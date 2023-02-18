KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. BURÇLAR - ASTROLOJİ
  4. Günlük burç yorumları: 18 Şubat 2023 Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Günlük burç yorumları: 18 Şubat 2023 Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

18.02.2023 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını bugün neler bekliyor. Günlük burç yorumlarını okumadan güne başlamayın! 18 Şubat Cumartesi aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzu neler bekliyor?

Günlük burç yorumları: 18 Şubat 2023 Cumartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

18 Şubat 2023 Cumartesi yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Şubat 2023 Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün uzun süredir görüşmediğiniz bir kişiden gelecek haberle birlikte mutlu olacaksınız. Kızgınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakıyorsunuz. Tartışmaya girmeden sorunları çözebilmek adına yeni adımlar atacaksınız. Kendinizi ifade etme konusundaki becerileriniz sayesinde durumları daha objektif bir şekilde değerlendirebileceksiniz.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün iletişim kanallarında yaşanacak problemler yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Özellikle bugün sevdiğiniz kişilerle iletişiminizde bir gerginlik havasının etkili olduğunu hissedeceksiniz. Durumun etkilerini azaltabilmek için sezgilerinizi ve empati yeteneğinizi kullanın.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün özellikle sosyal anlamda kendinizi alışkın olmadığınız bir ortamın içinde bularak bocalayabilirsiniz. Kendinizi ifade etme konusunda sorunlar yaşadığınızı hissediyorsanız kelimelerinizi daha fazla seçerek kullanmaya özen gösterebilirsiniz. Özgüveninizle alakalı olarak yaşadığınız endişelerinizin açığa çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları,sizden saklanan sırların açığa çıktığını fark edeceksiniz. Öğrendiklerinizle birlikte aslında durumların çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bugün bitiremediğiniz bazı konulara ilişkin olarak yeni durumlarla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Çok fazla stres olmadan işlerinizi planlı bir şekilde yapmaya özen gösterin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün planlarınızın istediğiniz gibi gitmediğini fark edeceksiniz. Bu durum biraz canını sıkabilir ancak yeni planlamalar yaptığınızda işlerin kolay bir şekilde yoluna gireceğini göreceksiniz. İşlerin kontrolünüzün dışına çıktığını düşündüğünüzde derin bir nefes alın ve ipleri yeniden elinizde tutmanızın tadını çıkartın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün sosyal anlamda her zamankinden daha anlayışlı olmanız gereken bir gün olacak. Arkadaşlarınızın bazı sorunlara dair sizinle konuşmak istediğini göreceksiniz. Günlük hayatlarınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra sevdiklerinize zaman ayırmak için harekete geçebilirsiniz. Onlara sevginizi göstermek için mükemmel bir fırsat!

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün geleceğe dair planlarınızı gözden geçireceğiniz bir gün olacak. Geleceğe dair yaptığınız planlar kontrolünüz dışındai koşullar tarafından geçici olarak engellenebilir. Bu durum üzülmenize hatta duruma dair öfkelenmenize neden olabilir. Gecikme olsa bile planlarınızı gerçekleştirmenin yollarını bulmak çok daha verimli olacaktır.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, maddi ve finansal konularla alakalı olarak üzücü bir haber alabilirsiniz. İlk tepkiniz kendinizi veya bir başkasını suçlamak olabilir, ancak koşullar muhtemelen kişilerin kontrolü dışındadır. Birileri fazla üzülmeden önce araştırmak ve yapılması gerekenleri bulmak en iyisidir. Biraz çaba gerektirebilir ama her şeyin iyi olacağına güvenmelisiniz.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün Yay burcundaki kıskançlık enerjisinin sizi doğrudan etkilediğini göreceksiniz. Özellikle bu durum romantik ilişkilerinizde belirleyici olacak. Kıskançlık genellikle temelsizdir. Üzülmekten kaçınmak istiyorsanız, biraz iletişim kurmayı deneyin. Bu kesinlikle bir dezavantajı avantaja çevirmek için çaba göstermenin zamanıdır. Bazı durumlarda güçlü duygular işinize yarayabilir. Tutkulu bir uzlaşma, kızgın bir yabancılaşmadan daha iyidir.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün havada hissettiğini gergin ruh hali enerjinizin düşmesine ve geçici olarak halsiz kalmanıza neden olabilir. Günlük sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra kendinizi dinleyebilmek ve isteklerinize kulak vermek adına kendinizle başbaşa kaldığınız birkaç saat size iyi gelecektir. Fazla çalışmamaya çalışın ve yorgunluğunuzu başkalarından çıkarmamaya çalışın. Kendinizi ve diğer herkesi daha fazla strese sokmaktansa işi bırakmak daha iyidir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün ikili ilişkilerle alakalı olarak yeni gelişmelerin yaşandığı bir gün olacak. Özellikle aşk hayatınızda partnerinizden gelen sürprizle birlikte kendinizi adeta bulutların üzerinde hissedeceksiniz. Eğer şu anda aşk hayatınızda özel bir kişi bulunmuyorsa gerçek aşkı bulmanıza çok kısa bir süre kaldığını bilmelisiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün işlerinizde bazı aksalıklar yaşanabilir. Kendinizi bu durumlara hazırlıklı hale getirirseniz çözümleri daha kolay bulabilirsiniz. İç sesinize odaklanarak durumları değerlendirmeye ve sorunların üstesinden gelmeye özen gösterin. Sevdiklerinizden gelen yardıma her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...
Herkes aynı hatayı yapıyor! Havluları taş gibi sertleştiriyorHerkes aynı hatayı yapıyor! Havluları taş gibi sertleştiriyor
Tamamen yanlış yapıyormuşuz! Saçın yağlanmaması için...Tamamen yanlış yapıyormuşuz! Saçın yağlanmaması için...
Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları günlük burç günlük burç yorumu günlük burçlar alara burçlar bugün yay burcu

En Çok Okunan Haberler

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan son paylaşım! "Allah'ım bu acıyı kimseye yaşatmasın!"

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

Nusret Gökçe'den AFAD'a dev bağış! O da depremzedelere kayıtsız kalamadı

20 yaş genç gösteriyor! 72 yaşında gençlik sırrını paylaştı

20 yaş genç gösteriyor! 72 yaşında gençlik sırrını paylaştı

Farklı manikürcüye yaptırdığı tırnakları hüsran yaşattı

Farklı manikürcüye yaptırdığı tırnakları hüsran yaşattı

Uzmanı paylaştı! Kirpiklerinize göre kişilik özellikleriniz

Uzmanı paylaştı! Kirpiklerinize göre kişilik özellikleriniz

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.