Günlük burç yorumları: 17 Temmuz Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

17 Temmuz Pazar yani ayın on yedinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün Balık ayı ve Uranüs arasındaki bağlantı duygusal anlamda sizi derinden etkileyecek. Dün gece gördüğünüz rüyaları anımsamak için kendinize uyandığınızda biraz zman tanıyın özellikle duygusal veya gerçekçi hissettiren deneyimleri not edin. Öğleden sonra geçmişten gelen ve bilinçaltınızda saklanan bir takım sorunlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün Balık ayı ve Uranüs arasındaki bağlantı sosyal anlamda yeni fırsatların karşısınıza çıkmasını sağlayacak. Özellikle son zamanlarda kendinizi sıkışmış veya bunalmış hissediyorsanız iç sesinizi dinlemek için kendinizle zaman geçirmeye özen gösterin. Bu akşam Venüs Yengeç burcuna girdiğinde, önümüzdeki haftalarda sözlerinize romantizm getiren bir değişim fark edeceksiniz.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün Yengeç güneşi Neptün ile tatlı bir bağlantı oluşturduğu için günün gündem maddesini finansal ve maddi konular oluşturacak. Bu kozmik iklim, bütçenizle yaratıcı olmanızı sağlayacak, ancak gerçekten gelecek için tasarruf etmek istiyorsanız harcamalardan fedakarlık etmeye istekli olmanız gerekecek. Bu arada, yeni aşk bağlantıları bu akşam Venüs Yengeç burcuna girdiğinde daha istikrarlı hissetmeye başlayacak ve önümüzdeki haftalarda size anlamlı ve duygusal olarak şeffaf bağlar geliştirme fırsatı verecek.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Balık burcundaki Ay Neptün ile hizalanırken gün boyunca ön sezgilerinizin üst düzeye çıktığını göreceksiniz. Geçmişten gelen ve uzun süredir çözemediğiniz meseleleri bir kez daha derinlenmesine inceleme fırsatı yakalayacak ve kendinize uygun bir yol haritası çizeceksiniz. Bu akşam romantik Venüs burcunuza girdiğinde ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca sürecek bir aşk çağını başlattığında bir değişim fark edeceksiniz. Bu gezegensel yerleşimin göz alıcı enerjisinin tadını çıkarın ve gözünüze çarpan biri varsa aşk yaşamaktan korkmayın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün Balık ayının Neptün ile birleştiği noktada, Güneş ve Merkür’ün burcunudaki etkisini daha yakından fark edeceksiniz. Bu kozmik iklim, önünüzdeki yolu görmenizi sağlayacak ve sizi olmak istediğiniz yere götürmek için olumlu değişiklikler uygulamanıza yardımcı olacaktır. Bu hedeflere kendinize şefkatle yaklaşmayı unutmayın ve ilerlemenizi aceleye getirmemeye çalışın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün Balık ayının Neptün ile oluşturduğu açı nedeniyle kendinizle başbaşa kalmak isteyeceğiniz bir gün olacak. Bu kozmik iklim aynı zamanda aşk hayatınıza mistik bir enerji getirerek güvendiğiniz insanlarla ruh eşi bağları kurmanıza ve sağlamlaştırmanıza yardımcı olacak. Bu gece Venüs Yengeç burcuna girdiğinde sevgi dolu hisler akmaya devam edecek ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca ilişkilerinizin duygusal ve entelektüel olarak gelişmesine izin verecek.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün sosyal becerilerinizin arttığı bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Özellikle hayatınızdaki kişiden gelecek olan sürprizle birlikte yaşamınızda daha farklı bir evreye geçiş yaptığınızı hissedeceksiniz. Bu titreşimler, sizi veya ilişkilerinizi kısıtlayan sınırları aşmak için mükemmeldir. Bu yüzden gardınızı düşürmekten korkmayın. Bu akşam Venüs Yengeç burcuna girdiğinde, önümüzdeki birkaç hafta boyunca profesyonel hedeflerinizde ilerleme kaydetmenize yardımcı olacak bir değişiklik fark edeceksiniz. Mesleki hedefler konusunda yeteneklerinize güvenmekten korkmayın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün Balık ayı Uranüs ile bağlantı kurarken aşk hayatınızda ilginç gelişmeler ortaya çıkabilir. Bu titreşimler aynı zamanda kendini sevme alıştırması yapmak için de idealdir, bu yüzden kendine güzel bir şey söylemeyi unutmayın. Venüs Yengeç burcuna girdiğinde bu akşam duygusal konular ön plana çıkacak ve aritanızın maneviyatı ve kişisel felsefeleri yöneten bölümünü harekete geçirecek. Bu gezegensel yerleşim aynı zamanda şefkatli yönünüzü de açığa çıkaracak.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün Balık ayı ve Uranüs arasındaki bağlantı aile meselelerinin gündeme gelmesine neden olacak. Venüs bu akşam Yengeç burcuna girdiğinde aşk hayatınız daha yoğun hissetmeye başlayacak ve özel biriyle ciddileşmeniz için size ilham verecek. Bu titreşimler, kendini sevme ve dönüşüm çalışmaları için de mükemmeldir, bu nedenle romantik bir partner için hazır değilseniz, önümüzdeki birkaç hafta boyunca kişisel gelişiminize öncelik vermek için bu titreşimleri kullanın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün Balık ayı ve Uranüs arasında bağlantı kurarken gelecek hakkında hayal kurmaktan korkmayın. Bu kozmik iklim sizi daha iyi bir yarın hayal etmeye teşvik edecek ve dileklerinizi özel biriyle paylaşmak, birlikte bir şeyler inşa etmeniz için size ilham verecek. Romantik Venüs, bu akşam Yengeç burcuna ve güneş yedinci evinize girdiğinde, önümüzdeki birkaç hafta boyunca aşk için sahneyi hazırladığında bir titreşim değişikliği hissedeceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün Balık ayı ve Uranüs arasındaki bağlantı hayatınızda değişiklik yapma isteğini uyandıracak. Özellikle taşınma ya da iş değiştirme gibi bir planınız varsa bir türlü cesaret edemediğiniz bu durumu bir kez daha gündeminize almak isteyebilirsiniz. Bu gece Venüs Yengeç burcuna girdiğinde, önümüzdeki haftalarda sağlığınıza ve zindeliğinize öncelik vermenizi isteyen bir titreşim hissedeceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, ay burcunuzdan geçerken Uranüs ile bir bağlantı kuruyor. Bugün her zamankinden daha sosyal ve insancıl bir ruh halinde olacaksınız. Bu gece Venüs Yengeç burcuna girdiğinde, egonuz biraz kozmos desteği kazanacak ve haritanızın hareketli işleri, kendini ifade etmeyi ve eğlenceyi yöneten bölümünü harekete geçirecek.



