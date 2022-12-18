Günlük burç yorumları: 18 Aralık Pazar günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

18 Kasım Pazar yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Aralık Pazar günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün sorunları çözmek yerine onlardna kaçma eğilimi içindesiniz. Problemlerle ve onları yaşadığınız insanlarla yüzleşmekten korkuyorsunuz. Aile üyeleriniz ya da partnerinizle yaşayacağınız bir sorun tüm gün kafanızı meşgul edecek. Bu sorunun etkisini azaltmak için mutlaka iletişim yolunu seçin.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün biraz kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Bu yüzden kendinizle başbaşa kalarak hayatınızı değerlendirmek için yakaladığınız fırsatı kullanmayı unutmayın. Bugün canınızı sıkan birtakım haberler alabilirsiniz. Enerjinizi yüksek tutarak durumları olgunlukla karşılamaya çalışın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün fikirkerinizi başkalarına aktarabilme konusunda her zamankinde daha yetenekli olduğunuz bir gün. Bu yüzden iletişim becerilerinizi sonuna kadar kullanın. Sevdiklerinizle zaman geçirmek için harika bir zaman. Bugünü tamamen onlara ayırın ve hep birlikte sevdiğiniz aktiviteleri yapın.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün hiç beklemediğiniz bir anda hiç beklemediğiniz bir nedenden dolayı istemsizce kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Son birkaç günün yorgunluğunun omuzlarınıza bindiğini hissedeceksiniz. Bugün kendinize zaman ayırarak biraz dinlenmek için fırsat yaratın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları bugün özgürlüğünüzü zorlayan sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Kendinizi ifade edemediğinizi hissettiğinizde bir çıkmaza girebilirsiniz. Derin bir nefes alarak kendi güvenli bölgenize dönmeye çalışın. Sosyallikten uzak bir gün geçirmek size iyi hissettirebilir.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün her zamankinden daha neşeli ve mutlu bir şekilde güne başlıyorsunuz. Bugün sosyalleşmek ve sevdiklerinizle zaman geçirmek için harika bir gün. Uzun zamandır görüşmediğiniz bir kişiden gelecek olan haberle birlikte gününüzün yeniden şekilleneceğini göreceksiniz. Bugün yeniliklere gebe!

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları,bugün 24 saatin size yetmediği hissettiğiniz bir gün olacak. Oradan oraya koşturarak geçireceğiniz saatlerin yorgunluğunu akşam yatağa yattığınızda hissedeceksiniz. Öğleden sonra vücudunun pillerinin yeniden şarj edilmesi için kendinize mutlaka özel bir zaman ayırın.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün geçmişten gelen birtakım sorunlarla uğraşmak zorunda kalacağınız bir gün olacak. Özellikle partnerinizle alakalı olarak daha önceden yaşadığınız bir sorunla yeniden mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durum gün boyunca gergin hissetmenize neden olabilir. Nu kez sorunları halının altına süpürmeden önce çözüm ürettiğinize emin olun.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün tamamen hareketlerinize duygularınızın yön verdiği bir gün olacak. Zaman zaman kendinizi biraz karamsar ve endişeli hissedebilirsiniz. Ancak bu duyguların geçici olduğunun farkına varın. Bugün radikal kararlar almadan önce mutlaka sakin bir kafayla düşünmeye çalışın.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün hayatın stresinden ve zorluklarından uzaklaşarak kendi içinize yöneldiğiniz bir gün geçireceksiniz. İnsanlardan uzaklaşmak özellikle geleceğe dair atacağınız adımlara dair düşünme konusunda sizi motive edecek. İç sesinize kulak vererek mutlaka isteklerinizi değerlendirin.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün hafta sonu olmasına rağmen iş ve kariyer anlamında karşınıza çıkan fırsatla birlikte büyük bir şaşkınlık yaşayacaksınız. Kesin bir karar vermeden önce mutlaka mevcut durumunuzu ve size sunulan koşulları karşılaştırın. Aksi halde uzun vadede pişmanlık duyabilirsiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün kendinize daha yakından bakacağınız ve gittiğiniz yolu belirleyeceğiniz bir gün olacak. Biraz kendinizi ve çevrenizdeki kişiler ile olayları analiz etmek isteyeceksiniz. Özeleştiri konusunda aşırıya kaçmamaya ve acımasız olmamaya özen gösterin.



