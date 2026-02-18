Günlük burç yorumları 18 Şubat 2026 (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık)

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Bugün Koç burçları için enerji dolu bir gün olarak öne çıkıyor. Yeni başlangıçlar yapma isteğiniz yüksek. Enerjinizi doğru bir şekilde kullanarak hedeflerinize ulaşmanız mümkün. Ancak ani kararlar almadan önce düşünmekte fayda var; zira dikkat dağınıklığı, istemediğiniz sonuçlar doğurabilir. Sosyal çevrenizle olan etkileşimlerinizde daha anlayışlı olmalısınız.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğalar bugün duygusal olarak derin bir içsel yolculuğa çıkabilir. Kendinizi sorgulamak ve geçmiş ilişkilerinizi değerlendirmek için uygun bir zaman. Kendinizle yüzleşmek, sizi daha güçlü kılabilir. Ayrıca, maddi konularda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Dikkatli ve temkinli yaklaştığınız sürece kazançlı çıkabilirsiniz.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Bugün İkizler için iletişim günü. Arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle yapacağınız sohbetler, ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca yaratıcı fikirlerin peşinden koşmak için harekete geçin. Yeteneklerinizi paylaşmak ve iş birliği yapmak, yeni kapılar açabilir. İkili ilişkilerde ise samimi bir iletişim kurmaya özen gösterin.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Yengeçler, bugün duygusal derinliklere inmek isteyebilir. Ailevi konular, içinizde var olan bazı kaygıları gün yüzüne çıkartabilir. Ancak bu durumdan olumsuz etkilenmemek için kendinizi ifade edebilmek önemli. İş hayatında ise üzerinizdeki baskıyı hafifletmek için gerektiğinde destek isteyebilirsiniz. İlerleyişinize katkı sağlayacak çözümler bulabilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Aslan burçları için bugünün enerjisi oldukça yüksek. Kendinizi ifade etme isteğiniz her zamankinden fazla. Çevrenizdeki insanları etkilemek için doğru bir strateji geliştirebilirsiniz. Eğlenceli ve sosyal aktivitelerle dolu bir gün geçirebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Ancak, özgüveninizin sizi aşırıya kaçırmamaya dikkat etmelisiniz.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün Başak burçları için düzen ve planlama ön planda. Günlük işlerinizi sistematik bir şekilde organize etmek, iş akışınızı olumlu etkileyebilir. Sağlığınıza dikkat etmeli ve ruhsal dengeyi korumak için meditasyon gibi aktiviteleri göz önünde bulundurmalısınız. Çevrenizdeki insanlara karşı daha şefkatli ve anlayışlı bir tutum sergilemek faydalı olacaktır.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Terazi burçları için karşılıklı ilişkilerde uyum arayışı ön planda. Bugün, özel ilişkilerinizde dengeyi sağlamak için çaba gösterebilirsiniz. Başkalarının fikirlerine açıksanız, yeni perspektifler kazanmak için fırsatlar yaratabilirsiniz. Bunun yanı sıra, sanatsal yönünüzü keşfetmek için yaratıcı projelere zaman ayırmak ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Akrep burçları için bugün, derin düşünceler içinde geçebilir. İçsel dönüşüm ve kendinizi keşfetme isteği ön plana çıkıyor. Kendi hislerinizi ifade etmek için doğru bir zaman. Özellikle ilişkilerde dürüstlük ve samimiyet arayışı içinde olmalısınız. Kariyer boyunca yeni fırsatlar için atılımlar yapabilir, büyük hayalleriniz için adım atma cesaretini bulabilirsiniz.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Yay burçları için özgür ruhunun ön planda olduğu bir gün. Seyahat planları veya yeni keşifler yapma isteğiniz artabilir. Sosyal hayatınızda yeni insanlarla tanışmak ve farklı kültürler keşfetmek sizi besleyecek. Ancak, çok fazla risk almaktan kaçınmalısınız. Hayatın getirdiği deneyimleri kucaklarken, sabırlı olmanızda fayda var.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Oğlak burçları için bugünün enerjisi kariyer odaklı. İş hayatınızdaki başarılarınızı ve hedeflerinizi yeniden değerlendirmek için harika bir fırsat. Üst yönetimle olan ilişkilerinizi güçlendirmek için ihtiyaç duyduğunuz iletişimi kurabilirsiniz. Maddi konularda dikkatli olmalısınız; harcamalarınızı denetim altına almak, ileride rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Kova burçları, bugün sosyal çevrelerini genişletme açısından şanslı olabilir. Farklı insanlarla tanışmak ve arkadaşlıklarınızı geliştirmek için uygun bir zaman. Yaratıcılığınızı kullanarak yeni projelere başlayabilir, hayatınıza yenilikler katabilirsiniz. Kendi ideallerinize sadık kalarak ilerlerseniz, çevrenizden destek alabilirsiniz.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Balık burçları için bugünün duygusal derinliği ön planda. Kendinizi sanatsal veya ruhsal yönlere yönlendirmek, içsel huzuru bulmanıza yardımcı olabilir. Sevdiklerinizle olan ilişkilerde daha duyarlı olmalısınız. İçsel dünyanızı dışarıya açmak uğruna sosyal etkileşimlerde dengeyi kurmanız, ruh halinizi olumlu etkileyebilir.