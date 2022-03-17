Günlük burç yorumları: 17 Mart Perşembe günü tüm burç yorumları!

17 Mart Perşembe yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

KOÇ

Başkaları yöntemlerinizi ne kadar çok sorgularsa, doğru olanı yapma olasılığınız o kadar artar. Hak ettiğiniz takdiri almıyor gibi düşünebilirsiniz. Aklınızı böyle düşüncelerle meşgul etmeyin. Önemli olan sonuçlardır ve istediğiniz sonucu alacaksınız.

BOĞA

İletişim becerilerinizde yanlış bir şey yok ama bugün kendinizi anlamakta zorlandığınız durumlar olacak. Sorun senin ne dediğin değil, daha çok bazı insanların anlayamayacak kadar aptal olması.

İKİZLER

Merkür bugün iyi durumda. Yaptığınız şeyin doğru ve yerinde olduğundan bir an bile şüphe duymayacaksınız. Diğerleri sizi farklı bir yaklaşım denemeye ikna etmeye çalışabilir, ancak hiçbirine sahip olamazsınız. Onlar sadece kendilerini düşünüyorlar.

YENGEÇ

İşle ilgili bir konu hakkında devam eden şüpheleriniz bugün ortadan kalkacak. Daha sonra geriye dönüp bakacaksınız ve neden bu kadar önemsiz bir şey için bu kadar kafa yormanıza izin verdiğinizi merak edeceksiniz ama sonuçta siz de insansınız – herkes gibi.

ASLAN

Bir arkadaşınızın veya iş arkadaşınızın yaptıklarına katılmasanız bile, onların bunu yapmaya hakları olduğunu kabul etmelisiniz. Eylemleri sizi kişisel olarak etkilemediği sürece, yollarından uzak durmanız ve devam etmelerine izin vermeniz önerilir.

BAŞAK

Önümüzdeki 24 saat içinde şu ya da bu şekilde iyi haberler yolunuza çıkacak. Yine de en iyi haber şu ki, macera duygunuz, çok temkinli olduğunuz uzun bir dönemden sonra geri dönmüş görünüyor. Bir daha bu kadar kolay kaybetme.

TERAZİ

Önümüzdeki 24 saat içinde kendiniz için söyleyecek çok şeyiniz olacak, ancak çok hızlı konuşursanız, mesajınızı duymaya en çok ihtiyaç duyan kişilerin tek kelime bile anlamama tehlikesi vardır. Biraz yavaşla Terazi, bu bir kelime yarışı değil!

AKREP

Hayata bakışınız önümüzdeki 24 saat içinde önemli ölçüde iyileşecek, ancak herkes tüm bu gri bulutların arkasında hala mavi gökyüzü olduğunu fark etme yeteneğinizi paylaşmayacak. Umarım neşenizin bir kısmı onlara bulaşır.

YAY

Potansiyel sorunlu noktaları diğer insanlardan çok daha ileride görme beceriniz, özellikle hızlı ve kararlı bir yanıt gerektiren durumlarla uğraşırken, bugün ile haftanın sonu arasında işinize yarayacaktır. İnisiyatif alın ve iyi şeyler yapın.

OĞLAK

Bu sizin için potansiyel olarak şanslı bir gün ama, her zaman olduğu gibi, bunu yapmayı seçtiğiniz şey şanstır, bu yüzden harekete geçin ve yeni deneyimlerden yararlanmakta yavaş olmayın. Sen yapmazsan başkası yapacak, belki seni ezip geçerek!

KOVA

Bazı insanların bundan hiç hoşlanmayacağını bilseniz bile bugün aklınızdan geçeni söyleyin. Diğer insanları nasıl etkileyeceği önemli değil, her zaman doğruyu söylemeye inanan türden bir insansınız. Bu yüzden sana güvenebileceklerini biliyorlar.

BALIK

Son zamanlarda kendinize biraz fazla sert davrandınız ve öz eleştiriyi biraz yumuşatmanız gerekiyor. Evet, daha iyi yapabileceğin şeyler var ama kimse senden mükemmel olmanı beklemiyor, o yüzden bunu kendinden bekleme. Sen olduğun gibi mükemmelsin.



