Günlük burç yorumları: 2 Temmuz Cumartesi günü tüm burç yorumları!

2 Temmuz Cumartesi yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...

KOÇ

Güçlü konumdaki insanlara hırslı olduğunuzu ve daha fazla sorumluluk verilmeye istekli olduğunuzu bildirin, ancak kendinizi sizden yararlanabilecekleri bir konuma koymayın. Kendi değerinizi bilin ve kısa süreliğine değişmeyi reddedin.

BOĞA

Hayatın temposu bu hafta sonu çarpıcı bir şekilde artacak. Hatta bazen kontrolden çıkabilir. Strese girmeyin! İstikrarlı doğanız sayesinde olayların sizi ezmesine izin vermeyeceksiniz. Yine de korkak arkadaşlarınızdan bazıları korunmak için size yapışacaktır.

İKİZLER

Geniş kapsamlı değişiklikler yapmadan önce bu hafta sonu işlerin nasıl gelişeceğini beklemek akıllıca olabilir, özellikle de bunlar size ciddi miktarda paraya mal olacaksa... Şanslıysanız, başkaları sizin için değişiklikler yapacak ve bu size bir kuruşa mal olmayacak.

YENGEÇ

İşaretinizi bırakmak için ne kadar çaresiz olursanız, başkalarının sizi sömürmenin yollarını bulması o kadar olasıdır. Bu hafta sonu çok hevesli görünmemeye çalışın. Arkadaşlarınıza ve rakiplerinize kendi yeteneklerinize tamamen güvendiğiniz izlenimini verin.

ASLAN

Haritanızın en hassas bölgesindeki Güneş, yıllık döngünün en altında olduğunuz anlamına gelir, bu da neden biraz bastırılmış hissettiğinizi açıklayabilir. Daha iyi zamanlar geliyor ve çok yakında burada olacak, bu yüzden bu hafta sonu kendinizi pozitif olmaya zorlayın.

BAŞAK

Birdenbire dünya çok daha parlak bir yer gibi görünüyor ve bunun neden olması gerektiğini açıklayamıyor olsanız da yapabilirsiniz ve daha iyimser bakış açınızdan yararlanmalısınız. Bu hafta sonu sadece gülümsemeyin, yüksek sesle gülün.

TERAZİ

Bu hafta sonu en önemli şey, önceden planlamaya başlamanızdır, çünkü hayatın hızı o kadar yoğun hale gelir ki, bir şeyleri kulaktan kulağa oynamaya zamanınız kalmaz. Nereye gittiğinizi ve oraya nasıl varmayı düşündüğünüzü bilin.

AKREP

Ufkunuzu hem fiziksel hem de zihinsel olarak genişletmeniz gerekiyor ve haritanızın en maceralı bölgesindeki Güneş, önümüzdeki birkaç gün boyunca keşfedilecek fırsatların sonu olmayacak. Hayata çok dar bir bakış açısı getiren insanlardan kaçının.

YAY

Mars, tutku gezegeni Plüton'la kare açı yaptığı için bu hafta sonu duygularınız biraz yoğun olabilir, ancak kontrolü elinizde tutmalısınız. Öfkenizin ortaya çıkmasına izin verirseniz, başkalarını da size kızmaya davet edebilirsiniz. Buna gerçekten hiç gerek yok.

OĞLAK

Zıt kutupların birbirini çektiği doğru olabilir ama bu, sizden olabildiğince farklı birinin sizin için iyi olacağı anlamına gelmez. Bu hafta sonu tetikte olun ve her ihtimale karşı bir kaçış rotanız olsun.

KOVA

Bu hafta sonu kendinizi organize etmeniz son derece önemlidir, çünkü yolunuza çıkan bazı zorluklar düşünmek için fazla zamanınız olmayabilir. Hızlı ve kararlı hareket etmekten ve sonuçlarıyla yaşamaktan başka seçeneğiniz olmayacak.

BALIK

Havada bir heyecan olabilir ama derin bir parçanız da tehlike olduğunu hissedebilir. Yıldızların bu hafta sonu verdiği mesaj şu ki, kendin hakkındakini aklını tutmalısın çünkü tanıştığın bazı insanlar biraz düşmanca davranabilir.



