Günlük burç yorumları: 19 Aralık Pazartesi günü tüm burç yorumları! Bugün sizi ne bekliyor? Burç yorumları...

19 Aralık Pazartesi yani ayın on dokuzuncu günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 19 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, bugünü hak edilmiş bir dinlenme günü ilan edebilirsiniz. Genellikle insanların teselliye ihtiyaç duyduğunda konuşmayı tercih ettiği ilk kişi oluyorsunuz. Bu yüzden bugün sosyal anlamda yoğun bir gün sizleri bekliyor. Yakınlarınızın yardımınıza ihtiyaç duyduğu bir zaman!

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, bugün özellikle ev ve hane konularını ilgilendiren olaylarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Son birkaç ayınızı değerlendirerek dikkatinizin tamamını iş ve kariyer kapısına yoğunlaştıracaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, herhangi bir kişiye söz vermeden önce uzun uzun düşünün. Özellikle aşk hayatınız ve ikili ilişkileriniz söz konusu olduğunda bu durumların bir tehlike yarattığını fark edeceksiniz. Olaylar, aslında her zamankinden daha doğru yolda olduğunuz halde bir yol ayrımındaymışsınız gibi hissetmenize neden olabilir. Anahtar, içgüdülerinize güvenmek ve ideallerinize sadık kalmaktır.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, bugün kendinizi her zamankinden daha meşgul ve yoğun hissedeceksiniz. Bu nedenle projelerin birikmesi sizi endişelendirmesin. Derin bir nefes alın ve işleriniz konusunda strese girmemeye çalışın. Kimse sizden her şeyi anında halletmenizi beklemiyor. Biraz dinlenmeye hakkınız olduğunu hatırlayın.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları son dönemde olağanüstü sıkı çalışma temposunun içindesiniz. Kendinize zaman ayırmak ve vücudunuzun pillerini şarj etmek için bugün harika bir fırsat! Mümkünse telefonunuzu kapatın ve tüm günü kendinize ayırın.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları bugün sizin için bir dönüm noktası olabilir.Sonunda hayır demeyi öğrendiğiniz bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Başkalarının sorunlarıyla ilgilenirken kendinizi görmezden gelmeye bir son verin. Kendinizi ilk sıraya koyun ve başkaları için harcayacağınız enerjiyi kendiniz için harcayın.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bugün gezegen konumları sizi kendinizi savunmaya çağrıyor. Ancak bu cesaretli havayı fazla ileriye taşımamaya özen gösterin. Gergin ve savunmacı olmaktansa sade ve açık olmayı deneyin.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün kendinizle ilgili daha önce keşfetmediğiniz bir yönü göreceksiniz. Bugünün gezegen konumları hem yaratıcılığınızı hem de üretkenliğinizi etkileyecek. Muhtemelen kendinizi daha önce hiç olmadığı kadar ve daha iyi sonuçlarla çalışırken bulacaksınız. Sürerken bu aşamadan yararlanın!

YAY

Sevgili Yay burçları, çok hassas ve entelektüel bir insansınız. Bu harika kombinasyon sizleri özellikle ikili ilişkilerde aranılan insan haline getiriyor. Bugün gezegen konumları adeta aradığınız aşkı bulmak için sizin adınıza çalışıyor.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, bugün tüm gün yatakta kalıp dinlenmek ve kendinizle başbaşa olmak istediğiniz bir gündü. Ancak gezegenler adeta üzerinizdeki örtüyü çekiyor ve sizi yataktan itiyor. Yapılacak çok iş var! Güne daha enerjik ve mutlu bir şekilde başlayabilirsiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları,bugün sevgi konusunda yaşadığınız bir eksikliğin etkilerini tüm gün üzerinizde taşıyacaksınız. Sevilmeye çok ihtiyacınız var ama önce kendinizi sevmelisiniz. Ailen ve arkadaşlarından gelen destekle birlikte kendinizi ifade etme konusunda yükseleceksiniz.

BALIK

Sevgili Balık burçları, kabul etseniz de etmeseniz de içinizde ilgiye ihtiyacı olan bir çocuk duruyor. Onunla gurur duymalısınız. Bugünün gezegen konumları adeta geçmişi bir daha yaşamak zorunda kalmanıza neden olacak. Kendinizi tanımladığınız konumlarınızın değişmeye başlayacağını göreceksiniz.



