredir geçmişinizi sorguluyordunuz. Bugünün gündem maddesini de geçmişten gelen ve bir türlü gün yüzüne çıkmayan konular oluşturacak. Belirli bir cevap alamayabilirsiniz. Bazen sadece anı yaşamak doğru karardır!

BAŞAK

Bugün kariyer ve iş anlamında hafta sonu olmasına rağmen uzun zamandır beklediğiniz bir haberi alabilirsiniz. Maddi anlamda kendinizi rahatlatacak bir teklif gelebilir ve karar vermek için iki seçeneğin ortasında düşüncelerle dolu bir gün geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Bugün neler olduğunu anlamaya çalışmayın. Çünkü kolektif endişe akımlarının hayatınızı adeta ele geçirdiğini hissedeceksiniz. Hayata dair duyduğunuz endişeler günün tüm enerjisini bu yöne çekecek ve kendinizi geleceğe dair adımlar atmak konusunda düşünürken bulacaksınız.

AKREP

Bugün kendinizi tamamen kararsız hissettiğiniz bir gün başlangıcı olacak. Gün boyunca yaptığınız işlerin hepsinin arkasında bir ‘acaba’ hissedeceksiniz. Bugün özellikle büyük ve ciddi kararlar almaktan kaçının. Hayatınıza dari vereceğiniz kararları bir süre ertelemek sizin açınızdan en doğrusu olacak.

YAY

Bugün hayatınız için bir risk alarak uzun süredir düşündüğünüz ancak bir türlü cesaret edemediğiniz bir adım atacaksınız. Taşınmak ya da iş değiştirmek için kendinizde bir türlü bulamadığınız o gücü bulacak ve yeni hayatınızın ilk adımlarını attığınızı fark edeceksiniz.

OĞLAK

Bugün diğer günler gibi olmayacak. Çünkü bugün enerjisinde hayal kırıklığı etkili olacak. Hayallerinizi gerçekleştirememekten dolayı kendinizi hüsrana uğramış hissedebilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde iletişim problemlerinden doğan sorunlar nedeniyle çok sevdiğiniz bir kişiyle aranıza mesafe girmiş olabilir.

KOVA

Bugün özellikle aşk hayatınızda yaşadığınız yeni gelişme sizi fazlasıyla mutlu edecek. Aradığınız aşkı bulduğunuzu hissedeceğiniz bir ilişkinin ilk tohumları atılıyor. Eğer mevcutta bir partneriniz varsa size hazırladığı sürpriz sayesinde ilişkinizin daha da sağlamlaştığını göreceksiniz.

BALIK

Bugün güne zor bir şekilde başlayabilirsiniz. Gün boyunca kendinizi yorgun, huzursuz ve huysuz hissedebilirsiniz. İçinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor olsa bile günlük sorumluluklarınızı yeirne getirmek için kendinize mutlaka zaman ayırın.


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