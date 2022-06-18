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Günlük burç yorumları: 18 Haziran Cumartesi günü tüm burç yorumları!

18.06.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 18 Haziran Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 18 Haziran Cumartesi günü tüm burç yorumları!

18 Haziran Cumartesi yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

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KOÇ

Bu hafta sonu kariyer hayatınızda üst yönetimde bulunan birini üzmemeye çalışın. Aklınıza gelen her düşünceyi anında kelimelere dökme eğiliminiz var, ancak bunu şimdi yaparsanız, muhtemelen bir ters tepme olabilir, bu yüzden duygularınızı kendinize saklayın.

BOĞA

Mevcut durumunuzu aşırı analiz etmemeye çalışın. Bu hafta sonu kendi gözlerinizin ve kulaklarınızın kanıtlarına güvenmemeniz için hiçbir neden yok, bu yüzden sakin olun ve rakiplerinizin ve düşmanlarınızın sizin onlar için endişelenmektense sizin için endişelenmesine izin verin.

İKİZLER

Bir karara nasıl ulaştığınızı açıklayamayabilirsiniz, ancak altıncı hissiniz sizi belirli bir yöne yönlendiriyorsa, onu görmezden gelmemeniz gerektiğini bilirsiniz. Bu seni tuhaf biri gibi gösterecekse endişelenme. Sen farklısın ve daha iyisin.

YENGEÇ

Hayır, dünya başınıza yıkılmak üzere değil, o yüzden bu olumsuz zihniyetten kurtulun ve çevrenize çatışma yerine umut ve güzellik gören gözlerle bakmaya başlayın. Zihniniz gerçekliğinizi yaratır.

ASLAN

İtibarınızı tehlikeye atmaktan korktuğunuz için yakın zamanda iyi bir şeyi kaçırmış olmanız oldukça muhtemeldir, ancak önümüzdeki 48 saat içinde bu hatayı düzeltme şansınız olacak. Hırslı olun ve gerçekten bunun için gidin.

BAŞAK

Neyi başarmak istediğinize karar verin ve ardından hayatınız buna bağlıymış gibi peşinden gidin. Tabii ki değil, ama planlama zamanı bitti ve hem meslektaşlarınızı hem de rakiplerinizi kazanan olduğunuzdan şüphe duymayacak şekilde hareket etmelisiniz.

TERAZİ

Görüşleri sizinkinden çok farklı olan biriyle tartışarak zamanınızı boşa harcamayın. Onlar fikir yelpazesinin bir ucunda, siz diğerindesiniz. Bu yüzden bu gerçeği kabul edin ve fikirlerinizin onlarınkinden daha iyi görünmesi için daha çok çalışın.

AKREP

Güzel bir şekilde ilerleyen ancak yine de o özel içerikten yoksun olan yaratıcı bir çaba için biraz daha çaba sarf etmeniz gerekiyor. Hepsini kendi başınıza yapmaya çalışmayın. İhtiyacınız olursa yardım alın ve krediyi paylaşma konusunda cömert olun.

YAY

Diğer insanlara bu hafta sonu nasıl hissettiğinizin söylenmesine gerek kalmayacak, oyun oynamak için hiç havanızda olmadığınızı yüzünüzdeki ifadeden anlayacaklar. Eğer mantıklılarsa, size herhangi bir sorun vermezler. Değillerse…

OĞLAK

Bir süre işi unutun ve hayatın eğlenceli tarafına odaklanın. Evet, kariyerinizde başarılı olmak da eğlenceli olabilir, ancak çalışmak ve oyun oynamamak sizi diğer insanların gözünde sıkıcı bir Oğlak burcu yapar, bu yüzden dünyaya nasıl eğleneceğinizi bildiğinizi gösterin.

KOVA

Sosyal aktivitelerde yıldız gibi parlıyorsunuz. Bu yüzden iş ve aile yükümlülüklerini kısa süreliğine unutun ve arkadaşlarınızla olabildiğince fazla zaman geçirin. “Ciddi” nitelikteki herhangi bir şey güvenle başka bir güne bırakılabilir veya hatta tamamen göz ardı edilebilir.

BALIK

Rüzgâra karşı tedbirli olmak isteyebilirsiniz ama ne yaptığınızı bildiğinizden emin misiniz? Gezegenler, diğerleri ders çıkarabileceğiniz hatalar yaparken bir süre geri durmanın ve uzaktan izlemenin en iyisi olabileceğini gösteriyor.


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