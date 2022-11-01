Günlük burç yorumları: 2 Kasım Çarşamba günü tüm burç yorumları!

2 Kasım Çarşamba yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Birisi tavsiyelerine güvenebileceğiniz konusunda ne kadar ısrar ederse, ondan o kadar fazla şüphe duymalısınız. Ara sıra temkinli olmakta bir sakınca yok ve bu, gezegenlerin kendi içgüdülerinizden başka hiçbir şeye güvenmemeniz gerektiği konusunda uyardığı zamanlardan biri. Sözde "uzmanlar" her zaman haklı değildir.

BOĞA

Bugün birinin sizi son anda hayal kırıklığına uğratması mümkündür. Ancak buna sinirlenmenin bir anlamı yok. Sadece birlikte yapacağınız şeyi yeniden planlamalarını isteyin, ancak yalnızca iki şansı elde ettiklerini açıkça belirtin.

İKİZLER

En iyi ihtimalle mütevazı bir dönüş için çok zamanınızı alacağını bildiğiniz bir şeyle mi uğraşıyorsunuz yoksa çöpe atıp yeni bir şeye mi başlıyorsunuz? Diğer insanlar endişeleniyorsa, bu hiç akıllıca değil: bunu halletmelisin.

YENGEÇ

Bir arkadaşınızı veya iş arkadaşınızı söyledikleri incitici şeyler için affediyor musunuz yoksa kin besliyor ve gelecekte bir noktada onlara geri dönmeyi mi hedefliyorsunuz? Affetmek, onlar için değil, kendi iç huzurunuz için açık ara en iyi yoldur.

ASLAN

Bugün bir noktada ayağa kalkıp, çalıştığınız ve iş yaptığınız kişilere neden yanlış yaptıklarını düşündüğünüzü söyleme şansınız olacak. Bunun için şimdi size teşekkür etmeyebilirler, ancak tavsiyenizi dinlerlerse daha sonra yapacaklardır.

BAŞAK

Diğer insanlar için, özellikle de aileniz ve arkadaşlarınız için çok şey yapıyorsunuz ama bugün kafanızı ve kalbinizi tekrar aynı seviyede çalıştırabilmek için kendinize biraz zaman ve alan ayırmanız gerekiyor. “Ben zamanı” çok önemlidir.

TERAZİ

Birinin sizi açıkça eleştirmesi umurunuzda olmayabilir, ancak olumsuz yorumlarının size profesyonel olarak zarar verebileceğini kabul etmeniz gerekir. Sakin olun ama aynı zamanda çılgınca yanlış iddialarından kurtulmadıklarından da emin olun.

AKREP

Güneş, Merkür ve Venüs doğum burcunuzda hareket ederken, almayı planladığınız yola dair tüm şüpheleriniz önümüzdeki 24 saat içinde ortadan kalkacaktır. Başarılı olacağınızdan ve kendinize olan inancınızın bunu gerçeğe dönüştüreceğinden hiç şüpheniz olmasın.

YAY

Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite, bugün genellikle olduğunuz kadar kendinizle dolu olmayabileceğiniz anlamına gelir. Ama sorun değil. Bir Yay'ın bile her şeyin üstesinden gelmek için biraz fazla olduğu anlar vardır. Bu oldukça doğaldır.

OĞLAK

Bugün en önemli şey, enerjinizi olumsuz ve bölücü değil, olumlu ve canlandırıcı alanlara kanalize etmek için bilinçli bir karar vermenizdir. İnsanları bir araya getiren biri olun, onları ayırmaktan zevk alan biri değil.

KOVA

Haritanızın kariyer alanındaki kozmik aktivite, sizi iş cephesinde sıra dışı bir şey yapmaya teşvik ediyor, güçlü konumlardaki insanların yardım edemeyecekleri ancak sizi övecekleri bir şey. Yapılmış olanı yapmayın, öncü olun.

BALIK

Bir dakika harika çalışan, ancak bir sonraki adımda bir yük haline gelen ancak daha fazla zaman veren bir ortaklık hakkında şüpheleriniz olabilir. Belki de biraz fazla yoğun olduğun için kısmen suçlusun. Yavaşla, sakin ol ve olmasına izin ver.



