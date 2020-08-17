Günlük burç yorumları (17 Ağustos 2020 Pazartesi) Bugün burcunuzun aşk, sağlık ve kariyer hakkında yorumları neler? İşte bugünkü burçlar!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
17 Ağustos pazartesi günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın.
17 Ağustos 2020 Pazartesi günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün kendi istek ve hedeflerinize, kendi planlarınıza odaklanabilirsiniz. Görüntünüze daha çok önem verebilir, estetik veya sağlık kaynaklı destekler, hizmetler alabilirsiniz. Akşam saatlerinde baş ağrıları olabilir. Bir fikir veya durumdan vazgeçebilir, vazgeçtiğinizde ise şansı yakalayabilirsiniz.
Bugün sağlıkla ilgili destekler, hastaneler gündeminizde olabilir. Bir süredir devam eden belirsizliğiniz, bekleyişiniz gün içinde son bulabilir. Yeni bir döneme geçmeden önce eski konuları kapatabilirsiniz. Gün içinde yönetemeyeceğiniz durumlar olabilir, akışa uyum sağlamalı.
Bugün bir kararsızlığınızı bitirebilir, bir düşünce ve planınızdan vazgeçebilirsiniz. Yaşamınızdaki konularla ilgili bitirme, kapatma veya son verme kararları alabilir, bu doğrultuda harekete geçebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilişkilerde içten içe daha hassas olabilirsiniz.
Bugün finansal konularda güçlenme isteği artabilir. Elinizi rahatlatacak bir ödemeye kavuşabilirsiniz. Bolluk enerjisi içinde olmak, paranızı bereketlendiriyor. Özgüven ve yeterlilik konusunda sorgulamalar, eksiklik hissi çalışabilir.
Bugün değer görme ve takdir edilme isteğiniz artabilir. Geleceğe dair umutsuzluk hissine kapılmak daha çok aşağı çekilmenize neden olur. Size iyi gelecek bir haber, telefon alabilirsiniz. Gece yarısı uyku düzensizlikleri olabilir.
Bugün ruh ve beden sağlığında şifaya kavuşabilirsiniz. Yardım etmek, birilerine iyi gelmek sizi iyileştirebilir. Fevri çıkışlardan ve şartları fazlaca zorlamaktan kaçınmalısınız. Geleceğe ve ideallerinize, hedeflerinize odaklanabilirsiniz.
Bugün arkadaşlarınızla zorunlu veya gönüllü mesafeleşmeler gündeme gelebilir. İlişkilerde eksik olan durum ve konular, bir kapanışa gidebilir; sonuca bağlanabilir. Akşam saatlerinde ilişkilerde beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sürpriz hediyeler olabilir.
Bugün yöneticiler, ebeveynler, iş hayatında kurduğunuz ilişkiler gündeminizde olacak. Mesleğinizde, çalıştığınız ortam ve şartlarla ilgili daha iyisini arzulayabilir, bekleyebilirsiniz. İş arayanların başvuruları sonuçlanabilir, iş görüşmeleri ile sonuç belli olabilir.
Bugün başarı isteği, hırs, kararlılık artabilir. Kafanıza koyduklarınızı elde etmek için farklı yollar arayabilirsiniz. Kendi fikirlerinize daha çok odaklanabilir, bildiğinizi okuyabilirsiniz. Gurur ve kibirden kaçınmalı.
Bugün aşk ilişkileri, duygular ve arzular önem kazanabilir. İş ve özel hayatınızda yönetici ve patron tavrınız öne çıkabilir. Yönetemediğiniz koşullar ise gerilim ve öfkeyi tetikleyebilir. Gün boyu şartları çok fazla zorlamamalı.
Bugün duygu ve düşüncelerinizi dile getirmekten çekinmemelisiniz. Zihninizdeki konuları konuşarak rahatlayabilir, sorunları konuşarak çözebileceğiniz bir gün. İleriye dönük konuşmalar yapmak, uzun vadeli planlar içinse destekleyici bir gün değil. Şartları iyileştirmeye ve keyif almaya bakmalı.
Bugün finansal planlamalar içerisinde olabilir, bir ödeme veya satın alımı gerçekleştirebilirsiniz. Yetersizlik, özgüvensizlik hislerine kapılmaya açık olduğunuz bir gün. Kendinizi daha iyi hissetmek için gün boyu hareket halinde olmaya, başarmaya ve başarılarınıza odaklanın.
Astrolog Merve Rençber
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