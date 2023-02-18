Günlük burç yorumları: 18 Şubat 2023 Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

18 Şubat 2023 Cumartesi yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Şubat 2023 Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün uzun süredir görüşmediğiniz bir kişiden gelecek haberle birlikte mutlu olacaksınız. Kızgınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıyorsunuz. Tartışmaya girmeden sorunları çözebilmek adına yeni adımlar atacaksınız. Kendinizi ifade etme konusundaki becerileriniz sayesinde durumları daha objektif bir şekilde değerlendirebileceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün iletişim kanallarında yaşanacak problemler yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Özellikle bugün sevdiğiniz kişilerle iletişiminizde bir gerginlik havasının etkili olduğunu hissedeceksiniz. Durumun etkilerini azaltabilmek için sezgilerinizi ve empati yeteneğinizi kullanın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün özellikle sosyal anlamda kendinizi alışkın olmadığınız bir ortamın içinde bularak bocalayabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda sorunlar yaşadığınızı hissediyorsanız kelimelerinizi daha fazla seçerek kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Özgüveninizle alakalı olarak yaşadığınız endişelerinizin açığa çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,sizden saklanan sırların açığa çıktığını fark edeceksiniz. Öğrendiklerinizle birlikte aslında durumların çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bugün bitiremediğiniz bazı konulara ilişkin olarak yeni durumlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Çok fazla stres olmadan işlerinizi planlı bir şekilde yapmaya özen gösterin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün planlarınızın istediğiniz gibi gitmediğini fark edeceksiniz. Bu durum biraz canını sıkabilir ancak yeni planlamalar yaptığınızda işlerin kolay bir şekilde yoluna gireceğini göreceksiniz. İşlerin kontrolünüzün dışına çıktığını düşündüğünüzde derin bir nefes alın ve ipleri yeniden elinizde tutmanızın tadını çıkartın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün sosyal anlamda her zamankinden daha anlayışlı olmanız gereken bir gün olacak. Arkadaşlarınızın bazı sorunlara dair sizinle konuşmak istediğini göreceksiniz. Günlük hayatlarınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra sevdiklerinize zaman ayırmak için harekete geçebilirsiniz. Onlara sevginizi göstermek için mükemmel bir fırsat!

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün geleceğe dair planlarınızı gözden geçireceğiniz bir gün olacak. Geleceğe dair yaptığınız planlar kontrolünüz dışındai koşullar tarafından geçici olarak engellenebilir. Bu durum üzülmenize hatta duruma dair öfkelenmenize neden olabilir. Gecikme olsa bile planlarınızı gerçekleştirmenin yollarını bulmak çok daha verimli olacaktır.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, maddi ve finansal konularla alakalı olarak üzücü bir haber alabilirsiniz. İlk tepkiniz kendinizi veya bir başkasını suçlamak olabilir, ancak koşullar muhtemelen kişilerin kontrolü dışındadır. Birileri fazla üzülmeden önce araştırmak ve yapılması gerekenleri bulmak en iyisidir. Biraz çaba gerektirebilir ama her şeyin iyi olacağına güvenmelisiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün Yay burcundaki kıskançlık enerjisinin sizi doğrudan etkilediğini göreceksiniz. Özellikle bu durum romantik ilişkilerinizde belirleyici olacak. Kıskançlık genellikle temelsizdir. Üzülmekten kaçınmak istiyorsanız, biraz iletişim kurmayı deneyin. Bu kesinlikle bir dezavantajı avantaja çevirmek için çaba göstermenin zamanıdır. Bazı durumlarda güçlü duygular işinize yarayabilir. Tutkulu bir uzlaşma, kızgın bir yabancılaşmadan daha iyidir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün havada hissettiğini gergin ruh hali enerjinizin düşmesine ve geçici olarak halsiz kalmanıza neden olabilir. Günlük sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra kendinizi dinleyebilmek ve isteklerinize kulak vermek adına kendinizle başbaşa kaldığınız birkaç saat size iyi gelecektir. Fazla çalışmamaya çalışın ve yorgunluğunuzu başkalarından çıkarmamaya çalışın. Kendinizi ve diğer herkesi daha fazla strese sokmaktansa işi bırakmak daha iyidir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün ikili ilişkilerle alakalı olarak yeni gelişmelerin yaşandığı bir gün olacak. Özellikle aşk hayatınızda partnerinizden gelen sürprizle birlikte kendinizi adeta bulutların üzerinde hissedeceksiniz. Eğer şu anda aşk hayatınızda özel bir kişi bulunmuyorsa gerçek aşkı bulmanıza çok kısa bir süre kaldığını bilmelisiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün işlerinizde bazı aksalıklar yaşanabilir. Kendinizi bu durumlara hazırlıklı hale getirirseniz çözümleri daha kolay bulabilirsiniz. İç sesinize odaklanarak durumları değerlendirmeye ve sorunların üstesinden gelmeye özen gösterin. Sevdiklerinizden gelen yardıma her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz.



