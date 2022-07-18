Günlük burç yorumları: 18 Temmuz Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

18 Temmuz Pazartesi yani ayın on sekizinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 18 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugün tamamen sorumluluklarınızın çerçevesinde hareket edecek ve kendinizi her zamankinden daha yoğun bir temponun içinde bulacaksınız. Bir süre hayatın akışı içinde hayat ederek ciddi karar almaktan uzak kalmanız sağlıklı bir adım olacak.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün gündem maddesini finansal ve maddi konular oluşturacak. Hiç beklemediğiniz bir anda elinize yüklü miktarda bir para geçebilir ve yeni atılımlar yapmak için bir fırsat bulabilirsiniz. Özellikle iş değişikliği yapmayı düşünüyorsanız hiç düşünmeden harekete geçin.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, bugün sevdiklerinize ihtiyaç duydukları ilgiyi gösterme vakti. Bugün her zamankinden daha şefkatli ve sevgi dolu olarak güne başlıyorsunuz. Özellikle hayatınızdaki partnerinizle aranızdaki duygusal çekimin bugün arttığını fark edeceksiniz.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün maddi konularla alakalı daha fazla kafa yorduğunuz ve kendinizi sosyal anlamda biraz kısıtladığınız bir gün olacak. Özellikle iş hayatında yaşadığınız sorunların gün boyunca enerjisini hissedeceksiniz. Finansal konularda karar vermeden önce hayatınızı bir kez daha gözden geçimeye dikkat edin.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, bugün Eros’un oku adeta sizi saklandığınız yerden vuracak. Güne huzursuz ve sinirli bir ruh hali içinde başlayabilirsiniz. Ancak öğleden sonra özellikle aşk hayatınızda yaşadığınız gelişmeler sizi bir anda mutluluğun zirvesinde hissettirecek.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, bugün her zamankinden biraz daha mutsuz bir şekilde güne başlayabilirsiniz. Negatif enerjinin tüm güne yayılmasını istemiyorsanız yataktan kalkar kalmaz kendiniz mutlu edecek bir eylem yapın. Bugün biraz kendinize yönelmek ve kendinizi şımartmak için harika bir gün!

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları bugün kendinizi ilişkiler üzerinden tanımlayacağınız bir gün olacak. Sevdiğiniz birkaç kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu fark edecek ve onlara yardım için adeta olduğunuz yerden koşacaksınız. Bugün iyimserliğiniz çok yüksek ve bunu başkalarına iletmenin tam zamanı!

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün romantizmin doruklarında yaşadığınız bir gün olacak. Özellikle iletişim kanallarındaki becerileriniz sayesinde arkadaşlarınızla küçük karşılaşmalar bile planlanmış randevulara dönüşebilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, bugün bir süreliğine dışarı çıkmak için huzursuz ve endişeli hissedebilirsiniz. Ancak sıradan görevler sizi evinizden çıkmak için zorunlu hale getirecek ve bu durumun yarattığı huzursuzluğu gün boyunca hissedeceksiniz. Önem verdiğiniz biri sizden bir iyilik isteyebilir ve bu kişiye karşılık vermek istemeseniz de kendinizi zorunlu hissederek yardım edeceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün özellikle kariyer ve iş alanında yapacağınız atılımlar sizi günün bir noktasında karşılığınızı bulacağınız bir projenin ortasında kalmanıza yardımcı olacak. İş konusundaki becerileriniz sayesinde çevrenizden takdir görecek ve yeni bir atılım için fırsatla karşı karşıya kalacaksınız.

KOVA

Sevgili Kova burçları, bugün Ay Koç burcuna ve haritanızın iletişimi yöneten sektörüne girerken, zekanız ve ileitşim becerileriniz her zamankinden daha iyi durumda olacak. Bu aydınlatıcı yerleşim, komik esprileri ve parlak yorumları destekleyecek olsa da, aklınıza gelen her şeyi ağzınızdan kaçırmamaya çalışın.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün Ay Koç burcuna ve ikinci güneş evinize girerken, gün sizin için hızlı geçecek. Zaman uçup gitse de, yıldızlar duyularınızı ve maddi alemlerle bağlantınızı yükseltmek için yeni planlar yaparken hala şimdiki zamanı takdir etme fırsatınız olacak.

