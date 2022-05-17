Günlük burç yorumları: 17 Mayıs Salı günü tüm burç yorumları!

17 Mayıs Salı yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

KOÇ

İnsanlar bugün kişisel meselelerinizi didik didik edebilirler. Rahatsız olacaksınız ama rahat olur. Saklayacak bir şeyiniz yok nasıl olsa. Hoşnutsuzluğunu belli etme, rol yap. Umurunda değilmiş gibi görün. Ancak bu işin sonunda hiçbir şey bulamadıklarında da lafını esirgeme.

BOĞA

Önümüzdeki 24 saat içinde, kişisel inançlarınızı bir tarafa itmek için bilinçli bir çaba göstermeniz ve başkalarının sizin için farklı düşünme, hissetme ve davranma hakkına sahip olduğunu kabul etmeniz gereken zamanlar olacak. Başkasının sizin hakkında fikirde bulunması ve bu konuda bastırması sizi zorlayabilir.

İKİZLER

Bugün yapabileceğiniz en büyük hata, ayrıntılara çok fazla odaklanmaktır. Çünkü o zaman büyük resmi kaçırabilir ve olaylar karşısında tamamen şaşkına dönebilirsiniz. Dünyada olup bitenlerin her zaman bir nedeni olduğunu asla unutmayın.

YENGEÇ

Yaratıcı bir proje artık kayıp bir dava gibi görünebilir, ancak henüz ondan vazgeçmeyin. Ay tutulması sizi geride tutan engeli kaldırmış olacak ve tekrar ilerlemeniz çok uzun sürmeyecek.

ASLAN

Münakaşanın ortasında kendinizi kaybetmeye çok yakınsınız. Her ne kadar öfkeli olursan ol kendini tutmaya çalışmalısın. Karşındaki insanları da tanıyorsun. Bunu bir meydan muharebesine değil münazaraya çevirmenin yollarını bulmalısın. Olay kavgaya dönüşürse ne sen ne de karşındakiler asla söylemek istemedikleri şeyleri söylemek zorunda kalacak.

BAŞAK

Son zamanlarda iddialı yönün ortaya çıkıyor. Sen bile sendeki değişime şaşıyorsun. Ancak; çok ileri gidip daha sonra pişman olabileceğiniz şeyler söyleyip yapmadığınıza dikkat edin. Düşman yerine arkadaşlar yaratmayı hedefleyin.

TERAZİ

Bugün bir noktada, başkalarını bir şeyleri yapmanın en iyi yolu olduğuna ikna etmeye çalışarak zamanını boşa harcadığını anlayacaksın. Gizlice haklı olduğunu bilseler bile seninle aynı fikirde olmayacaklar, öyleyse neden enerjini boşa harcıyorsun?

AKREP

Ay tutulması şüphesiz sizde duygusal izler bırakmış olacak ama iyi haber şu ki, olanlardan ders almış olacaksınız ve aynı hataları tekrar yapma olasılığınız düşük. Bugün daha iyi bir insan olmayı hedefleyin.

YAY

Geç savunmaya geçmiş olabilirsiniz, ancak önümüzdeki birkaç gün içinde köşenizden sallanarak çıkacak ve bir nakavt darbesi indirmek isteyeceksiniz. Yine de çok pervasız olmayın. Yine de gardınızı yüksek tutman gerekiyor.

OĞLAK

Aceleci sözler verirseniz veya bugün uzmanlık alanınızın dışında kalan görevleri üstlenirseniz, bunun bedelini daha sonra ödeyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza veya sevdiklerinize zorlandıkları görevlerde yardım etmeyi kabul etmeden önce dikkatlice düşünün.

KOVA

Zirveye ulaşmak için yeterince hırslı olmadığınızı düşünen herkes, ay tutulmasının etkisiyle yaptığınız hareketlerden sonra tekrar düşünecektir. Şimdi, onları etkilemek için başarısız olamayacak bir şey yaparak dikkatlerini çektiniz.

BALIK

Diğerleri sizden biraz duygusal olmanızı bekliyor. Ama gerekli durumlarda ve kesinlikle şu sıralar duygularınızı rafa kaldırarak mantıklı kararlar almanızı da bekliyorlar. Duygularınız elbette önemlidir, ancak bugün yalnızca gerçeklerin ve rakamların size rehberlik etmesine izin verilebilir.



