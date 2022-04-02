Günlük burç yorumları: 2 Nisan Cumartesi günü tüm burç yorumları!

2 Nisan Cumartesi yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Şu anda kendinize olan güveniniz o kadar yüksek ki, nihai hedefinize yaklaşmak için her şeyi riske atacaksınız. Yine de umursamaz olmayın. Hiçbir şekilde yenilmez değilsiniz ve zaten kendinizden çok fazla şey beklediğinizin işaretleri var.

BOĞA

Haritanızın en hassas bölgesindeki kozmik aktivite, sanki dünya size karşıymış gibi görünebilir, ancak aşırı dramatik davranıyorsunuz. Hayata iyi tarafından bakmak için çaba gösterin, çünkü gerçekten her köşede düşmanınız yok.

İKİZLER

Hayatında şansı yaver gitmemiş insanlara umutsuzca yardım etmek isteyebilirsin, ama bu asil düşüncelerin, senden isteyen herkesin yardımını hak etmediği gerçeğine karşı seni kör etmesine izin verme. Bazı insanlar kendilerine yardım etme zahmetine girmezler.

YENGEÇ

Mücadeleci ruhunuz bu hafta sonu ön plana çıkacak ve sizi alt etmeyi bekleyen herkes hayal kırıklığına uğrayacak. Sadece en iyilerle rekabet etmek için değil, onları yenmek için de gerekenlere sahip olduğunuzu tüm varlığınızla bilirsiniz.

ASLAN

Hiçbir zaman özgüven eksikliği yaşayan biri olmadınız ama önümüzdeki 48 saat içinde kendinize olan inancınız o kadar inanılmaz boyutlara ulaşacak ki, siz bile biraz sersemlemiş olabilirsiniz. Kişisel ve profesyonel olarak ne kadar yükseğe çıkarsanız tırmanın, her zaman bir perspektif duygusuna sahip olun.

BAŞAK

Şu anki en önemli şey, iş arkadaşlarının seni aceleye getirmesine izin vermemen. Belirli bir görevi belirli bir hızda belirli bir şekilde yapmak size doğru geliyorsa, devam edin ve işleri hızlandırmak isteyenleri görmezden gelin. Sonunda oraya varacaksın.

TERAZİ

Bu hafta sonu, özellikle hayata bakış açınız sizinkinin tam tersi olan insanlarla uğraşırken hızlı ve kararlı davranmalısınız. Bu, gerçekten ya hep ya hiç olduğu durumlardan biridir. Kazanırsınız ya da kaybedersiniz, orta yol yoktur.

AKREP

En hafif tabirle bu hafta sonunu onaylamadığınız ama bu konuda başka seçeneğiniz olmayan biriyle geçinmek insanüstü bir çaba gerektirecektir. İhtiyacınız olanı yalnızca onlar sağlayabilir, bu yüzden öfkenizi koruyun ve ortaklığın yürümesini sağlayın.

YAY

Haritanızın en dinamik bölgesindeki kozmik aktivite, kendinizi normalden daha canlı hissetmenizi sağlar ve bu da hırslarınızı ateşler. Yüksek hedefler koyun, hızlı hareket edin ve bir an için kalıcı bir izlenim bırakacağınızdan şüphe etmeyin.

OĞLAK

Dünyanızda meydana gelen değişiklikler hoşunuza gitmeyebilir, ancak bunların durdurulamayacağını anlayacak kadar akıllısınız. İyi haber şu ki, değişim yeni fırsatlar getiriyor, bu yüzden tetikte olun ve mevcut durumdan yararlanmanın yollarını arayın.

KOVA

Sağduyunuz size geri adım atmanın akıllıca olacağını söylese bile, herhangi birine herhangi bir konuda temel atmayı reddettiğinizde o ruh hallerinden birindesiniz. Uzlaşma zor gibi, yani kazanan her şeyi alır!

BALIK

Mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gereken çok sayıda önemli görev vardır, bu nedenle vites küçültme dürtüsüne karşı koyun ve iş yükünüzün üstesinden gelene kadar kendinizi zorlamaya devam edin. Kozmik momentum senin tarafında.



