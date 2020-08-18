Günlük burç yorumları (18 Ağustos 2020 Salı) Astrolog Merve Rençber'den burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları! İşte bugünkü burç yorumları!

Günlük burçlarınızı okumadan seyahat hazırlığı yapmayın, ilişki adımları atmayın ve herhangi bir evrak imzalamayın. Farkında değiliz ama günlük burçlar hayatımızı o kadar güzel analiz ediyor ki...
18 Ağustos Salı günlük burçları Astrolog Merve Rençber tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gereken noktalar ve hayatınızdaki diğer önemli konular için burcunuzu okumadan güne başlamayın.
18 Ağustos 2020 Salı günlük burç yorumları; aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, akrep, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, yay, oğlak, kova ve balık burcunda günlük astroloji durumu nasıl olacak? Günlük burç yorumlarında aşk hayatı nasıl olacak? Günlük burç yorumları sağlığımız hakkında ipucu veriyor mu? Günlük burcumuz iş yeri ve kariyer hakkında neler söylüyor? Merak edilen günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün sevindirici sonlanma ve netleşmeler olabilir. Huzursuzluk veren, yaşam kalitenizi düşüren konulardan uzaklaşabilirsiniz. Yaşamınızdaki mutluluğu var etmeli, korumalı; mutluluğu koşul ve şartlara bağlamamalısınız. Duyguları dile getirme zamanı. Öfke, hırs ve bencillik tuzaklarına düşmemeli.
Bugün görüntünüzle ilgili değişiklikler yapabilir, estetik konulara daha çok önem verebilirsiniz. Ruh haliniz ve gündeminiz gün içinde daha sık değişebilir. Yeni Ay etkileriyle yaşamınızda önemli bitiş ve başlangıçlar evresinde olabilirsiniz.
Bugün bir kararsızlığınızı bitirebilir, bir düşünce ve planınızdan vazgeçebilirsiniz. Yaşamınızdaki konularla ilgili bitirme, kapatma veya son verme kararları alabilir, bu doğrultuda harekete geçebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilişkilerde içten içe daha hassas olabilirsiniz.
Bugün başarılı hissetme, kendinizden emin olma zamanı. Zorunlu ödemelerle ilgilenebilirsiniz. Finansal alanda planlarınız ve yolunuz değişebilir. İlişkilerde ben-sen dengesi, eşitlik önem kazanıyor. Her türlü ikili ilişkide kontrolcü ve yönetici tavırlardan uzak kalmalı.
Bugün burcunuzda gerçekleşecek Yeni Ayın etkilerini çok daha yoğun hissedebilirsiniz. Yaşam kalitenizi arttırma, iş hayatında yükselme isteği artabilir. Bazı alanlarda önünüzü göremeyebilirsiniz. Geleceğe veya geçmişe odaklanarak anınızı kaçırmamaya dikkat edin. Kadersel fırsatlar ve engeller önünüzde olabilir.
Bugün teslimiyet içinde olabilir, yaşamın getirdiklerine kabul enerjisi içinde olarak daha huzurlu hissedebilirsiniz. Spiritüel çalışmalar, ibadetler motivasyonunuzu arttırabilir. Eğitim, sınavlar gündeminizde olabilir.
Bugün ilişkilerde beklentiler ve koşulların uyumsuzluğu iç dünyanızda keyifsizliği çalıştırabilir. İlişkilerin sorumluluk alma gerekliliği doğabilir. Bazı arkadaşlık ve flörtlerde bitiş veya başlangıçlar olabilir.
Bugün geçmiş veya geleceğe daha çok odaklanabilir, önünüzü görmek isteyebilir, bazı fikirlerinize takılı kalabilirsiniz. Kadersel olaylarla karşılaşabileceğiniz gün boyunca, olayların mesajını ve anlamını iyi çözmeli. Kadersel tanışmalar olabilir. Uzaktaki kişilerle telepati çalışabilir. Süregelen ilişkilerde evlilik ve gelecek konuları gündem olabilir.
Bugün beklenmedik haberler alabilir, beklenmedik şanslarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim konularında netleşme, yeni bir süreç içerisinde olabilir, eğitim için harcamalar yapabilirsiniz. Karşınızdaki kişiler açık konuşmalar yaparak duygularını yansıtabilir. Kadersel tanışmalar, karşılaşmalar olabilir.
Bugün beklenmedik şans ve fırsatlarla karşılaşabilir, beklemediğiniz kişilerden destek ve fayda görebilirsiniz. İş hayatında veya günlük yaşamınızda abartılı otoriter tavırlara kaçmaya dikkat. İş arkadaşlarıyla ilişkilerinizde değişimler olabilir.
Bugün gizli ve açık düşmanlıklar gündeminizde olabilir. Karşınızdaki kişilere pozitif veya negatif bakış açınız değişebilir. Gizlediğiniz, saklı tuttuğunuz durumlar ortaya çıkabilir. Kadersel tanışmalar, karşılaşmalar olabilir. Geçmiş ilişkilerin enerjisi zaman zaman sarabilir.
Bugün rutininizde ve yaşam düzeninizde değişiklikler olabilir. İş hayatında ve çalışma yoğunluğunuzla rutinin dışına çıkabilirsiniz. Beslenme düzeninde değişiklik, zararlı alışkanlıkları bırakma gündeminizde olabilir. Bir eğitimi tamamlayabilir, bir eğitime başlayabilirsiniz. Sağlıkla ilgili destekler ve tedaviler gündemde.
Astrolog Merve Rençber
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