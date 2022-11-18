Günlük burç yorumları: 18 Kasım Cuma günü tüm burç yorumları!

18 Kasım Cuma günü yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 17 Kasım Perşembe günü günlük burç yorumları...

KOÇ

Son zamanlarda odağınızı ve yolunuzu kaybettiğiniz zamanlar oldu ama bu çok yakında değişecek. En önemli şey, uzun vadeli hedeflerinizi ve tutkularınızı her zaman aklınızda tutmanızdır. Hala başarı yolundasın.

BOĞA

Bir sorunu çözülebileceği bir yere, açığa çıkarmanız gerekir. Yokmuş gibi davranmak sadece bir süre işe yarayacaktır. Eninde sonunda sana bu kadar sorun çıkaran şeyle yüzleşmek zorunda kalacaksın. Neden bugün bununla yüzleşmeyesiniz?

İKİZLER

Hayatınızda bir dönem sona erdi ve şimdi devam etme zamanı. Bu, yıldızların mesajıdır ve eğer önümüzdeki birkaç gün içinde buna kulak verirseniz, çok geçmeden dişlerinizi geçirebileceğiniz daha eğlenceli ve üretken bir şey bulacaksınız.

YENGEÇ

Yolunuza çıkan bir engeli aşmak isteyebilirsiniz, ancak gezegenler böylesine aşırı bir eylemin öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bunun yerine, engele veya kendinize gerçekten zarar vermeden dolaşmanın akıllı bir yolunu arayın.

ASLAN

İnsanlara daha fazla güvenmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz, en azından aile ve arkadaşlık açısından yakın olduğunuz insanlara. Dünyaya karşı değilsin ve asla olmadın. Sadece biraz değişime ihtiyacın var.

BAŞAK

Dünyayı tek başınıza değiştiremezsiniz ama ideallerinizi ve hayata bakış açınızı paylaşan insanlarla güçlerinizi birleştirirseniz çok şey yapabilirsiniz. Bakmak istersen orada onlardan bolca var. Kesinlikle yalnız değilsin.

TERAZİ

Bir arkadaş için neyin en iyi olduğunu bildiğinizi düşünebilirsiniz ama unutmayın ki onu değiştirmeye hakkınız yok. Aslında, denerseniz, önerdiğiniz şeyin tersini yapma ihtimalleri her zaman vardır. Kendi hatalarından ders almalarına izin verin.

AKREP

Bugünün Güneş-Plüton bağlantısı, kendi adına söyleyecek çok şeyin olacağı anlamına gelir ve bir Akrep olarak, kimin gücendiğini zerre kadar umursamazsın. Herkes için iyi bir haber olmasa bile, söylediklerinizin kulağa olumlu ve ilerici gelmesine çalışın.

YAY

Çok uzun süredir sürüklenen bir durumla başa çıkmalısınız. Bu, kaçınmayı tercih edeceğiniz türden popüler olmayan bir karar vermek zorunda olmak anlamına gelebilir, ancak başka seçeneğiniz var mı? Hayat bir popülerlik yarışması değildir, bu yüzden doğru olduğunu bildiğin şeyi yap.

OĞLAK

Güneş ile bağlantılı olan burcunuzdaki Plüton, size risk alma cesareti verir, ancak bu konuda pervasız olmamalısınız. İç sesinizin size söylediklerini dinleyin ve sizi diğer herkesle ters düşürse bile ona göre hareket edin. İçgüdülerine güven.

KOVA

Belirli bir grup insanla çalışmaktan memnun değilseniz, o zaman kesinlikle harekete geçin ve başka bir yere gidin. Bugün ve bundan sonra her gün ilk göreviniz kendi ahlaki pusulanızı takip etmek olmalıdır. Fazla düşünme, sadece harekete geç.

BALIK

Bugün herhangi bir desteğe veya yardıma ihtiyacınız varsa, sadece isteyin. Kaç kişinin size yardım etmek için elinden geleni yaptığına şaşırabilirsiniz. Geçmişte başkaları için yaptığınız tüm o iyi şeyler, bankadaki nakit paradan daha değerlidir.



